मेरठ की 'जली कोठी' में पिछले 30 साल से छिपकर रह रही थीं पाकिस्तानी मां-बेटी; दोनों के वोटर लिस्ट में नाम, पास में आधार कॉर्ड-भारतीय पासपोर्ट
देश की सूचनाएं पाकिस्तान पहुंचाने का भी आरोप, कर चुकी हैं कई बार विदेश यात्राएं
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 16, 2026 at 3:13 PM IST|
Updated : February 16, 2026 at 3:36 PM IST
मेरठ : शहर के घनी आबादी वाले इलाके जली कोठी में पिछले 30 साल से 2 पाकिस्तानी महिलाएं छिपकर रह रही थीं. दोनों मां-बेटी हैं और उनके पास पाकिस्तानी नागरिकता है. हालांकि, दोनों ने फर्जी तरीके से आधार कॉर्ड और भारतीय पासपोर्ट बनवा लिए थे. साथ ही वोटर लिस्ट में भी नाम जुड़वा लिया. खुलासा हुआ तो हड़कंप मच गया. पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन, इन कारणों की भी छानबीन की जा रही है कि इनके फर्जी भारतीय दस्तावेज किसने बनवाए, किसने बनवाने में मदद की और आखिर कैसे इतने सालों तक दोनों छिपी रहीं. ये दोनों पाकिस्तानी महिलाएं एक शिकायत के बाद पुलिस की पकड़ में आई हैं.
शहर का घनी आबादी वाला इलाका है जली कोठी. पुलिस के अनुसार, दोनों जली कोठी स्थित नादिर अली बिल्डिंग में रह रही थीं. इस पूरे मामले का पर्दाफाश रुकसाना नामक महिला की शिकायत के बाद हुआ. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मेरठ के ही युवक का निकाह 1988 में पाकिस्तान में हुआ था. उसकी पत्नी 1993 में अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भारत आई थी, लेकिन उसके बाद कभी वापस नहीं लौटी. बेटी का जन्म भी पाकिस्तान में हुआ था, जो बिना नागरिकता के यहां रह रही है. पुलिस के मुताबिक, दोनों के पास पाकिस्तानी नागरिकता है.
हैरानी की बात यह है कि बिना नागरिकता के इन महिलाओं ने न केवल मेरठ में पनाह ली, बल्कि भारतीय व्यवस्था में सेंध लगाते हुए कई अहम दस्तावेज भी हासिल कर लिए. दोनों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल हैं. उनके पास आधार कॉर्ड और भारतीय पासपोर्ट भी पाए गए हैं. आरोप है कि इन्हीं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इन्होंने कई बार विदेश यात्राएं भी कीं.
मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना दिल्ली गेट में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. एसएसपी अविनाश पांडेय ने बताया कि प्राथमिक जांच में बिना नागरिकता के रहने की पुष्टि हुई है. एफआईआर दर्ज कर ली गई है और अब गहराई से जांच के आदेश दिए गए हैं कि आखिर इतने वर्षों तक यह मामला नजरों से कैसे ओझल रहा और फर्जी दस्तावेज कैसे बने? शिकायतकर्ता ने इन महिलाओं पर सीमा पार सूचनाएं भेजने (जासूसी) का भी गंभीर आरोप लगाया है. पुलिस अब इनके बैंक खातों, कॉल डिटेल्स और विदेशी संपर्कों को खंगाल रही है ताकि किसी बड़ी साजिश का पता लगाया जा सके.
