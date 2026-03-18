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पालम अग्निकांडः मौके पर फेल हो गया हाइड्रोलिक सिस्टम, सवालों में फायर ब्रिगेड, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताई पूरी आंखों देखी

प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि समय पर प्रभावी बचाव उपकरण न पहुंच पाने के कारण 9 लोगों की जान गई है.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताई अग्निकांड की आंखों देखी
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताई अग्निकांड की आंखों देखी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 18, 2026 at 7:12 PM IST

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Updated : March 18, 2026 at 8:11 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के पालम इलाके में बुधवार की सुबह भीषण आग ने सभी को झकझोर दिया है. इस हृदयविदारक घटना में अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें तीन मासूम बच्चियां भी शामिल हैं. इलाके में हर कोई इसी हादसे के बात कर रहा है. ग्राउंड फ्लोर में दुकान से आग लगनी शुरू हुई थी, और इसने विकराल रूप धारण कर लिया.

यह दुकान बाजार के कोषाध्यक्ष राजेंद्र कश्यप की थी. घटना वाले दिन वह किसी काम से गोवा में थे. हादसे की जानकारी मिलने के बाद वह करीब 3 बजे घटना स्थल पहुंचे. उनके साथ आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज भी पहुंचे. सुबह सबसे पहले दमकल विभाग, पुलिस और अस्पताल को आग की जानकारी देने वाले प्रत्यक्षदर्शी महेश शर्मा ने बताया कि सुबह 6:30 ग्राउंड फ्लोर से आग लगनी शुरू हुई. तब हल्की-फुल्की आग लगी थी. इस दौरान फायर ब्रिगेड को कॉल किया. इसके बाद पुलिस और अस्पताल को भी इसकी जानकारी तुरंत दी. उन्होंने बताया कि जानकारी मिलने के बाद पुलिस की गाड़ी तुरंत मौके पर आ गई. वहीं, करीब 25 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंच गई.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताई अग्निकांड की आंखों देखी (ETV Bharat)

प्रत्यक्षदर्शी महेश शर्मा ने बताया कि फायर ब्रिगेड की करीब तीन चार गाड़ियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहे. इसके बाद फिर दमकल की बड़ी-बड़ी गाड़ियां आई, जिसमें हाइड्रोलिक सीढ़ियां होती है. लेकिन वह सीढ़ियां खुल नहीं पाई. इसके बाद दमकल की और गाड़ियां आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई. इसमें ज्यादातर लोगों की धुएं से दम घुटने से मौत हुई है.

महेश शर्मा ने आगे यह भी बताया कि ऊपर के दो फ्लोर पर 19 लोगों का परिवार रह रहा था. उसमें से दुकान के मालिक राजेंद्र कश्यप और उनके बड़े बेटे परिवार के साथ दिल्ली से बाहर गए थे. बाकी दो बेटे अपने परिवार के साथ इमारत में मौजूद थे. इस पूरी बिल्डिंग में निकास का केवल एक रास्ता था. सुबह सभी सो रहे थे, इसलिए शटर गिरा हुआ था.

वहीं, आस पड़ोस की छत पर जाने का भी कोई रास्ता नहीं था. इसीलिए एक बेटे ने अपनी डेढ़ साल की बेटे को तीसरी मंजिल से नीचे फेंका और खुद भी छलांग लगा दी. फिलहाल उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है. महेश शर्मा ने बताया कि एक अन्य बेटे ने दूसरी तरफ खुद कर अपनी जान बचाई. पूरी घटना को देखकर यही लग रहा है कि इसमें सबसे बड़ा फेलियर दमकल विभाग का है.

एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी राकेश बताते हैं कि सुबह 6:45 पर उनका बेटा इस सड़क से गुजर रहा था तब उसने आग लगने की जानकारी दी. मौके पर पहुंच कर देखा तो आग अंदर की तरफ लगी हुई थी और तेजी से फैल रही थी. घर में मौजूद लोगों को बचाने के लिए हम लोग दूसरे घर से ऊपर की तरफ भागे और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन धुंआ इतना ज्यादा था कि कुछ नजर नहीं आ रहा था. दमकल की गाड़ी आने से पहले दो लोगों ने मंजिल से छलांग लगा दी थी. बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई तो हाइड्रोलिक फेलियर ने भी घटना को और बड़ा रूप दे दिया.

मौके पर मौजूद मुकेश बताते हैं कि जब बिल्डिंग में आग लगी, तब धुंआ काफी उठ रहा था. परिवार तीसरी मंजिल पर जान बचाने के लिए खड़ा था, लेकिन हाइड्रोलिक सीढ़ी खुलने में काफी वक्त लग गया. तब तक एक बच्चा हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया. उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ, जबकि उनका एक बेटा बचने के लिए कूदा वो भी घायल है. मुकेश आगे बताते हैं कि फायर ब्रिगेड की टीम के काफी प्रयास के बाद भी हाइड्रोलिक और मैनुअल सीढ़ियां नहीं खुल पाई. अगर यह समय से खुल जाता तो कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती थी.

बता दें कि फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया है. शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट या अन्य कारणों की संभावना जताई जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है. जल्द ही असली वजह सामने लाई जाएगी.

CM रेखा ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए

पालम अग्निकांड पर सीएम रेखा गुप्ता ने भी संज्ञान लिया है. उन्होंने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं. सीएम गुप्ता ने X हैंडल पर लिखा "पालम में इमारत में लगी दुर्भाग्यपूर्ण आग की घटना के बारे में जानकर बेहद व्यथित हूं. कुछ लोग अभी भी इमारत के अंदर फंसे हुए हैं. जिला प्रशासन, दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग और दिल्ली पुलिस बचाव अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं. घटना की जांच के लिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं. सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना."

केजरीवाल ने रेखा सरकार को घेरा

पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस घटना को लेकर एक्स पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, ''दिल्ली के पालम में हुई यह घटना बेहद दुखद है. पीड़ित परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें. राजधानी में लगातार सामने आ रही आग की घटनाएं चिंता का विषय हैं. संकरी गलियां, एक-दूसरे से सटी बहुमंजिला इमारतें और अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था इस खतरे को और बढ़ा देती हैं. इस दिशा में सरकार की तरफ से ठोस और तत्काल कदम उठाना बेहद आवश्यक है.''

दिल्ली सरकार की फायर ब्रिगेड असमर्थ - सौरभ भारद्वाज

दिल्ली प्रदेश आप के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर लिखा कि दिल्ली के पालम में भयानक आग लगी, करीब 9 लोग के मारे जाने की खबर है. इसमें तीन-चार बच्चे हैं. बच्चे बिल्डिंग की बालकनी में चीखते रहे, दिल्ली सरकार की फायर ब्रिगेड असमर्थ और नालायक निकली. ठीक ऐसे ही द्वारका में एक बाप और दो बच्चे बालकनी से कूदकर मारे गए थे, वहां फायर ब्रिगेड बहुत देर से पहुंची थी. रोहिणी की झुग्गियों में भी आग लगने के एक घंटे बाद फ़ायर ब्रिगेड आई थी, दो बच्चे जल कर मर गए थे. वहां से 5 मिनट की दूरी पर फायर स्टेशन था.

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Last Updated : March 18, 2026 at 8:11 PM IST

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