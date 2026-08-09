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पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की के बीच समझौता और भारत की चिंता, विस्तार से जानें

तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन (बाएं से) सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (बीच में) और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 7 अगस्त, 2026 को सऊदी अरब के मक्का में एक रक्षा समझौते पर साइन किए. ( AP )

दिसंबर 2015: 15 दिसंबर, 2015 को सऊदी के डिफेंस मिनिस्टर और उनके वारिस, मोहम्मद बिन सलमान ने आतंकवाद और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ 34 देशों का इस्लामिक अलायंस बनाने का ऐलान किया.

2015: 2015 में मिस्र ने यमन और लीबिया में समस्याओं से निपटने के लिए एक जॉइंट अरब मिलिट्री फोर्स बनाने का सुझाव दिया. कई देशों ने कहा कि वे इसका सपोर्ट करेंगे, लेकिन इस बात पर बहस हुई कि इसे कौन लीड करेगा और प्लान को कैसे फंड करेगा, जिससे यह रुक गया.

2015: सऊदी अरब और मिस्र ने काउंटर-टेररिज्म के मकसद से अरब लीग के अंदर नाटो (NATO) जैसा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की. इसमें 40,000 सैनिकों की फोर्स और अपना कमांड स्ट्रक्चर होना था. आतंकवाद पर दोनों देशों के रुख इतने एक जैसे थे कि प्रेसिडेंट सिसी ने खाड़ी देशों में सिक्योरिटी को मिस्र की नेशनल सिक्योरिटी का एक जरूरी हिस्सा बताया, लेकिन यह प्रोजेक्ट फेल हो गया...

2014: इसके बाद सऊदी अरब ने 2014 में एक कॉमन पुलिस स्ट्रक्चर (जिसे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC-Pol) कहा जाता है) और एक कॉमन नेवल फोर्स शुरू करने का प्रस्ताव रखा.

2013: 2013 में सऊदी अरब ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) की मिलिट्री फोर्स के लिए नाटो (NATO) जैसा इंटीग्रेटेड कमांड स्ट्रक्चर बनाने पर जोर दिया, जिसमें 100,000 सैनिक शामिल थे.

1960: 1960 के दशक में अरब लीग के यूनाइटेड अरब कमांड ने तालमेल की कोशिश की, लेकिन राजनीतिक दुश्मनी के बोझ तले वह जल्द ही टूट गया.

1950: डिफेंस के लिए अरब देशों का एक साथ काम करने का आइडिया नया नहीं है. 1950 के दशक में अरब लीग ने जॉइंट डिफेंस काउंसिल बनाई, लेकिन सदस्य देशों के बीच मतभेदों की वजह से काउंसिल फेल हो गई. 1950 के अरब जॉइंट सिक्योरिटी पैक्ट ने कलेक्टिव डिफेंस के लिए शुरुआती नींव रखी, लेकिन यह काफी हद तक सिंबॉलिक ही रहा.

इस्लामिक NATO' का कॉन्सेप्ट क्या है 'इस्लामिक नाटो (NATO)' शब्द का कोई फॉर्मल कानूनी या इंस्टीट्यूशनल आधार नहीं है. इसका इस्तेमाल आमतौर पर मुस्लिम-बहुल देशों के बीच ज़्यादा मिलिट्री इंटीग्रेशन के प्रस्तावों को बताने के लिए किया जाता है. यह नई पहल 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच साइन किए गए स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर आधारित है. खबर है कि उस एग्रीमेंट में दोनों देश आपसी डिफेंस कोऑपरेशन, जॉइंट मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, इंटेलिजेंस शेयरिंग और डिफेंस कोऑपरेशन के लिए कमिटेड थे.

हैदराबाद: पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने एक अहम रक्षा समझौते पर साइन किए हैं. इससे बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के समय में तीनों क्षेत्रीय ताकतों के बीच सहयोग और गहरा होगा. इस पार्टनरशिप का मकसद सऊदी अरब के फाइनेंशियल रिसोर्स और क्षेत्रीय असर, तुर्की की रक्षा बनाने की काबिलियत और पाकिस्तान के मिलिट्री अनुभव और न्यूक्लियर डिटरेंट को मिलाना है.

2017: मई 2017 में रियाद में हुए अरब-अमेरिकन इस्लामिक समिट में अपने भाषण में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी हमले का मुकाबला करने और कट्टरपंथ से लड़ने के लिए एक अरब सुन्नी गठबंधन बनाने के विचार का समर्थन किया. उम्मीद के मुताबिक, इस गठबंधन में सऊदी अरब यूनाइटेड अरब अमीरात, जॉर्डन, मिस्र और दूसरे सुन्नी देश शामिल हो सकते हैं.

