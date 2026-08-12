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सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारी लीक करने के आरोप में पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार

एसटीएफ के अनुसार आरोपी नेपाल सीमा के रास्ते भारत में दाखिल हुआ और पहचान छिपाकर और एक फर्जी पते का इस्तेमाल करके कोलकाता रहता था.

Pakistani spy arrested
प्रतीकात्मक फोटो (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 12, 2026 at 1:36 PM IST

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल में एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ़्तार किया गया है. राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फ़ोर्स (STF) ने हावड़ा में इस व्यक्ति को पकड़ा, जिसकी पहचान राणा रऊफ (उर्फ़ वहाब) के तौर पर हुई है. जांचकर्ताओं का आरोप है कि राणा ने भारतीय रेलवे, सेना और नौसेना से जुड़ी कई गोपनीय जानकारियां लीक की थी.

यह भी पता चला है कि वह नेपाल सीमा के रास्ते भारत में दाखिल हुआ था. कोलकाता पहुंचने के बाद, वह नकली पहचान के साथ टोपसिया इलाके में रह रहा था. गिरफ्तारी के समय वह किसी काम से हावड़ा गया हुआ था.

जांचकर्ताओं का कहना है कि पाकिस्तानी नागरिक अपनी असली पहचान छिपाकर और एक फर्ज़ी पते का इस्तेमाल करके कोलकाता के टोपसिया इलाके में रह रहा था. राज्य पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, 'हम इस तरह की गतिविधियों पर लगातार नजर रखते हैं, और इसी वजह से हमें यह कामयाबी मिली है.'

शुरुआती जांच से पता चलता है कि देश में आने के बाद से ही राणा अहम मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा से जुड़े मामलों की जानकारी इकट्ठा करने में लगा हुआ था. खास तौर पर उसने भारतीय रेलवे, सेना और नौसेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी इकट्ठा की और उसे लीक किया.

जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत आने के बाद राणा रऊफ किस तरह की जानकारी इकट्ठा कर रहा था और वह जानकारी किसे भेजी जा रही थी. वे यह भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय रेलवे, सेना और नौसेना में उसकी इतनी गहरी दिलचस्पी क्यों थी, और क्या उसे किसी खास जगह या संस्थान के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के निर्देश दिए गए थे.

जांचकर्ताओं को शक है कि गिरफ्तार व्यक्ति ने कोलकाता में लंबे समय तक रहने के लिए जान-बूझकर गलत पते का इस्तेमाल किया. वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या टोपसिया के पते और उसकी असली पहचान या दस्तावेजों के बीच कोई संबंध है. अधिकारी उसके इस्तेमाल किए गए दस्तावेजों, बातचीत के तरीकों और भारत में आने के बाद जिन लोगों से उसने संपर्क किया, उनकी भी जांच कर रहे हैं.

इस बात का पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि क्या उसके पास कोई संवेदनशील दस्तावेज या जानकारी है. साथ ही एसटीएफ अधिकारी नेपाल से भारत आने के उसके पूरे रास्ते, सीमा पार करने के तरीके और क्या उसे किसी से मदद मिली थी, इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं.

जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या राणा रऊफ (उर्फ वहाब) के खिलाफ आरोपों के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है या वह अकेले ही यह सब कर रहा था. इस मामले को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है, खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे से जुड़ी जानकारी लीक होने के आरोपों को देखते हुए.

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