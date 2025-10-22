ETV Bharat / bharat

आतंकी संगठन JeM ने महिला शाखा में भर्ती के लिए शुरू किया ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स

रिपोर्ट के मुताबिक, जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी अभियानों के लिए महिला आत्मघाती हमलावरों को प्रशिक्षित करने की कोशिश कर रहा है.

Pakistan terror outfit JeM launches online training course to recruit females for Jamaat-ul-Mominaat
आतंकी मसूद अजहर (IANS)
author img

By IANS

Published : October 22, 2025 at 3:03 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) ने हाल ही में अपनी महिला शाखा 'जमात-उल-मोमिनात' के गठन की घोषणा की थी. सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन ने अब धन जुटाने और अधिक से अधिक महिलाओं की भर्ती के लिए 'तुफात अल-मुमिनात' नाम से एक ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया है. सूत्रों के अनुसार, इस महिला ब्रिगेड का नेतृत्व आतंकी मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर कर रही है. सादिया अजहर का पति यूसुफ अजहर 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया था, जब भारतीय सेना ने मरकज सुब्बान अल्लाह स्थित जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय पर हमला किया था.

सूत्रों ने कहा, "संगठन को मजबूत करने और अधिक महिलाओं की भर्ती करने के लिए, जैश-ए-मोहम्मद के आकाओं के महिला परिवार के सदस्य, जिनमें मसूद अजहर और उसके आतंकी कमांडरों के रिश्तेदार भी शामिल हैं, महिलाओं को जिहाद, धर्म और इस्लाम के दृष्टिकोण से उनके कर्तव्यों का प्रशिक्षण देंगे."

रिपोर्ट के मुताबिक, ऑनलाइन लाइव लेक्चर के जरिये भर्ती अभियान 8 नवंबर से शुरू होने वाला है. सूत्रों ने बताया, "मसूद अजहर की दो बहनें, सादिया अजहर और समायरा अजहर, हर दिन 40 मिनट के ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफॉर्म के जरिये महिलाओं को जैश-ए-मोहम्मद की महिला ब्रिगेड जमात-उल-मुमिनात में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेंगी."

पहलगाम हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के हवाई हमलों में जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के मुख्यालय तबाह हो गए थे. रिपोर्ट के मुताबिक, ये संगठन भारत के हमलों से बचने के लिए रणनीतिक रूप से अपने ठिकानों को पाकिस्तान के अशांत प्रांत खैबर पख्तूनख्वा (केपीके) में स्थानांतरित कर रहे हैं. इसके अलावा, इन आतंकवादी संगठनों के आका तब से दुष्प्रचार वीडियो बना रहे हैं और अपने ठिकानों और कैडर को फिर से मजबूत करने के लिए धन की अपील कर रहे हैं.

सूत्रों ने खुलासा किया है कि मसूद अजहर चंदा इकट्ठा करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है और 27 सितंबर को बहावलपुर के मरकज उस्मान ओ अली में अपने हालिया संबोधन में उसने चंदा जुटाने की अपील की थी. अब, जैश-ए-मोहम्मद इस प्रशिक्षण में दाखिला लेने वाली हर महिला से 500 पाकिस्तानी रुपये का चंदा इकट्ठा कर रहा है और उनसे एक ऑनलाइन सूचना फॉर्म भी भरवा रहा है.

रिपोर्ट के मुताबिक, बीते 8 अक्टूबर को, आतंकी मसूद अजहर ने जैश-ए-मोहम्मद की महिला ब्रिगेड जमात-उल-मुमिनात के गठन की घोषणा की और 19 अक्टूबर को पीओके के रावलकोट में महिलाओं को इस समूह में शामिल करने के लिए "दुख्तरान-ए-इस्लाम" नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया.

आईएसआईएस, बोको हराम, हमास और लिट्टे जैसे आतंकवादी समूहों का महिलाओं को आत्मघाती हमलावरों के रूप में इस्तेमाल करने का इतिहास रहा है. वहीं जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन ऐसा करने से काफी हद तक बचते रहे हैं. सूत्रों का मानना ​​है कि जैश-ए-मोहम्मद का यह नया कदम भविष्य के आतंकवादी अभियानों में महिला आत्मघाती हमलावरों को प्रशिक्षित करने और उनका इस्तेमाल करने की उसकी मंशा का संकेत देता है.

पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों का बोलबाला है और वे खुलकर अपना प्रचार करते हैं और 'मरकज' की आड़ में खुलेआम चंदा मांगते हैं. आईएएनएस ने अगस्त में बताया था, जैश-ए-मोहम्मद ने पूरे पाकिस्तान में 313 नए मरकज बनाने के लिए 3.91 अरब रुपये इकट्ठा करने के लिए ऑनलाइन धन उगाहने वाला अभियान भी शुरू किया है.

यह भी पढ़ें- पंजाब: BSF ने पाकिस्तान से हथियार तस्करी की कोशिश नाकाम की, सीम पर ड्रोन बरामद

