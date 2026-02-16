ETV Bharat / bharat

मेरठ की 'जली कोठी' में पिछले 30 साल से छिपकर रह रही थीं पाकिस्तानी मां-बेटी; दोनों के वोटर लिस्ट में नाम, पास में आधार कॉर्ड-भारतीय पासपोर्ट

प्रतीकात्मक फोटो. ( ETV Bharat )

मेरठ : शहर के घनी आबादी वाले इलाके जली कोठी में पिछले 30 साल से 2 पाकिस्तानी महिलाएं छिपकर रह रही थीं. दोनों मां-बेटी हैं और उनके पास पाकिस्तानी नागरिकता है. हालांकि, दोनों ने फर्जी तरीके से आधार कॉर्ड और भारतीय पासपोर्ट बनवा लिए थे. साथ ही वोटर लिस्ट में भी नाम जुड़वा लिया. खुलासा हुआ तो हड़कंप मच गया. पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन, इन कारणों की भी छानबीन की जा रही है कि इनके फर्जी भारतीय दस्तावेज किसने बनवाए, किसने बनवाने में मदद की और आखिर कैसे इतने सालों तक दोनों छिपी रहीं. ये दोनों पाकिस्तानी महिलाएं एक शिकायत के बाद पुलिस की पकड़ में आई हैं. एसएसपी अविनाश पांडेय (Video Credit; ETV Bharat) शहर का घनी आबादी वाला इलाका है जली कोठी. ​पुलिस के अनुसार, दोनों जली कोठी स्थित नादिर अली बिल्डिंग में रह रही थीं. ​इस पूरे मामले का पर्दाफाश रुकसाना नामक महिला की शिकायत के बाद हुआ. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मेरठ के ही युवक का निकाह 1988 में पाकिस्तान में हुआ था. ​उसकी पत्नी 1993 में अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भारत आई थी, लेकिन उसके बाद कभी वापस नहीं लौटी. ​बेटी का जन्म भी पाकिस्तान में हुआ था, जो बिना नागरिकता के यहां रह रही है. पुलिस के मुताबिक, दोनों के पास पाकिस्तानी नागरिकता है.