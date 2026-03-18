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पालम अग्निकांडः मौके पर फेल हो गया हाइड्रोलिक सिस्टम, सवालों में फायर ब्रिगेड, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताई पूरी आंखों देखी

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के पालम इलाके में बुधवार की सुबह भीषण आग ने सभी को झकझोर दिया है. इस हृदयविदारक घटना में अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें तीन मासूम बच्चियां भी शामिल हैं. इलाके में हर कोई इसी हादसे के बात कर रहा है. ग्राउंड फ्लोर में दुकान से आग लगनी शुरू हुई थी, और इसने विकराल रूप धारण कर लिया.

यह दुकान बाजार के कोषाध्यक्ष राजेंद्र कश्यप की थी. घटना वाले दिन वह किसी काम से गोवा में थे. हादसे की जानकारी मिलने के बाद वह करीब 3 बजे घटना स्थल पहुंचे. उनके साथ आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज भी पहुंचे. सुबह सबसे पहले दमकल विभाग, पुलिस और अस्पताल को आग की जानकारी देने वाले प्रत्यक्षदर्शी महेश शर्मा ने बताया कि सुबह 6:30 ग्राउंड फ्लोर से आग लगनी शुरू हुई. तब हल्की-फुल्की आग लगी थी. इस दौरान फायर ब्रिगेड को कॉल किया. इसके बाद पुलिस और अस्पताल को भी इसकी जानकारी तुरंत दी. उन्होंने बताया कि जानकारी मिलने के बाद पुलिस की गाड़ी तुरंत मौके पर आ गई. वहीं, करीब 25 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंच गई.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताई अग्निकांड की आंखों देखी (ETV Bharat)

प्रत्यक्षदर्शी महेश शर्मा ने बताया कि फायर ब्रिगेड की करीब तीन चार गाड़ियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहे. इसके बाद फिर दमकल की बड़ी-बड़ी गाड़ियां आई, जिसमें हाइड्रोलिक सीढ़ियां होती है. लेकिन वह सीढ़ियां खुल नहीं पाई. इसके बाद दमकल की और गाड़ियां आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई. इसमें ज्यादातर लोगों की धुएं से दम घुटने से मौत हुई है.

महेश शर्मा ने आगे यह भी बताया कि ऊपर के दो फ्लोर पर 19 लोगों का परिवार रह रहा था. उसमें से दुकान के मालिक राजेंद्र कश्यप और उनके बड़े बेटे परिवार के साथ दिल्ली से बाहर गए थे. बाकी दो बेटे अपने परिवार के साथ इमारत में मौजूद थे. इस पूरी बिल्डिंग में निकास का केवल एक रास्ता था. सुबह सभी सो रहे थे, इसलिए शटर गिरा हुआ था.

वहीं, आस पड़ोस की छत पर जाने का भी कोई रास्ता नहीं था. इसीलिए एक बेटे ने अपनी डेढ़ साल की बेटे को तीसरी मंजिल से नीचे फेंका और खुद भी छलांग लगा दी. फिलहाल उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है. महेश शर्मा ने बताया कि एक अन्य बेटे ने दूसरी तरफ खुद कर अपनी जान बचाई. पूरी घटना को देखकर यही लग रहा है कि इसमें सबसे बड़ा फेलियर दमकल विभाग का है.

एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी राकेश बताते हैं कि सुबह 6:45 पर उनका बेटा इस सड़क से गुजर रहा था तब उसने आग लगने की जानकारी दी. मौके पर पहुंच कर देखा तो आग अंदर की तरफ लगी हुई थी और तेजी से फैल रही थी. घर में मौजूद लोगों को बचाने के लिए हम लोग दूसरे घर से ऊपर की तरफ भागे और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन धुंआ इतना ज्यादा था कि कुछ नजर नहीं आ रहा था. दमकल की गाड़ी आने से पहले दो लोगों ने मंजिल से छलांग लगा दी थी. बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई तो हाइड्रोलिक फेलियर ने भी घटना को और बड़ा रूप दे दिया.