भीख मांगने वाले बच्चों के पेट में मिला चीरा का निशान! अंग तस्करी की आशंका
भीख मांगने वाले दो बच्चों का पलामू सीडब्ल्यूसी ने यूपी से रेस्क्यू किया है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : August 31, 2026 at 7:46 PM IST
पलामू: भीख मांगने वाले दो बच्चों के पेट में चीरा के निशान मिलने से हड़कंप मच गया. सीडब्ल्यूसी ने दोनों बच्चों का रेस्क्यू किया है और बाल गृह सुधार में भेज दिया है. पलामू सीडब्ल्यूसी ने दोनों बच्चों की मेडिकल जांच के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल के सुपरिटेंडेंट को पत्र लिखा है. पूरे मामले में मेडिकल बोर्ड का भी गठन किया गया है. अब मंगलवार को दोनों बच्चों का मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा. फिलहाल सीडब्ल्यूसी पूरे मामले को अंग तस्करी की आशंका को ध्यान में रखकर जांच कर रहा है.
छापेमारी के दौरान दो बच्चों का रेस्क्यू
दरअसल, पलामू सीडब्लूसी के अध्यक्ष शैलेंद्र चतुर्वेदी को सूचना मिली थी कि मेदिनीनगर के कोयल नदी के तटीय इलाके में कुछ बच्चे भीख मांग रहे हैं और उनके पेट में चीरा के निशान हैं. इसी सूचना के आलोक में सीडब्ल्यूसी एवं चाइल्डलाइन की टीम ने मौके पर छापेमारी की और दो बच्चों का रेस्क्यू किया. इस दौरान एक बच्चा मौके से फरार हो गया.
बिहार के दंपती ने ठोका बच्चों पर अपना दावा
सीडब्ल्यूसी की काउंसलिंग के शुरुआती दौर में बच्चों ने बताया कि वे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के अपने मामा-मामी के साथ भीख मांगने का काम करते हैं. भीख से मिलने वाले पैसे का बड़ा हिस्सा मामा-मामी को देते हैं. मामला प्रकाश में आने के बाद बिहार के गया जिले का रहने वाला एक दंपती सीडब्ल्यूसी के पास पहुंचा और दोनों बच्चों को अपनी संतान बताया.
अंग तस्करी की आशंका: सीडब्ल्यूसी सदस्य
पलामू सीडब्ल्यूसी के सदस्य रविशंकर ने बताया कि दोनों बच्चों का रेस्क्यू किया गया है और चीरा उस जगह पर है, जहां पर किडनी होती है. सीडब्ल्यूसी को आशंका है कि यह अंग तस्करी का मामला हो सकता है. पूरे मामले में एमएमसीएच को पत्र लिखा गया है, जिसके बाद मेडिकल बोर्ड का भी गठन किया गया है.
काउंसलिंग में सामने आई भ्रामक बातें
शुरूआती काउंसलिंग में एक बच्चे ने बताया कि उसके पेट में गांठ बन गई थी जबकि दूसरे बच्चे ने बताया है कि उसको पथरी हुई थी. काउंसलिंग के दौरान कई भ्रामक बातें भी निकालकर सामने आई हैं, मामले में छानबीन की जा रही है.
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