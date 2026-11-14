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ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत आएंगे पाकिस्तानी मंत्री, SCO कार्यक्रम में लेंगे भाग

पाकिस्तान के जलवायु मंत्री मुसादिक मसूद मलिक ( Photo: X/@RadioPakistan )

नई दिल्ली : पाकिस्तान के जलवायु मंत्री मुसादिक मसूद मलिक भारत आएंगे. मलिक 20 से 22 नवंबर तक नई दिल्ली में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के एक कार्यक्रम में भाग लेंगे.

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी. बता दें कि भारत के द्वारा पाकिस्तान को एससीओ का सदस्य होने के नाते कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था. इसके लिए पिछले महीने पाकिस्तान के राष्ट्रीय विरासत और संस्कृति मंत्री औरंगजेब खान खिची को आमंत्रित किया गया था.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहली बार होगा जब पाकिस्ताना का कोई मंत्री भारत आएगा. इससे पूर्व मई 2023 में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए गोवा आए थे. भारत की पहल पर पहला कार्यक्रम

एससीओ सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम (सभ्यता संवाद कार्यक्रम) का पहला सत्र इस महीने के अंत में नई दिल्ली में होगा. यह पहल पूरे यूरेशिया में सांस्कृतिक आदान-प्रदान करने के अलावा लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के मकसद से भारत ने शुरू की है. इतना ही नहीं भारत ने एससीओ के सभी दस सदस्य देशों को सभ्यता संवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है. इस बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि भारत इस कार्यक्रम में सभी सदस्य देशों की मेजबानी करने के लिए तैयार है.