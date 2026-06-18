सुरक्षा बलों ने पुंछ में पाकिस्तानी करेंसी नोट बरामद किए, मामले की हर एंगल से हो रही जांच
मेंढर सेक्टर से पाकिस्तानी करेंसी नोट बरामद किए जाने के बाद जांच तेज कर दी गई है.
Published : June 18, 2026 at 8:36 PM IST
पुंछ: जम्मू कश्मीर के पुंछ के मेंढर सेक्टर से पाकिस्तानी करेंसी नोट और पाकिस्तानी मोबाइल नंबर वाली एक पर्ची बरामद की गई है. खबर के मुताबिक, सुरक्षाबलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी नोट बरामद किए.
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, टेरिटोरियल आर्मी की रोड ओपनिंग पार्टी (ROP) ने नेशनल हाईवे पर फायरिंग की, जिसके बाद आस-पास के इलाकों में सर्च शुरू किया गया.
अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने भट्टदुरियन गांव के पास सर्च ऑपरेशन चलाया. इस दौरान अधिकारियों को कुछ पाकिस्तानी करेंसी नोट और एक हाथ से लिखा नोट मिला, जिस पर कई पाकिस्तानी मोबाइल फोन नंबर लिखे थे.
सूत्रों ने बताया कि बरामद सामान को सुरक्षा बलों ने जब्त कर लिया है और इसकी विस्तार से जांच की जा रही है. अधिकारियों के मुताबिक, पाकिस्तानी करेंसी नोटों को किसने लाया और इसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं, इसकी जांच शुरू कर दी गई है.
सुरक्षा बलों के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बरामदगी के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. पुलिस सूत्रों ने कहा कि यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये सामान जम्मू-कश्मीर के बॉर्डर एरिया में कैसे पहुंचा और क्या इनका किसी सीमा पार गतिविधियों से कोई लेना-देना है.
दिल्ली में पाकिस्तान से जुड़े आतंकी-अपराधी मॉड्यूल का भंडाफोड़; सात लोग गिरफ्तार
बता दें कि, देश में आतंकी गतिविधियों के खिलाफ भारतीय सेना और पुलिस कमर कस चुकी है. पीटीआई रिपोर्ट के मुताबिक, अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय पाकिस्तान-समर्थित कथित आतंकी-अपराधी मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर सात लोगों को गिरफ़्तार किया था.
इन पर पाकिस्तान से हथियार और नशीले पदार्थ तस्करी करने और संभावित ठिकानों की टोह लेने का आरोप है. इन ठिकानों की तस्वीरें कथित तौर पर सीमा पार बैठे आकाओं के साथ साझा की गई थीं. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी थी.
पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित गैंगस्टर और आतंकवादी शहजाद भट्टी और उसके सहयोगी अजमल गुज्जर के लिए काम कर रहे थे. उनके बारे में जांचकर्ताओं का मानना है कि वे पाकिस्तान की 'इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस' (आईएसआई) के संरक्षण में सक्रिय हैं.
उन्होंने कहा कि गिरोह क्षेत्र में अवैध हथियार, कारतूस और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल था. पुलिस ने नशीले पदार्थों और अवैध हथियारों की कथित बिक्री से हासिल पैसे को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कई बैंक खातों का विवरण भी बरामद किया.
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