सितंबर 2025: कतर की राजधानी दोहा पर इजराइल के एयरस्ट्राइक के बाद हिज़्बुल्लाह से जुड़े लेबनानी अखबार अल-अखबार ने रिपोर्ट किया कि मिस्र नाटो (NATO) की तरह एक जॉइंट अरब फोर्स के विचार के आसपास अरब देशों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, जो हमले के दौरान किसी भी अरब देश की रक्षा करने में सक्षम होगी.

पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच डिफेंस अलायंस

अलायंस का मकसद: इस पार्टनरशिप का मकसद सऊदी अरब के फाइनेंशियल रिसोर्स और रीजनल असर, तुर्की की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और पाकिस्तान के मिलिट्री एक्सपीरियंस और न्यूक्लियर डिटरेंट को मिलाना है. इस प्रपोज़्ड कोऑपरेशन में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, डिफेंस प्रोडक्शन, इंटेलिजेंस शेयरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल होने की उम्मीद है.

भारत के लिए तुर्की चुनौती

तीनों देशों में से भारत के लिए तुर्की के साथ सबसे मुश्किल रिश्ते हैं. तुर्की के प्रेसिडेंट रेचेप तैयप एर्दोगन के कश्मीर पर बार-बार किए गए कमेंट्स और पाकिस्तान के साथ अंकारा की बढ़ती स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की वजह से हाल के सालों में नई दिल्ली और अंकारा के बीच रिश्ते खराब हुए हैं.

तुर्की के भारत के ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना करने के बाद रिश्ते और खराब हो गए, जिस पर नई दिल्ली में कड़ी प्रतिक्रिया हुई. तुर्की एक ही समय में ड्रोन, नेवल प्लेटफॉर्म और डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक बड़ा एक्सपोर्टर बनकर उभरा है. इससे पाकिस्तान के साथ उसका बढ़ता मिलिट्री सहयोग भारत के सिक्योरिटी प्लानर्स के लिए एक ज़रूरी डेवलपमेंट बन गया है.

सऊदी अरब के साथ भारत के मजबूत रिश्ते हैं

पिछले दस सालों में सऊदी अरब के साथ भारत की पार्टनरशिप लगातार बढ़ी है. दोनों देशों ने 2019 में अपने रिश्तों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल तक बढ़ाया, जिससे डिफेंस, एनर्जी, इन्वेस्टमेंट, काउंटर-टेररिज्म और मैरीटाइम सिक्योरिटी में सहयोग को इंस्टीट्यूशनल बनाया गया.

रेगुलर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवल एंगेजमेंट, इंटेलिजेंस एक्सचेंज और बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत सहयोग के ज़रिए डिफेंस सहयोग भी बढ़ा है. सऊदी अरब भारत के सबसे जरूरी एनर्जी सप्लायर में से एक और इंफ्रास्ट्रक्चर, पेट्रोकेमिकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी में एक बड़ा इन्वेस्टर भी बन गया है. इन दोनों देशों के रिश्तों की मजबूती का मतलब है कि रियाद शायद ही पाकिस्तान के साथ अपने जुड़ाव को भारत के खिलाफ जिरो-सम अरेंजमेंट के तौर पर देखे.

भारत के लिए संभावित मुद्दे

समस्या तीन देशों के बीच स्ट्रेटेजिक मेल में है, जो पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण पदों पर हैं. पाकिस्तान लंबे समय से खाड़ी देशों के साथ मजबूत स्ट्रेटेजिक जुड़ाव चाहता है, जबकि तुर्की कई क्षेत्रीय मुद्दों पर इस्लामाबाद के साथ तेजी से जुड़ता जा रहा है. सऊदी अरब के भारत के साथ करीबी संबंध हैं. पाकिस्तान को शामिल करते हुए एक स्ट्रक्चर्ड मिलिट्री अरेंजमेंट की संभावना नए जियोपॉलिटिकल मुद्दे लाती है, जिन पर भारतीय पॉलिसीमेकर्स बारीकी से नजर रखेंगे.

भारत का संभावित रिएक्शन

नई दिल्ली में इंटरनेशनल सेंटर फॉर पीस स्टडीज में एसोसिएट रिसर्च फेलो डॉ. इमरान खुर्शीद ने द वीक को बताया कि 'इस्लामिक नाटो (NATO)' के बारे में हो रही चर्चा को खतरे के बजाय सावधानी से देखना चाहिए. भारत के लिए सही जवाब स्ट्रेटेजिक सब्र है. डेवलपमेंट पर नजर रखना, पार्टनरशिप को मजबूत करना और रिएक्टिव पॉलिसी बनाने से बचना.