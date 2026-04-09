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हिमाचल में वॉल्वो बस रोकर फायरिंग, ड्राइवर-कंडक्टर पर चाकू से हमला, पंजाब के तीन आरोप गिरफ्तार

हिमाचल में वॉल्वो बस रोकर फायरिंग ( ETV BHARAT )

पालमपुर: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पालमपुर क्षेत्र में एक बेहद सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां चलती वॉल्वो बस को रोककर कुछ युवकों ने ड्राइवर, कंडक्टर और यात्रियों पर चाकू से हमला कर दिया. इतना ही नहीं, आरोपियों ने मौके पर पिस्टल लहराते हुए हवाई फायरिंग भी की, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई. यह घटना भवारना थाना क्षेत्र के तहत थुरल के पास बैरघट्टा में बुधवार रात सामने आई. साइड न देने पर भड़के युवक पुलिस के अनुसार, प्राइवेट वॉल्वो बस कांगड़ा के बीड़ से दिल्ली की ओर जा रही थी. जब बस बैरघट्टा के संकरे मार्ग से गुजर रही थी, तभी पीछे से आ रही काले रंग की थार में सवार युवकों ने ओवरटेक करने के लिए साइड मांगी. सड़क संकरी होने के कारण बस चालक तुरंत रास्ता नहीं दे सका, जिससे आरोपी भड़क गए. गुस्से में आकर युवकों ने बस को ओवरटेक कर आगे रोक दिया और जबरन बस के अंदर घुस गए. ड्राइवर-कंडक्टर पर चाकू से हमला (ETV BHARAT) बस में घुसकर चाकू से हमला बस रुकते ही आरोपियों ने ड्राइवर और कंडक्टर के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी. देखते ही देखते विवाद हिंसक हो गया और युवकों ने चाकू निकालकर हमला कर दिया. इस हमले में ड्राइवर और कंडक्टर के साथ बीच-बचाव कर रहे दो अन्य लोग भी घायल हो गए. घटना के दौरान बस में बैठे यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और माहौल पूरी तरह से भयावह हो गया. हवाई फायरिंग से फैली दहशत हमले के दौरान आरोपियों ने पिस्टल निकालकर हवाई फायरिंग भी की. इससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई और मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम हरकत में आई.