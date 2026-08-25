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अपराधियों के अवैध हथियारों की जानकारी देने वालों को मिलेंगे पैसे! जानिए पलामू पुलिस ने कितना रखा इनाम

पलामू पुलिस ने अपराधियों के अवैध हथियारों का पता बताने वालों को इनाम देने की घोषणा की है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 25, 2026 at 1:06 PM IST

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पलामू: नक्सलियों की तरह अपराधियों के हथियारों को भी पुलिस ने टारगेट पर लिया है. पुलिस अपराधियों के हथियार की जानकारी देने वाले लोगों को इनाम देगी. ऑटोमेटिक हथियार का पता बताने वाले को 20 हजार से ज्यादा, पिस्टल का पता बताने वालों को 15 जबकि देसी कट्टा का पता बताने वालों को 5 हजार का इनाम दिया जाएगा. यह घोषणा पलामू पुलिस की तरफ से की गई है.

नक्सली और उनके हथियार की जानकारी देने वालों को पुलिस लाखों का इनाम देती थी. इसी तर्ज पर अपराधियों के हथियार का पता बताने वालों को पुलिस इनाम देगी. हथियार का पता बताने वालों का नाम और पता गोपनीय रखा जाएगा.

अपराधियों के अवैध हथियारों की जानकारी देने वालों को मिलेगा इनाम (Etv Bharat)

नक्सल जिलों की सूची से बाहर है पलामू

दरअसल, पलामू का इलाका 70 के दशक से नक्सल प्रभावित रहा है. 2024 में पलामू को नक्सल जिलों की सूची से बाहर किया गया है. हालांकि पलामू में अभी भी संगठित अपराध एक बड़ी चुनौती है. इसलिए अपराध को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने हथियारों की जानकारी देने वालों को इनाम की घोषणा की है. नक्सलियों के रॉकेट लांचर, एलएमजी का पता बताने वालों को 1 लाख, एके 47, 56 का पता बताने वालों को 75 हजार, पिस्टल रिवॉल्वर का पता बताने वालों को 25 हजार रुपए का इनाम रखा गया था.

पुलिस ने क्यों की इनाम की घोषणा?

दरअसल, पलामू पुलिस ने हथियार आर्म्स एक्ट से जुड़े मामलों की समीक्षा की थी. समीक्षा के बाद आर्म्स एक्ट से जुड़े आरोपियों की एक सूची तैयार की गई थी. जिले में 851 लोग आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले के आरोपी है. पलामू पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ योजना तैयार की है और इनाम की राशि की घोषणा की है. पलामू पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, मई 2026 तक पलामू में 48 हत्या हुई थी, जिसमें से 10 से अधिक हत्याओं में अवैध हथियार का इस्तेमाल हुआ है जबकि आर्म्स एक्ट के 26 मामले दर्ज हुए थे.

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अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और अभियान चलाया जा रहा है. कार्रवाई के दौरान पुलिस को सफलता मिली है. इस सफलता को और बेहतर करने के लिए इनाम की घोषणा की गई है. बड़े हथियार का पता बताने वालों को 20 हजार से अधिक, पिस्टल पर 15 हजार जबकि देसी कट्टे पर 15 हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा. हथियार का पता बताने वाले की पहचान को गुप्त रखा जाएगा, साथ ही साथ इनाम को भी गुप्त रखा जाएगा: कपिल चौधरी, एसपी

पलामू में पुलिस का ऑपरेशन सफाया शुरू

पलामू पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ ऑपरेशन सफाया शुरू किया है. यह ऑपरेशन जुलाई, अगस्त महीने में शुरू हुआ है. पिछले दो महीने में पुलिस ने इस ऑपरेशन के तहत 30 से अधिक हथियारों को बरामद किया है. 2023 के बाद से पलामू पुलिस ने नक्सलियों और अपराधियों के खिलाफ सर्च अभियान में 300 से भी अधिक हथियारों को बरामद किया है.

बरामद हथियारों में देसी कट्टे सर्वाधिक

अपराधियों के पास से पुलिस अब तक 2023 में 56, 2024 में 48, 2025 में 47, 2026 में अगस्त के पहले सप्ताह तक 35 से अधिक हथियार बरामद कर चुकी है. बरामद हथियारों में सबसे अधिक देसी कट्टे शामिल है. पुलिस की कार्रवाई में कई विदेशी हथियार भी बरामद हुए है. अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई के लिए सभी एसडीपीओ को टारगेट दिया गया है और थाना प्रभारियों को कई बिंदुओं पर निर्देश जारी किए गए हैं.

