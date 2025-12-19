ETV Bharat / bharat

पलक्कड़ लिंचिंग केस: चोरी के शक में प्रवासी मजदूर की पीट-पीटकर हत्या, पांच लोग गिरफ्तार

पलक्कड़ (केरल): केरल के पलक्कड़ में एक बार फिर से एक परेशान करने वाली घटना हुई है. यहां पलक्कड़ जिले में चोरी के शक में भीड़ ने कथित तौर पर एक 31 साल के प्रवासी मजदूर की पीट-पीटकर हत्या कर दी. पीड़ित की पहचान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के रामनारायण भैयार के रूप में हुई है. उसे स्थानीय लोगों ने बुरी तरह पीटा, जिसके चलते उसे गंभीर चोटे आईं.

पुलिस के मुताबिक रामनारायण काम की तलाश में इस इलाके में आया था. घटना वाले दिन, स्थानीय लोगों ने कथित तौर पर उसे में घेर लिया. उन्हें उस पर चोर होने का शक था. उनका शक पूछताछ से शुरू हुआ वह जल्द ही एक हिंसक हमले में बदल गया. इस बात के बावजूद कि उसके पास से कोई चोरी का सामान नहीं मिला.

पांच लोग गिरफ्तार

चश्मदीदों के मुताबिक, रामनारायण चोट लगने के कारण अचानक गिर पड़े और खून थूकते हुए देखे गए. उन्हें पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां बाद में उनकी मौत हो गई. वालयार पुलिस ने कन्फर्म किया कि डिटेल में पूछताछ के बाद कल देर रात पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया.

गिरफ्तारियों के अलावा, कई लोकल लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) में कहा गया है कि यह साफ हो जाने के बाद भी कि रामनारायण ने कोई चोरी नहीं की थी, हमला जारी रहा.