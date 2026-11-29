गुमटी और जनरल स्टोर की आड़ में चल रहा ब्राउन शुगर-हेरोइन का काला खेल, अब पलामू पुलिस तैयार कर रही 'हिट लिस्ट'
पलामू में गुमटी और जनरल स्टोर की आड़ में ब्राउन शुगर, हेरोइन बेचने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है. रिपोर्ट- नीरज कुमार.
Published : November 29, 2026 at 5:31 PM IST
पलामू: जिले में गुमटी और छोटे जनरल स्टोर की आड़ में नशे का काला कारोबार तेजी से फल-फूल रहा है. इन छोटी दुकानों के माध्यम से ब्राउन शुगर, हेरोइन, अफीम और गांजा समेत कई तरह के मादक पदार्थ बेचे जा रहे हैं. पलामू पुलिस ने पिछले कुछ वर्षों में नशे के कारोबार के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाइयां की हैं, जिनमें अधिकतर मामलों में ब्राउन शुगर और हेरोइन की बरामदगी इन्हीं गुमटियों और जनरल स्टोर से हुई है.
मादक पदार्थों के तस्कर अपना पूरा नेटवर्क इन्हीं छोटी दुकानों के जरिए चला रहे हैं. तस्कर नशे की पुड़िया बनाकर गुमटी या जनरल स्टोर संचालकों को सप्लाई करते हैं और वहां से यह आसानी से ग्राहकों तक पहुंच जाती है. पलामू पुलिस के 'ऑपरेशन प्रहार' के दौरान इस नेटवर्क से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसके बाद अब पुलिस गुमटी, जनरल स्टोर और छोटे दुकानदारों की एक विस्तृत सूची तैयार कर रही है.
केस स्टडी 01: 70 लाख की ब्राउन शुगर के साथ पकड़े गए तस्कर ने उगले राज
नवंबर के पहले सप्ताह में पलामू पुलिस ने नेशनल हाईवे पर वाहन चेकिंग के दौरान करीब 70 लाख रुपये मूल्य की ब्राउन शुगर बरामद की थी. इस मामले में पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया था. पूछताछ के दौरान गिरफ्तार तस्कर ने पुलिस को कई अहम जानकारियां दीं. उसने बताया कि ब्राउन शुगर की बड़ी खेप को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर स्थानीय दुकानदारों को दिया जाता है, जो इसे पुड़िया बनाकर सीधे ग्राहकों तक पहुंचाते हैं.
केस स्टडी 02: 2.2 करोड़ के गांजे की खेप से खुला सप्लाई का तरीका
इससे पहले अगस्त महीने में पलामू पुलिस ने नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र में छापेमारी करते हुए 2.2 करोड़ रुपये का गांजा बरामद किया था. इस कार्रवाई में भी पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे थे. जांच में सामने आया था कि गांजे के छोटे-छोटे पैकेट तैयार कर उन्हें ग्रामीण और शहरी इलाकों की गुमटियों व जनरल स्टोर में खपाया जाता है. हालांकि, पुड़िया तैयार होने से पहले ही पुलिस ने इस बड़ी खेप को जब्त कर लिया था.
नशे के नेटवर्क को तोड़ने का मास्टरप्लान, तीन थानों की संयुक्त टीम गठित
नशे के इस अवैध नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए पलामू पुलिस ने एक विशेष कार्ययोजना तैयार की है. इसके तहत सबसे पहले मेदिनीनगर और इसके शहरी क्षेत्रों को टारगेट किया गया है. इसके लिए मेदिनीनगर टाउन, सदर और चैनपुर थाना को मिलाकर एक संयुक्त टीम का गठन किया गया है.
यह टीम मेदिनीनगर शहर के सभी वार्डों में विशेष अभियान चलाकर गुमटी और जनरल स्टोर की सूची तैयार करेगी. इसके साथ ही, नशे के कारोबार से जुड़े लोगों और पूर्व में इस मामले में जेल जा चुके अपराधियों का भी डेटाबेस तैयार कर उनका भौतिक सत्यापन किया जा रहा है. तैयार सूची के आधार पर पुलिस के जवान और अधिकारी प्रतिदिन मौके पर जाकर गतिविधियों की जांच करेंगे और औचक छापेमारी भी की जाएगी. मेदिनीनगर के बाद इस अभियान को जिले के अन्य सभी छोटे-बड़े क्षेत्रों में लागू किया जाएगा.
युवाओं को बचाने के लिए 135 से अधिक स्कूल-कॉलेजों में चला अभियान
मादक पदार्थों के इस जाल में सबसे अधिक युवा फंस रहे हैं और वे ही इसके सबसे बड़े ग्राहक भी हैं. इसे देखते हुए पलामू पुलिस कार्रवाई के साथ-साथ बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान भी चला रही है. पुलिस ने जिले के 135 से अधिक स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों में अभियान चलाकर युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति आगाह किया है. इसके लिए सभी पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे निचले स्तर तक जाकर इस नेटवर्क को ध्वस्त करें.
"पलामू पुलिस कार्रवाई के लिए निचले स्तर को टारगेट कर रही है. शहर, सदर और चैनपुर थाना को मिलाकर एक संयुक्त टीम बनाई गई है. यह टीम वार्डवार सूची तैयार करेगी और नशे के नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी. गुमटी और छोटी दुकानों की सूची बनाकर उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है. प्रतिदिन पुलिस के जवान और अधिकारी मौके पर जाकर इसका सत्यापन करेंगे. हमारी योजना युवाओं को नशे से दूर रखने की है, जिसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है. कारोबारी छोटे स्तर का हो या बड़े स्तर का, पुलिस सख्त रवैया अपनाएगी. हमारा लक्ष्य आसानी से मादक पदार्थ उपलब्ध कराने वाले इस पूरे नेटवर्क को खत्म करना है."-कपिल चौधरी, एसपी, पलामू
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