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फैज खान के पास से बरामद हुई थी अमेरिकन मेड पिस्टल

अप्रैल 2026 में पलामू पुलिस और कुख्यात अपराधी फैज खान के बीच मुठभेड़ हुई थी. इस मुठभेड़ में पलामू पुलिस ने फैज खान के पास से अमेरिकन मेड पिस्टल बरामद की थी. फैज खान की तरफ से अमेरिकन मेड पिस्टल से पुलिस पर फायरिंग की गई थी.

अगस्त 2025 में पलामू पुलिस ने संगठित अपराधिक गिरोह से जुड़े चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार आरोपियों के पास से ऑस्ट्रिया निर्मित ग्लोक पिस्टल को बरामद की गई थी. उस दौरान पुलिस ने बताया था कि हथियार की कीमत 4 से 5 लाख रुपए है.

रॉब दिखाने लिए लोग रखते हैं हथियार

पलामू में अपराधियों के अलावा बड़ी संख्या में लोग रॉब दिखाने के लिए भी हथियार रखते हैं. लोग हथियार के साथ रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं. ऑटोमेटिक हथियार के खरीद के लिए अपराधी लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, जबकि देसी कट्टा खरीदने के लिए लोग 10 से 20 हजार रुपए खर्च कर रहे हैं. पलामू पुलिस ने हाल के दिनों में बड़ी कार्रवाई की है, जो सोशल मीडिया पर हथियार के साथ रील्स बनाते है और रौब दिखाने के लिए भी हथियार अपने पास रखते हैं.

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बरामद कारतूस (Etv Bharat)

दरअसल, पलामू में करीब 1200 लाइसेंसी हथियार भी हैं. 2016-17 तक यहां 6600 हथियार के लाइसेंस मौजूद थे. यहां रहने वाले हर 320 में से एक व्यक्ति के पास लाइसेंसी हथियार मौजूद था, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों का सत्यापन किया गया और चरणबद्ध तरीके से 4400 से भी अधिक हथियारों के लाइसेंस रद्द किए गए थे.

पलामू जैसे इलाके में लोग हथियार को रखना प्रतिष्ठा का विषय मान रहे हैं और एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी बना रहे हैं. शौक और खुद को बड़ा साबित करने के लिए भी हथियार रखने की मनोवृत्ति बनी है. हथियार के बल पर ताकत बढ़ाना चाहते हैं और लीडरशिप भी भी करना चाहते हैं. यह क्रेज युवाओं में अधिकतर देखने को मिल रहा है: डॉ. सुनील कुमार, मनोचिकित्सक, मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल

पलामू से जुड़े हैं कई संगठित आपराधिक गिरोह के तार

दरअसल, पलामू का इलाका नक्सल हिंसा के साथ-साथ संगठित अपराध के लिए पूरे झारखंड में चर्चित है. प्रिंस खान, सुजीत सिन्हा, अमन साव, राहुल दुबे, राहुल सिंह, पांडेय गिरोह के तार पलामू से जुड़ते रहे हैं. इन आपराधिक गिरोह के पास पलामू के कई शूटर पलामू के पकड़े गए है. पुलिस की कार्रवाई में कई बार यह खुलासा हुआ है कि ऑटोमेटिक हथियार, बिहार के मुंगेर के इलाके के तस्कर जबकि देसी हथियार स्थानीय स्तर पर तस्कर सामान्य लोग और आपराधिक ग्रहों को उपलब्ध करवाया जा रहा है.

2023 के बाद से पलामू में तीन अलग-अलग हथियार की फैक्ट्री भी पकड़ी गई है. वैसे लोग जो कभी नक्सलियों के हथियार बनाया करते थे और उनकी मरम्मत करते थे, वे लोग नक्सलियों के कमजोर होने के बाद अपराधियों के लिए हथियार बनाने लगे हैं.

illegal Weapons Recovered
बरामद अवैध हथियार (Etv Bharat)

पुलिस ने क्यों की इनाम की घोषणा?

दरअसल, पलामू पुलिस ने हथियार आर्म्स एक्ट से जुड़े हुए मामलों की समीक्षा की थी. समीक्षा के बाद आर्म्स एक्ट से जुड़े आरोपियों की एक सूची तैयार की गई थी. जिले में 851 लोग आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले के आरोपी हैं.

पलामू पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ योजना तैयार की है और इनाम की राशि की घोषणा की है. पलामू पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, मई 2026 तक पलामू में 48 हत्या हुई थी, जिसमें से 10 से अधिक हत्याओं में अवैध हथियार का इस्तेमाल हुआ है जबकि आर्म्स एक्ट के 26 मामले दर्ज है.

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