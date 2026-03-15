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जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों को बरी कामयाबी मिली है. सेना ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया.

PAKISTANI TERRORIST KILLED
प्रतीकात्मक फोटो (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 15, 2026 at 9:37 AM IST

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Updated : March 15, 2026 at 9:42 AM IST

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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के उरी सेक्टर में सेना को बड़ी सफलता मिली है. सेना ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दिया. इस दौरान हुई गोलीबारी में एक पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया. फिलहाल इलाके में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है. घटनास्थल से बड़ी मात्रा में हथियार और गोलाबारूद बरामद किए गए.

सेना ने रविवार को बताया कि उसने जम्मू-कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा (LoC) के पास घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम कर दिया है, जिसमें एक पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया. सेना की श्रीनगर स्थित चिनार कोर ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, 'घुसपैठ की कोशिश के बारे में जम्मू-कश्मीर पुलिस से मिली एक खास खुफिया जानकारी के आधार पर, 14-15 मार्च की दरमियानी रात को उरी सेक्टर के बुछार इलाके में एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया.'

सेना ने बताया कि सैनिकों ने झाड़ियों में एक आतंकवादी की संदिग्ध हलचल देखी. सेना ने कहा, 'घेराबंदी को फिर से व्यवस्थित किया गया और आतंकवादी को ललकारा गया, जिसके जवाब में आतंकवादी ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी. इस मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया. मौके से एके राइफल, पिस्तौल और भारी मात्रा में गोला-बारूद सहित युद्धक सामग्री बरामद की गई है.' आखिरी रिपोर्ट मिलने तक यह अभियान जारी था.

ये भी पढ़ें- जम्मू कश्मीर : NIA का पुंछ जिले में कई स्थानों पर छापा, आतंकवाद से जुड़ी साजिश का मामला
Last Updated : March 15, 2026 at 9:42 AM IST

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