पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में नूंह का रिजवान गिरफ्तार, परिजन बोले- 'बेकसूर है बेटा'

नूंह: पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में नूंह से रिजवान नाम के युवक को गिरफ्तार किया है. तावडू उपमंडल के खरखड़ी गांव में दिल्ली और नूंह पुलिस की टीम ने ये कार्रवाई की. आरोप है कि रिजवान पाकिस्तान के लिए जासूसी करता है. उसके खिलाफ तावडू सदर थाना में देश विरोधी गतिविधियों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. इस साल मेवात क्षेत्र में पाक जासूसी के आरोप में ये तीसरी गिरफ्तारी है.

पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप, युवक गिरफ्तार: पुलिस सूत्रों के अनुसार रिजवान पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान स्थित कुछ लोगों से ऑनलाइन संपर्क किया और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन किया. जांच एजेंसियों को जब इसकी भनक लगी, तो छानबीन हुई. रिजवान के मोबाइल में व्हाट्सएप चैट, कॉल डिटेल और अन्य डिजिटल साक्ष्य मिले, जिनके आधार पर उसे हिरासत में लिया गया. उसके खिलाफ सबूत मिलने के बाद नूंह पुलिस ने रिजवान को गिरफ्तार किया है.

परिवार का दावा, 'आरोप निराधार': रिजवान के परिजनों ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उनके पिता जुबैर ने बताया 'पाकिस्तान में हमारे रिश्तेदार हैं और उनसे सामान्य बातचीत होती रहती है, लेकिन देश विरोधी किसी भी गतिविधि में रिजवान शामिल नहीं है. 24 नवंबर की शाम रिजवान सोहना कोर्ट से घर लौट रहा था. रास्ते में अपने साथी के साथ वो ससुराल में रुक गया. अचानक से पुलिस ने उसे उठा लिया."

पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में नूंह का रिजवान गिरफ्तार (Etv Bharat)

रिजवान के कब्जे से दस्तावेज बरामद: रिजवान के पिता के मुताबिक "दो दिन पूछताछ के बाद बुधवार सुबह दिल्ली और स्थानीय पुलिस की टीम गांव पहुंची और घर की तलाशी ली. रिजवान के कमरे से कुछ दस्तावेज बरामद करने के बाद उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया. मेरा बेटा बेकसूर है. उस पर बिना किसी बात ये कार्रवाई की जा रही है. हमारी पुलिस प्रशासन के अपील है कि निष्पक्ष कार्रवाई की जाए."