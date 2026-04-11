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अमेरिका-ईरान के बीच मध्यस्थ बना पाकिस्तान, विशेषज्ञों ने उठाए भारत की कूटनीतिक चुप्पी पर सवाल

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के पाकिस्तान पहुंचने पर विदेश मंत्री इसहाक डार और सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने उनकी अगवानी की ( ap )

सौरभ शुक्ला

नई दिल्ली: हाल के हफ्तों में पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) के आसमान में मंडराते मिसाइलों के खतरों और युद्ध के बादलों के बीच अचानक एक अप्रत्याशित शांति देखने को मिली है. अमेरिका, ईरान और इसराइल के बीच चरम पर पहुंची तनातनी के बाद जब गोलीबारी और हमलों की रफ्तार थमी, तो इसकी वजह वाशिंगटन या संयुक्त राष्ट्र नहीं, बल्कि 'पाकिस्तान' बनकर उभरा. अचानक अंतरराष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में आया पाकिस्तान दोनों धुर-विरोधी देशों के बीच एक मजबूत मध्यस्थ और 'बैकचैनल' कूटनीति का मुख्य केंद्र बनकर उभरा है.

इस पूरे घटनाक्रम ने जहां पाकिस्तान को कूटनीतिक बढ़त दिलाई है, वहीं भारत की पारंपरिक विदेश नीति के सामने कुछ असहज करने वाले सवाल भी खड़े कर दिए हैं. भारत में इस मुद्दे पर कूटनीतिक गलियारों और विशेषज्ञों के बीच तीखी बहस छिड़ गई है.

क्या था पाकिस्तान की सफलता का गणित?

आखिर अचानक पाकिस्तान इस कदर वैश्विक मंच पर मध्यस्थ कैसे बन गया? इस पर देश की दो बड़ी विश्लेषकों—वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी और पूर्व राजनयिक व अमेरिका में भारत की राजदूत रहीं मीरा शंकर ने 'ईटीवी भारत' से बातचीत में खुलकर अपनी राय रखी.

पूर्व राजदूत मीरा शंकर के मुताबिक, पाकिस्तान ने यह उपलब्धि अकेले हासिल नहीं की है. उन्होंने स्पष्ट किया, "पाकिस्तान ने यह काम मिस्र, तुर्की और विशेष रूप से चीन के साथ मिलकर किया है." शंकर के अनुसार, ईरान पर सबसे बड़ा प्रभाव चीन का था, क्योंकि चीन उसका सबसे बड़ा तेल खरीदार है. जब अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण दुनिया ईरान से दूरी बना रही थी, तब चीन ही उसका मुख्य आर्थिक सहारा बना रहा. इसी आर्थिक प्रभाव का इस्तेमाल कर चीन ने ईरान को बातचीत की मेज पर लाने और संघर्ष विराम (Ceasefire) स्वीकार करने के लिए राजी किया.

वहीं वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी का मानना है कि भौगोलिक स्थिति और त्रिकोणीय रिश्तों ने इस्लामाबाद को मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया. चौधरी ने कहा, "पाकिस्तान के ईरान के साथ सीधे रिश्ते हैं और वह सीमा भी साझा करता है. साथ ही, अमेरिका के साथ भी उसके सैन्य और कूटनीतिक संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं." इस 'ओवरलैपिंग' सर्कल के केंद्र में पाकिस्तान का होना उसे एक आदर्श मध्यस्थ बनाता है.

भारत की चुप्पी और कूटनीतिक असहजता

एक तरफ जहां पाकिस्तान सुर्खियां बटोर रहा था, वहीं भारत का रुख काफी हद तक निष्क्रिय और मौन नजर आया. इस पर दोनों ही विशेषज्ञों ने तीखी प्रतिक्रिया दी, जो विदेश मंत्रालय (साउथ ब्लॉक) के आधिकारिक बयानों से काफी अलग है.

मीरा शंकर ने बिना लाग-लपेट के कहा कि भारत का रुख केवल यह था कि 'अगर बाकी देश कहेंगे, तो हम भूमिका निभाएंगे.' यानी भारत ने खुद को आगे बढ़कर शांतिदूत के रूप में पेश करने की कोशिश नहीं की.