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भारत के युवाओं पर पाकिस्तानी आकाओं की काली नजर! 'Memon & JUTT33' लिंक से ब्रेनवॉश की थी तैयारी

कटिहार से पाकिस्तानी आतंकी नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है. एसपी के अनुसार युवाओं का व्हाट्सएप लिंक से ब्रेनवॉश किया जा रहा था. पढ़ें..

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कटिहार से पाकिस्तानी आतंकी नेटवर्क का बड़ा खुलासा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 18, 2026 at 1:49 PM IST

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कटिहार: पाकिस्तानी आतंकी सरगना राणा हुनेन उर्फ राणा हुसैन से कथित संपर्क रखने के आरोप में 13 जुलाई को मोहम्मद अहद गिरफ्तार किया गया था. कटिहार पुलिस ने कई प्रमुख सुरक्षा एजेंसियों के साथ संयुक्त कार्रवाई में कोढ़ा थाना क्षेत्र के मूसापुर गांव से उसे गिरफ्तार किया था. अब जांच आगे बढ़ने के साथ ही आरोपी के संदेहास्पद नेटवर्क और गतिविधियों की कई अहम कड़ियां सामने आ रही हैं.

व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए युवाओं का ब्रेन वॉश: जांच में सामने आया है कि पाकिस्तान में बैठे कथित आकाओं की ओर से भेजा गया 'Memon & JUTT33' नाम का एक व्हाट्सएप लिंक मोहम्मद अहद कई युवाओं तक पहुंचा रहा था. जांच एजेंसियों के अनुसार, इस लिंक का इस्तेमाल कथित रूप से भारत विरोधी गतिविधियों के लिए युवाओं को प्रभावित या ब्रेनवॉश करने के उद्देश्य से किया जा रहा था.

एसपी परिचय कुमार का बयान (ETV Bharat)

मुंगेर से दूसरे संदिग्ध की गिरफ्तारी: सूत्रों के अनुसार, इसी कड़ी में मुंगेर के एक युवक को भी सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है. जांच में यह बात भी सामने आई है कि वह युवक कथित तौर पर लगातार मोहम्मद अहद के संपर्क में था. अब एजेंसियां दोनों के बीच हुई बातचीत और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की गहन जांच कर रही हैं.

चोरी के वाहन की संदेहास्पद साजिश: कटिहार के पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार ने मामले में परत-दर-परत खुलासे करते हुए बताया कि जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं. उन्होंने कहा कि मोहम्मद अहद को पाकिस्तान में बैठे कथित हैंडलरों से निर्देश मिला था कि वह दिल्ली जाकर एक पुराना चोरी का वाहन उपलब्ध कराने की कोशिश करे.

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मुंगेर से दूसरे संदिग्ध की गिरफ्तारी (ETV Bharat)

गहनता से हो रही जांच: हालांकि, जब यह सवाल उठा कि क्या उस वाहन का इस्तेमाल किसी बम विस्फोट, आतंकी वारदात या भीड़ हिंसा (मॉब लिंचिंग) जैसी किसी साजिश के लिए किया जाना था, तो एसपी ने कहा कि इस संबंध में अभी कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकला है. उन्होंने बताया कि जांच जारी है और किसी भी संभावना पर अभी अंतिम टिप्पणी करना उचित नहीं होगा.

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मोहम्मद अहद को ले जाती पुलिस (ETV Bharat)

"मोहम्मद अहद से जुड़े पूरे नेटवर्क, उसके संपर्कों, डिजिटल गतिविधियों और कथित विदेशी लिंक की गहराई से जांच की जा रही है. सुरक्षा एजेंसियां इस मामले के हर पहलू को खंगाल रही हैं और आने वाले दिनों में और भी महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है."- परिचय कुमार, एसपी, कटिहार

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