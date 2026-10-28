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पलामू में नवजात का शव मामला: MMCH के डॉक्टर, ओटी तकनीशियन, निजी हॉस्पिटल संचालक समेत 12 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

पलामू: जिले में नवजात के शव मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पूरे मामले में मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल के एक डॉक्टर, एक पूर्व डॉक्टर, ओटी तकनीशियन, निजी अस्पताल के संचालक समेत कुल 9 नामजद जबकि 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.

पलामू के सदर प्रखंड के जमुने के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉ. प्रवीण उरांव के आवेदन के आधार पर मेदिनीनगर टाउन थाना में एफआईआर दर्ज की गई है. सभी के खिलाफ पॉक्सो के तहत धाराएं लगाई गई हैं. निजी अस्पताल के संचालक उत्तम कुमार सिंह, डॉ. स्मृति सिंह कुशवाह, डॉ. एसके बिंदु, रानी, संध्या कुमारी, मीना, डॉली शर्मा, रिंकी और 3 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है.

पलामू डीसी और एसपी ने लिया था संज्ञान

दरअसल, मंगलवार को मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में एक कुत्ते द्वारा नवजात के शव को मुंह में दबाकर घूमता हुआ नजर आया था. मीडिया में खबर आने के बाद पूरे मामले में पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत और एसपी कपिल चौधरी ने संज्ञान लिया था, बाद में प्रशिक्षु आईएएस ऋतिक मेहता और सदर एसडीएम संजय पांडेय के नेतृत्व में एक हाई लेवल टीम ने जांच की थी.

मंगलवार को की गई थी प्राइवेट हॉस्पीटल को सील करने की कार्रवाई

जांच के दौरान इस बात की पुष्टि हुई थी कि नवजात का जन्म एक निजी अस्पताल में हुआ था, जो मेडिकल कॉलेज के बगल में मौजूद है. दो महिलाएं नवजात को झोला में लेकर पहुंची थीं और पोस्टमार्टम हाउस के पास फेंक दिया गया था. पूरे मामले में जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मंगलवार देर रात प्राइवेट हॉस्पीटल को सील कर दिया और पूरे मामले में प्राथमिकी की प्रक्रिया शुरू की. बुधवार को इस घटनाक्रम में प्राथमिकी दर्ज गई है.