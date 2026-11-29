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गुमटी और जनरल स्टोर की आड़ में चल रहा ब्राउन शुगर-हेरोइन का काला खेल, अब पलामू पुलिस तैयार कर रही 'हिट लिस्ट'

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Etv Bharat )

पलामू: जिले में गुमटी और छोटे जनरल स्टोर की आड़ में नशे का काला कारोबार तेजी से फल-फूल रहा है. इन छोटी दुकानों के माध्यम से ब्राउन शुगर, हेरोइन, अफीम और गांजा समेत कई तरह के मादक पदार्थ बेचे जा रहे हैं. पलामू पुलिस ने पिछले कुछ वर्षों में नशे के कारोबार के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाइयां की हैं, जिनमें अधिकतर मामलों में ब्राउन शुगर और हेरोइन की बरामदगी इन्हीं गुमटियों और जनरल स्टोर से हुई है.

मादक पदार्थों के तस्कर अपना पूरा नेटवर्क इन्हीं छोटी दुकानों के जरिए चला रहे हैं. तस्कर नशे की पुड़िया बनाकर गुमटी या जनरल स्टोर संचालकों को सप्लाई करते हैं और वहां से यह आसानी से ग्राहकों तक पहुंच जाती है. पलामू पुलिस के 'ऑपरेशन प्रहार' के दौरान इस नेटवर्क से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसके बाद अब पुलिस गुमटी, जनरल स्टोर और छोटे दुकानदारों की एक विस्तृत सूची तैयार कर रही है.