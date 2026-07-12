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कर्नाटक में पाकिस्तानी महिला और उसका बेटा गिरफ्तार, जांच में मिला पासपोर्ट और आधार कार्ड

कर्नाटक में पाकिस्तानी महिला और उसका बेटा गिरफ्तार, जांच में मिला पासपोर्ट और आधार कार्ड ( ETV Bharat )

चिक्काबल्लापुर (कर्नाटक): चिक्काबल्लापुर जिले में पुलिस ने पाकिस्तानी मूल की एक महिला और उसके बेटे को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 22 वर्षों से बिना भारतीय नागरिकता के जिले के बागेपल्ली तालुक में रह रहे थे. इनकी पहचान फराह नाज (52) और मोहम्मद फरदीन (21) के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार दोनों आरोपियों को नकली डॉक्यूमेंट्स के जरिये भारतीय नागरिकता लेने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया. पुलिस सूत्रों ने बताया कि सत्यापन के दौरान उनके पास से एक पाकिस्तानी पासपोर्ट मिला. चिक्काबल्लापुर के पुलिस अधीक्षक कुशल चौकसे ने एक बयान में कहा, "आरोपियों की पहचान फराह नाज और उसके बेटे मोहम्मद फरदीन के तौर पर हुई है. उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), विदेशी अधिनियम और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. आगे की जांच जारी है." एसपी चौकसे ने बताया, "पुख्ता जानकारी मिली थी कि फराह नाज और उसके बेटे मोहम्मद फरदीन, दोनों पाकिस्तानी नागरिक हैं, उन्होंने राशन कार्ड और वोटर ID बनवा लिया था. जांच में पता चला कि बागेपल्ली के रहने वाले मोहम्मद अयूब खान, जो यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) में काम कर रहे थे, ने UAE में पाकिस्तानी नागरिक फराह नाज से शादी की थी. कपल के चार बच्चे हैं, जिनमें से मोहम्मद फरदीन का जन्म पाकिस्तान में हुआ था. फराह नाज और मोहम्मद फरदीन पाकिस्तानी नागरिक हैं, जबकि मोहम्मद अयूब खान और कपल के दूसरे बच्चे भारतीय नागरिक हैं. परिवार अभी बागेपल्ली में रह रहा है."