कर्नाटक में पाकिस्तानी महिला और उसका बेटा गिरफ्तार, जांच में मिला पासपोर्ट और आधार कार्ड
पाकिस्तानी महिला और उसका बेटा हाल ही में बेंगलुरु से चिक्काबल्लापुर शिफ्ट हुए थे और राशन कार्ड और वोटर ID के लिए आवेदन किया था.
Published : July 12, 2026 at 3:21 PM IST
चिक्काबल्लापुर (कर्नाटक): चिक्काबल्लापुर जिले में पुलिस ने पाकिस्तानी मूल की एक महिला और उसके बेटे को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 22 वर्षों से बिना भारतीय नागरिकता के जिले के बागेपल्ली तालुक में रह रहे थे. इनकी पहचान फराह नाज (52) और मोहम्मद फरदीन (21) के रूप में हुई है.
जानकारी के अनुसार दोनों आरोपियों को नकली डॉक्यूमेंट्स के जरिये भारतीय नागरिकता लेने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया. पुलिस सूत्रों ने बताया कि सत्यापन के दौरान उनके पास से एक पाकिस्तानी पासपोर्ट मिला.
चिक्काबल्लापुर के पुलिस अधीक्षक कुशल चौकसे ने एक बयान में कहा, "आरोपियों की पहचान फराह नाज और उसके बेटे मोहम्मद फरदीन के तौर पर हुई है. उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), विदेशी अधिनियम और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. आगे की जांच जारी है."
एसपी चौकसे ने बताया, "पुख्ता जानकारी मिली थी कि फराह नाज और उसके बेटे मोहम्मद फरदीन, दोनों पाकिस्तानी नागरिक हैं, उन्होंने राशन कार्ड और वोटर ID बनवा लिया था. जांच में पता चला कि बागेपल्ली के रहने वाले मोहम्मद अयूब खान, जो यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) में काम कर रहे थे, ने UAE में पाकिस्तानी नागरिक फराह नाज से शादी की थी. कपल के चार बच्चे हैं, जिनमें से मोहम्मद फरदीन का जन्म पाकिस्तान में हुआ था. फराह नाज और मोहम्मद फरदीन पाकिस्तानी नागरिक हैं, जबकि मोहम्मद अयूब खान और कपल के दूसरे बच्चे भारतीय नागरिक हैं. परिवार अभी बागेपल्ली में रह रहा है."
अवैध रूप से आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र बनवाया
इस मामले पर मीडिया से बात करते हुए बागेपल्ली के तहसीलदार मनीषा एन पत्री ने कहा, "असल में दसेगारीपल्ली के रहने वाले मोहम्मद अयूब खान 1993 में दुबई में काम कर रहे थे. वहां उन्होंने 2003 में पाकिस्तानी मूल की महिला फराह नाज से शादी की और उनका पहला बेटा मोहम्मद फरदीन 2004 में पाकिस्तान में पैदा हुआ. बाकी दो बच्चे दुबई में पैदा हुए. बाद में, पूरा परिवार भारत आ गया. हालांकि वे भारत आ गए, लेकिन उन्हें यहां की आधिकारिक नागरिकता नहीं मिली. हालांकि, उन्होंने बेंगलुरु में गैर-कानूनी तरीके से आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र बनवा लिया था. यह परिवार, जो हाल ही में बागेपल्ली में शिफ्ट हुआ था, ने तहसीलदार कार्यालय में राशन कार्ड और वोटर ID के लिए आवेदन किया था. जब तहसीलदार कार्यालय के अधिकारियों ने डॉक्यूमेंट्स की अच्छी तरह से जांच की, तो पता चला कि वे पाकिस्तानी नागरिक थे."
ऑपरेशन सिंदूर के बाद वीजा रिन्यू नहीं हुआ
तहसीलदार ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका वीजा रिन्यू नहीं हुआ था. पता चला कि वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी वे पाकिस्तान वापस नहीं लौटे थे और उन्होंने अपने बेंगलुरु के पते का इस्तेमाल करके गैर-कानूनी तरीके से बैंक अकाउंट और राशन कार्ड बनवाए थे.
तहसीलदार मनीषा एन पत्री ने कहास, "शिकायत मिली थी कि बागेपल्ली तालुक में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास भारतीय नागरिकता नहीं है. जब शिकायत पर कार्रवाई की गई, तो जांच में पता चला कि उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था और उनका जन्म स्थान भारत नहीं था."
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