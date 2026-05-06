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पाकिस्तान ने सुरू नदी में बहे लद्दाख के बच्चे का शव लौटाया

लद्दाख का 6 साल का बच्चा 20 मार्च को, अपने दोस्त के साथ खेलते समय सुरू नदी में डूब गया है.

Pakistan Returns Body of six-year-old boy from Ladakh drowned in Suru River in Hunderman
पाकिस्तान ने सुरू नदी में बहे लद्दाख के बच्चे का शव लौटाया, कश्मीर क्रॉसिंग खोली गई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 6, 2026 at 10:37 PM IST

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श्रीनगर: लद्दाख का छह साल का एक लड़का हुंडरमैन (Hunderman) में सुरू नदी में बह गया था. एक महीने से ज्यादा समय बाद, पाकिस्तान ने बुधवार को बच्चे के शव को सौंप दिया. उसका शव पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में नदी से बरामद हुआ था. शव का हस्तांतरण टीतवाल पुल पर हुआ, जो असल में कश्मीर के कुपवाड़ा के दोनों किनारों के बीच आने-जाने के लिए बनाया गया एक क्रॉसिंग पॉइंट था.

हालांकि 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते सबसे खराब हो गए थे, इसलिए यात्रा के लिए पुल बंद कर दिया गया था, लेकिन मंगलवार को शव को वापस लाने के लिए पुल को खोल दिया गया था.

लद्दाख के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को पुल पर PoK अधिकारियों से शव मिलने की पुष्टि की. बुधवार सुबह शव हुंडरमैन में बच्चे के परिवार को सौंप दिया गया.

20 मार्च को, मृतक बच्चा और उसका दोस्त खेल रहे थे, तभी वे नदी में डूब गए. अधिकारी ने बताया कि घटना के तुरंत बाद एक शव नदी से बरामद कर लिया गया, जबकि दूसरा बहकर PoK के बाल्टिस्तान चला गया. शुरू में, पुलिस ने करगिल पुलिस स्टेशन में FIR (9/2026) के तहत गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी, जो उस जगह से लगभग 10 किलोमीटर दूर है जहां लड़के डूबे थे.

एक और अधिकारी ने कहा, "मामला उच्च अधिकारियों के सामने उठाया गया और शव को बॉर्डर के दूसरी तरफ से निकाला गया."

करगिल के राजनीतिक नेता, सज्जाद करगिली, जिन्होंने इस मामले को भारत के विदेश मंत्रालय के सामने उठाया था, ने कहा कि नदी पार करके दूसरी तरफ बह गए लोगों के शव अक्सर वापस नहीं आते. उन्होंने कहा कि पिछले साल कई लाशें नियंत्रण रेखा (LoC) के पार बहकर आईं और उन्हें PoK के खारमंग में दफनाना पड़ा. उन्होंने दोनों देशों से हंडरमैन में एक "एक्सचेंज पॉइंट" बनाने की अपील की, ताकि ऐसे मामलों में लाशों को वापस लाने में आसानी हो.

करगिली ने कहा, "मरे हुए लोगों को सम्मान मिलना चाहिए. दुश्मनी पर इंसानियत की जीत होनी चाहिए. पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, जब खारमंग में मिली लाशों को वापस लाने का कोई तरीका न होने की वजह से वहीं दफनाना पड़ा था."

यह भी पढ़ें- कश्मीर घूमने आए अमेरिकी नागरिक की श्रीनगर में मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस

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