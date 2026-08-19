केरल में पाकिस्तानी जहरीले नकली कॉस्मेटिक्स की सप्लाई, गृह विभाग ने चलाया 'ऑपरेशन सौंदर्य'
स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तानी नकली कॉस्मेटिक्स से त्वचा की गंभीर बीमारियों और किडनी से जुड़ी समस्या हो सकती है.
Published : August 19, 2026 at 2:30 PM IST
तिरुवनंतपुरम: केरल में बड़ा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है. राज्य में कई जगहों पर पाकिस्तानी जहरीले नकली कॉस्मेटिक्स मिले हैं. बताया जाता है कि ये क्षणिक सुंदरता बढ़ाता है लेकिन इसमें मिले रसायन बेहद खतरनाक हैं. राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है और ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट को कड़ी कार्रवाई करने को कहा है.
राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने पाकिस्तान में बने नकली कॉस्मेटिक्स की भारी आवक की जांच गृह विभाग को सौंप दी है. ड्रग्स कंट्रोल डिवीजन को 'फाइजा' और 'गोरी' जैसी फेस क्रीम पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि इनमें मरकरी की मात्रा खतरनाक होता है और इनसे त्वचा की गंभीर बीमारियाँ हो सकती हैं.
नकली ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगाने के लिए ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने 'ऑपरेशन सौंदर्य' शुरू किया था, जिसके तहत राज्य भर में छापे मारे गए. फेस क्रीम में मरकरी की मंजूर सीमा सिर्फ 1 पीपीएम (पार्ट्स पर मिलियन) है, जबकि केरल के बाजार से जब्त की गई पाकिस्तान में बनी 'फाइजा' और 'गोरी' क्रीम में मरकरी की मात्रा 20,000 पीपीएम तक पाई गई जो चिंताजनक है.
हालांकि इन क्रीम को लगाने से तुरंत चमक तो मिलती है, लेकिन आगे चलकर ये त्वचा की गंभीर बीमारियों और किडनी से जुड़ी समस्याओं का कारण बनती है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि मरकरी के ज़्यादा संपर्क में आने से तंत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम) को भी गंभीर नुकसान पहुँच सकता है. जांच में पता चला है कि ये जहरीली क्रीम मुख्य रूप से मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर और त्रिशूर जिलों में बेची जा रही थी.
ड्रग्स कंट्रोलर डॉ. सुजीत कुमार ने ईटीवी भारत को बताया कि हाल ही में किशोरों और बच्चों में फेस क्रीम के ज़्यादा इस्तेमाल से जुड़ी कई स्वास्थ्य समस्याएं सामने आई है. उन्होंने यह भी कहा कि ये उत्पाद बिना किसी वैध खरीद रिकॉर्ड के बाजार में आते हैं.
फेस क्रीम के अलावा, लिपस्टिक, बेबी पाउडर, बेबी सोप और बेबी ऑयल जैसे कई अन्य कॉस्मेटिक उत्पादों की भी कड़ी गुणवत्ता जांच की गई. कुछ लिपस्टिक के नमूनों में मरकरी (पारा) की असुरक्षित मात्रा पाई गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत बाज़ार से वापस मंगाने के कदम उठाए गए.
जहां ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट इन प्रोडक्ट्स की साइंटिफिक टेस्टिंग का काम देखता है, वहीं होम डिपार्टमेंट अब उन गैर-कानूनी सप्लाई चेन की जांच करेगा जिनके जरिए ये बिना मंज़ूरी वाले सामान बाजार में आते हैं. हेल्थ मिनिस्टर के. मुरलीधरन ने कहा कि ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट को सख़्त निर्देश दिए गए हैं ताकि यह पक्का किया जा सके कि राज्य में सिर्फ उन्हीं कॉस्मेटिक्स की बिक्री हो जो वैलिड लाइसेंस के साथ बने हों और तय क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हों.
ड्रग्स इंटेलिजेंस विंग के नेतृत्व में चलाए गए 'ऑपरेशन सौंदर्य' के दौरान जब्त किए गए नकली उत्पादों के सैंपल, उनकी क्वालिटी की पूरी जांच के लिए तिरुवनंतपुरम और एर्नाकुलम की ड्रग्स टेस्टिंग लैब में भेजे गए हैं. जब्त किए गए सामान में ऐसे उत्पाद शामिल हैं जिन्हें बिना जरूरी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के बांटा गया था और जो कॉस्मेटिक्स रूल्स 2020 के तय मानकों पर खरे नहीं उतरे. स्वास्थ्य विभाग ने आने वाले दिनों में पूरे राज्य में निरीक्षण तेज करने का फैसला किया.