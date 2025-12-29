'पाकिस्तान के पास दूसरों को लेक्चर देने का कोई नैतिक आधार नहीं है': भारत
"हम एक ऐसे देश की टिप्पणियों को खारिज करते हैं, जिसका अपने ही देश में अल्पसंख्यकों के प्रति बुरा रिकॉर्ड खुद बोलता है.": विदेश मंत्रालय
Published : December 29, 2025 at 10:29 PM IST
नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय (MEA) ने सोमवार को भारत में माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हिंसा पर इस्लामाबाद की टिप्पणी को खारिज़ कर दिया. भारत ने दावा किया कि धार्मिक माइनॉरिटीज़ पर ज़ुल्म करने के पाकिस्तान के बहुत बुरे रिकॉर्ड हैं. भारत ने कहा कि 'पाकिस्तान के पास दूसरों को लेक्चर देने का कोई नैतिक आधार नहीं है.'
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के बयान को खारिज करते हुए कहा, "हम एक ऐसे देश की रिपोर्ट की गई टिप्पणियों को खारिज करते हैं, जिसका अपने ही देश में अल्पसंख्यकों के प्रति बुरा रिकॉर्ड खुद बोलता है." उन्होंने कहा, "विभिन्न धर्मों के अल्पसंख्यकों के साथ पाकिस्तान का भयानक और व्यवस्थित उत्पीड़न एक सुस्थापित तथ्य है. कितना भी उंगली उठाना इसे अस्पष्ट नहीं कर सकता."
न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार यह राजनयिक तकरार इस्लामाबाद में शुरू हुई, जहां पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए भारत में क्रिसमस समारोह के दौरान कुछ स्थानों पर कथित तोड़फोड़ (Vandalism) की घटनाओं पर चिंता जताई. अंद्राबी ने कहा था कि "भारत में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न गंभीर चिंता का विषय है." उन्होंने क्रिसमस के दौरान हुई "हाल की निंदनीय घटनाओं" और कथित तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाने वाले अभियानों का भी जिक्र किया.
MEA के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान को इसके बजाय अपने बहुत खराब ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड पर ध्यान देना चाहिए. जब उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर झंडा फहराने पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के बयान के बारे में पूछा गया, तो जायसवाल ने जवाब दिया, "हमने रिपोर्ट की गई बातों को देखा है और उन्हें खारिज करते हैं. पाकिस्तान के पास दूसरों को लेक्चर देने का कोई नैतिक आधार नहीं है."
न्यूज एजेंसी आईएएनएस के अनुसार इस महीने की शुरुआत में, नई दिल्ली में मौजूद 'इंटरनेशनल सेंटर फॉर पीस स्टडीज़' की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ पर ज़ुल्म, खासकर हिंदुओं को लगातार "दूसरा" बताना, इस्लाम का गलत इस्तेमाल और पॉलिटिकल फायदे के लिए भारत विरोधी भावना, देश की नेशनल आइडेंटिटी में साफ विरोधाभासों को दिखाते हैं.
लाहौर के सेंटर फॉर सोशल जस्टिस का हवाला देते हुए, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2024 में ईशनिंदा के 344 मामले दर्ज किए गए, और 2021-2024 के बीच कम से कम 421 अल्पसंख्यक महिलाओं और लड़कियों- जिनमें ज़्यादातर हिंदू और ईसाई थीं, जिनमें से 71 प्रतिशत नाबालिग थीं का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया.
