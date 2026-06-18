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सुरक्षा बलों ने पुंछ में पाकिस्तानी करेंसी नोट बरामद किए, मामले की हर एंगल से हो रही जांच

सुरक्षा बलों ने पुंछ में पाकिस्तानी करेंसी नोट बरामद किए ( ETV Bharat )

पुंछ: जम्मू कश्मीर के पुंछ के मेंढर सेक्टर से पाकिस्तानी करेंसी नोट और पाकिस्तानी मोबाइल नंबर वाली एक पर्ची बरामद की गई है. खबर के मुताबिक, सुरक्षाबलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी नोट बरामद किए. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, टेरिटोरियल आर्मी की रोड ओपनिंग पार्टी (ROP) ने नेशनल हाईवे पर फायरिंग की, जिसके बाद आस-पास के इलाकों में सर्च शुरू किया गया. अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने भट्टदुरियन गांव के पास सर्च ऑपरेशन चलाया. इस दौरान अधिकारियों को कुछ पाकिस्तानी करेंसी नोट और एक हाथ से लिखा नोट मिला, जिस पर कई पाकिस्तानी मोबाइल फोन नंबर लिखे थे. सूत्रों ने बताया कि बरामद सामान को सुरक्षा बलों ने जब्त कर लिया है और इसकी विस्तार से जांच की जा रही है. अधिकारियों के मुताबिक, पाकिस्तानी करेंसी नोटों को किसने लाया और इसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं, इसकी जांच शुरू कर दी गई है. सुरक्षा बलों के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बरामदगी के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. पुलिस सूत्रों ने कहा कि यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये सामान जम्मू-कश्मीर के बॉर्डर एरिया में कैसे पहुंचा और क्या इनका किसी सीमा पार गतिविधियों से कोई लेना-देना है.