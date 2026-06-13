जम्मू कश्मीर : कुपवाड़ा में LoC के पास पाकिस्तानी युवक पकड़ा गया
जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ कर रहे एक पाकिस्तानी युवक को पकड़ा गया है.
Published : June 13, 2026 at 2:53 PM IST
कुपवाड़ा (जम्मू और कश्मीर): जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के सिमरी गांव के पास सुरक्षा बलों ने एक शनिवार को पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा.
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के 19 वर्षीय एक युवक को पकड़ा है. पकड़े गए युवक की पहचान मुजफ्फरबाद के रहने वाले असद खान पुत्र जानजेब खान के रूप में हुई है.
OP SIMRI, Kupwara— Chinar Corps🍁 - Indian Army (@ChinarcorpsIA) June 13, 2026
Based on specific intelligence input, alert #ChinarWarriors, in a joint operation with @JmuKmrPolice, apprehended a Pak National near Simri Village, Kupwara on 12 Jun 2026, who had crossed the Line of Control under suspicious circumstances. Acting swiftly, the… pic.twitter.com/NCpX0gUbta
यह गिरफ्तारी एक जॉइंट ऑपरेशन का नतीजा थी, जिसे इंडियन आर्मी के चिनार वॉरियर्स और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मिलकर चलाया था, जिसका कोड-नाम 'ऑपरेशन सिमरी' था.
अधिकारियों के अनुसार, खास इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर, एक पाकिस्तानी नागरिक संदिग्ध हालात में लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर गया था.
तेजी से कार्रवाई करते हुए, चिनार वॉरियर्स और जम्मू-कश्मीर पुलिस की सतर्क जॉइंट टीम ने उस व्यक्ति को रोक लिया और किसी भी संभावित सुरक्षा उल्लंघन को रोक दिया.
चिनार कॉर्प्स ने एक्स के जरिए पोस्ट किया, "तेजी से कार्रवाई करते हुए चिनार वॉरियर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तानी नागरिक को धर दबोचा. पकड़े गए घुसपैठिए की अभी जांच चल रही है."
पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि युवक किन परिस्थितियों में और किस मकसद से नियंत्रण रेखा पार करके भारतीय सीमा में दाखिल हुआ. अधिकारी का कहना है कि पूछताछ पूरी होने के बाद इस मामले में और विवरण साझा किए जाएंगे.
बता दें कि कुपवाड़ा से पहले भी सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की सजगता से सुरक्षा बलों को कई बार घुसपैठियों को पकड़ा जा चुका है. फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही हैं कि इस युवक का संबंध सीमा पार बैठे किसी गाइड या संदिग्ध नेटवर्क से तो नहीं है.
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