भारत में आतंक फैलाने की साजिश रच रहा पाकिस्तान: खुफिया एजेंसी ने घुसपैठ को लेकर दी चेतावनी

पिछले 15 दिनों में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के कारण घुसपैठ की दो कोशिशें नाकाम कर दी गईं.

Pakistan attempt infiltration
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 15, 2025 at 4:34 PM IST

4 Min Read
गौतम देबरॉय.

नई दिल्ली: पाकिस्तान एक बार फिर भारत में आतंक फैलाने की साजिश रच रहा है. सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, पाकिस्तान स्थित कई आतंकी संगठनों के जिहादी और बॉर्डर एक्शन टीम (BAT) के सदस्य जम्मू-कश्मीर में अशांति फैलाने के इरादे से घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं. उनकी नजर खासकर पुंछ और राजौरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा (LoC) के आसपास के इलाकों पर है.

सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार, सीमा पार से घुसपैठ की हर संभावित कोशिश को नाकाम करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, "पाकिस्तानी सेना के कमांडो और विभिन्न आतंकवादी संगठनों के सदस्यों वाली बैट टीमें पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पार घुसपैठ की कोशिश कर रही हैं. पिछले 15 दिनों में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के कारण ऐसी दो कोशिशें नाकाम की गई हैं."

खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए अधिकारी ने कहा कि दो फिदायीन समूह भी पुंछ और राजौरी में घुसपैठ की फिराक में हैं. पाकिस्तान के विशेष सेवा समूह (SSG) और लश्कर-ए-तैयबा (LeT), हिज़्ब-उल-मुजाहिदीन (HuM) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) जैसे विभिन्न समूहों के कार्यकर्ताओं से बनी BAT टीमें भारतीय क्षेत्र में पांच किलोमीटर तक छापे मारती हैं.

सोमवार रात, जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम कर दिया. माछिल और दुदनियाल सेक्टरों के पास संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए दो आतंकवादियों को मार गिराया.

ऑपरेशन सिंदूर में मिली करारी हार के बाद पाकिस्तानी एजेंसियां ​​भारत में गड़बड़ी फैलाने के लिए बेताब हैं. पाकिस्तानी सेना के सक्रिय समर्थन से, आतंकवादी संगठन न केवल अपने कार्यकर्ताओं को भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हथियार और गोला-बारूद भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं.

भारतीय सेना की चिनार कोर ने पिछले हफ़्ते कुपवाड़ा ज़िले के वारसन स्थित ब्रिजथोर जंगल में एक आतंकवादी संगठन के ठिकाने का भंडाफोड़ किया और दो एएल सीरीज़ की राइफलें, चार रॉकेट लॉन्चर, गोला-बारूद का एक बड़ा ज़खीरा और अन्य युद्ध सामग्री बरामद की.

गौरतलब है कि हाल ही में जम्मू-कश्मीर की कानून-व्यवस्था पर एक सुरक्षा बैठक के दौरान, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सर्दियों की शुरुआत के साथ, सुरक्षा बलों को यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए कि आतंकवादी सीमा पार घुसपैठ के लिए बर्फबारी का फायदा न उठा सकें. अधिकारी ने कहा, "आमतौर पर घुसपैठिए सर्दियों का फायदा उठाकर भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं. इसलिए हमने अपने बलों को अलर्ट पर रखा है."

ईटीवी भारत से बात करते हुए, जम्मू-कश्मीर पुलिस के पूर्व महानिदेशक शेष पॉल वैद ने कहा कि पाकिस्तानी सेना जम्मू-कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए पूरी तरह से बेताब है. वैद ने कहा- "अगर आप पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर गौर करें, तो देश हर जगह गंभीर संकट का सामना कर रहा है. ऐसे में, पाकिस्तानी सेना का मानना ​​है कि अगर वे जम्मू-कश्मीर में कुछ कर पाएं, तो पाकिस्तान में हालात सामान्य हो जाएंगे."

वैद ने कहा कि पाकिस्तानी सेना के साथ-साथ आतंकवादी संगठनों के सदस्य भी भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं. भारतीय सुरक्षा बल हमेशा सतर्क रहते हैं. उन्होंने कहा, "भारत पाकिस्तान में बन रहे हालात पर कड़ी नजर रख रहा है. पूरा तंत्र अपने ही लोगों का कत्लेआम कर रहा है. पाकिस्तान ईंट-दर-ईंट बिखर रहा है. गृहयुद्ध से जूझ रहे देश में उनके परमाणु हथियार कितने सुरक्षित हैं?"

क्या है BAT:

BAT का पूरा नाम पाकिस्तान बॉर्डर एक्शन टीम है. यह मुख्य रूप से छह से सात पाकिस्तानी सैनिकों और कुछ आतंकवादियों के साथ काम करता है. किसी भी हमले से पहले भारतीय क्षेत्र के अंदर संवेदनशील स्थानों की व्यवस्थित रूप से टोह लेता है. BAT के सदस्यों को पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी संगठनों, दोनों से प्रशिक्षण मिलता है.

