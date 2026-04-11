अमेरिका-ईरान के बीच मध्यस्थ बना पाकिस्तान, विशेषज्ञों ने उठाए भारत की कूटनीतिक चुप्पी पर सवाल
पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ बन कर उभरा है,जिससे क्षेत्र में शांति की उम्मीद बढ़ी है लेकिन यह भारत के लिए चिंताजनक है.
Published : April 11, 2026 at 4:51 PM IST|
Updated : April 11, 2026 at 5:04 PM IST
सौरभ शुक्ला
नई दिल्ली: हाल के हफ्तों में पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) के आसमान में मंडराते मिसाइलों के खतरों और युद्ध के बादलों के बीच अचानक एक अप्रत्याशित शांति देखने को मिली है. अमेरिका, ईरान और इसराइल के बीच चरम पर पहुंची तनातनी के बाद जब गोलीबारी और हमलों की रफ्तार थमी, तो इसकी वजह वाशिंगटन या संयुक्त राष्ट्र नहीं, बल्कि 'पाकिस्तान' बनकर उभरा. अचानक अंतरराष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में आया पाकिस्तान दोनों धुर-विरोधी देशों के बीच एक मजबूत मध्यस्थ और 'बैकचैनल' कूटनीति का मुख्य केंद्र बनकर उभरा है.
इस पूरे घटनाक्रम ने जहां पाकिस्तान को कूटनीतिक बढ़त दिलाई है, वहीं भारत की पारंपरिक विदेश नीति के सामने कुछ असहज करने वाले सवाल भी खड़े कर दिए हैं. भारत में इस मुद्दे पर कूटनीतिक गलियारों और विशेषज्ञों के बीच तीखी बहस छिड़ गई है.
क्या था पाकिस्तान की सफलता का गणित?
आखिर अचानक पाकिस्तान इस कदर वैश्विक मंच पर मध्यस्थ कैसे बन गया? इस पर देश की दो बड़ी विश्लेषकों—वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी और पूर्व राजनयिक व अमेरिका में भारत की राजदूत रहीं मीरा शंकर ने 'ईटीवी भारत' से बातचीत में खुलकर अपनी राय रखी.
पूर्व राजदूत मीरा शंकर के मुताबिक, पाकिस्तान ने यह उपलब्धि अकेले हासिल नहीं की है. उन्होंने स्पष्ट किया, "पाकिस्तान ने यह काम मिस्र, तुर्की और विशेष रूप से चीन के साथ मिलकर किया है." शंकर के अनुसार, ईरान पर सबसे बड़ा प्रभाव चीन का था, क्योंकि चीन उसका सबसे बड़ा तेल खरीदार है. जब अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण दुनिया ईरान से दूरी बना रही थी, तब चीन ही उसका मुख्य आर्थिक सहारा बना रहा. इसी आर्थिक प्रभाव का इस्तेमाल कर चीन ने ईरान को बातचीत की मेज पर लाने और संघर्ष विराम (Ceasefire) स्वीकार करने के लिए राजी किया.
वहीं वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी का मानना है कि भौगोलिक स्थिति और त्रिकोणीय रिश्तों ने इस्लामाबाद को मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया. चौधरी ने कहा, "पाकिस्तान के ईरान के साथ सीधे रिश्ते हैं और वह सीमा भी साझा करता है. साथ ही, अमेरिका के साथ भी उसके सैन्य और कूटनीतिक संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं." इस 'ओवरलैपिंग' सर्कल के केंद्र में पाकिस्तान का होना उसे एक आदर्श मध्यस्थ बनाता है.
भारत की चुप्पी और कूटनीतिक असहजता
एक तरफ जहां पाकिस्तान सुर्खियां बटोर रहा था, वहीं भारत का रुख काफी हद तक निष्क्रिय और मौन नजर आया. इस पर दोनों ही विशेषज्ञों ने तीखी प्रतिक्रिया दी, जो विदेश मंत्रालय (साउथ ब्लॉक) के आधिकारिक बयानों से काफी अलग है.
मीरा शंकर ने बिना लाग-लपेट के कहा कि भारत का रुख केवल यह था कि 'अगर बाकी देश कहेंगे, तो हम भूमिका निभाएंगे.' यानी भारत ने खुद को आगे बढ़कर शांतिदूत के रूप में पेश करने की कोशिश नहीं की.
वहीं नीरजा चौधरी ने भारत की रणनीति पर दो बड़ी आपत्तियां दर्ज कीं:
ईरान पर चुप्पी: ईरान में हुई बड़ी उथल-पुथल और शीर्ष नेतृत्व के नुकसान के बाद भी भारत का कोई स्पष्ट और कड़ा आधिकारिक रुख सामने नहीं आया. चौधरी के मुताबिक, ईरान के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, ऐसे में नई दिल्ली की यह खामोशी सबको खटकने वाली थी.
घरेलू राजनीति बनाम विदेश नीति: चौधरी ने बेहद तीखा हमला करते हुए कहा कि भारत की मौजूदा कूटनीति की सबसे बड़ी गलती यह है कि यहां "विदेश नीति का इस्तेमाल घरेलू राजनीति चमकाने के लिए" किया जाने लगा है. 'पाकिस्तान को पूरी तरह अलग-थलग' करने का जो नैरेटिव देश के भीतर राजनीतिक फायदे के लिए बेचा जाता है, वह तब धराशायी हो जाता है जब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका जैसे देश उसी पाकिस्तान को वार्ता की मेज पर अपने साथ बैठाते हैं.
क्या पाकिस्तान का 'आतंकी ठप्पा' हट जाएगा?
इस कूटनीतिक सफलता के बाद क्या अंतरराष्ट्रीय बिरादरी पाकिस्तान को लेकर अपना नजरिया बदलेगी? क्या भारत का उस पर लगाया गया 'आतंक प्रायोजक' (Terror Sponsor) का आरोप कमजोर पड़ेगा?
इस सवाल पर विशेषज्ञों ने साफ किया कि भारत का स्टैंड अपनी जगह बिल्कुल अडिग है. नीरजा चौधरी ने कहा, "हमारा रुख स्पष्ट है कि जब तक वे आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करते, हम उनसे सीधे तौर पर कोई बात नहीं करेंगे. पाकिस्तान की इस हालिया मध्यस्थता से भारत की मूल सुरक्षा चिंताएं और उसका कड़ा रुख बदलने वाला नहीं है."
भारत के लिए राहत और आगे का रास्ता
भले ही पाकिस्तान का कद बढ़ना कूटनीतिक रूप से भारत के लिए असहज करने वाला हो, लेकिन मीरा शंकर के अनुसार, पश्चिम एशिया में शांति का आना अंततः भारत के लिए ही सबसे बड़ी राहत है. संघर्ष के कारण भारत की तेल और गैस आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हो रही थी, जिससे घरेलू बाजारों में सिलेंडरों की किल्लत और औद्योगिक उत्पादन में कमी देखी जा रही थी. ऐसे में युद्ध का टलना भारत के आर्थिक हितों के हक में ही है.
निष्कर्ष के तौर पर, कूटनीति की राह कभी भी सीधी लकीर नहीं होती. भारत को अमेरिका जैसे अत्यधिक व्यावहारिक साझेदारों से निपटते हुए और खाड़ी देशों के साथ अपने आर्थिक संबंधों को बचाते हुए बेहद फूंक-फूंक कर कदम रखने होंगे.
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