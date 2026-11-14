ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत आएंगे पाकिस्तानी मंत्री, SCO कार्यक्रम में लेंगे भाग
पाकिस्तान इस महीने भारत में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपने जलवायु मंत्री को भेजेगा.
Published : November 14, 2026 at 7:08 PM IST
नई दिल्ली : पाकिस्तान के जलवायु मंत्री मुसादिक मसूद मलिक भारत आएंगे. मलिक 20 से 22 नवंबर तक नई दिल्ली में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के एक कार्यक्रम में भाग लेंगे.
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी. बता दें कि भारत के द्वारा पाकिस्तान को एससीओ का सदस्य होने के नाते कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था. इसके लिए पिछले महीने पाकिस्तान के राष्ट्रीय विरासत और संस्कृति मंत्री औरंगजेब खान खिची को आमंत्रित किया गया था.
ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहली बार होगा जब पाकिस्ताना का कोई मंत्री भारत आएगा. इससे पूर्व मई 2023 में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए गोवा आए थे.
The Government of Pakistan has nominated Dr. Musadik Masood Malik, Federal Minister for Climate Change and Environmental Coordination, to represent Pakistan at the SCO Civilisational Dialogue to be held in New Delhi from 20 to 22 November 2026. The event will bring together representatives from SCO member states to exchange views on issues related to civilisational dialogue and cultural understanding: Ministry of Foreign Affairs - Pakistan— IANS (@ians_india) November 14, 2026
भारत की पहल पर पहला कार्यक्रम
एससीओ सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम (सभ्यता संवाद कार्यक्रम) का पहला सत्र इस महीने के अंत में नई दिल्ली में होगा. यह पहल पूरे यूरेशिया में सांस्कृतिक आदान-प्रदान करने के अलावा लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के मकसद से भारत ने शुरू की है.
इतना ही नहीं भारत ने एससीओ के सभी दस सदस्य देशों को सभ्यता संवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है. इस बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि भारत इस कार्यक्रम में सभी सदस्य देशों की मेजबानी करने के लिए तैयार है.
20 से 22 नवंबर तक नई दिल्ली में होने वाले इस सभ्यता संवाद में सदस्य देशों के प्रतिनिधि अलग-अलग सभ्यताओं के साथ ही संस्कृतियों के बीच बातचीत और आपसी संपर्क बढ़ाने पर विचार मंथन करेंगे.
Reuters: "Pakistan has nominated its climate minister, Musadik Masood Malik, to attend the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) civilizational dialogue in New Delhi later this month, a spokesperson for the country's foreign ministry said on Saturday, in what would be the first visit to India by a Pakistani minister in more than three years."— ANI (@ANI) November 14, 2026
इस कार्यक्रम की घोषणा ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 20 अक्टूबर को की थी. उस समय वह एससीओ की बैठक में शामिल होने गए थे.
SCO की अध्यक्षता पाकिस्तान के पास है
पाकिस्तान ने एक सितंबर 2026 से 2026-27 के लिए एससीओ के सदस्य देशों की सरकारों के प्रमुखों की परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभाली है. एससीओ में भारत के अलावा पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं.
फिलहाल पाकिस्तान के मंत्री मलिक का दौरा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के लिए नहीं है. वह सिर्फ एससीओ के सदस्य देश के प्रतिनिधि के तौर पर इस कार्यक्रम में भाग लेंगे.
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