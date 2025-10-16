पाकिस्तान ने तनाव के बीच भारतीय उड़ानों पर हवाई क्षेत्र प्रतिबंध 23 नवंबर तक बढ़ाया
पाकिस्तान ने भारतीय उड़ानों पर हवाई क्षेत्र प्रतिबंध को 23 नवंबर तक बढ़ा दिया है और पारस्परिक विमानन प्रतिबंध जारी रखे हैं.
Published : October 16, 2025 at 3:32 PM IST
नई दिल्ली: पाकिस्तान ने भारतीय उड़ानों पर अपने हवाई क्षेत्र प्रतिबंध को 23 नवंबर 2025 तक बढ़ा दिया है.पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी ने एक नए नोटिस टू एयरमेन (NOTAM) के माध्यम से इसकी पुष्टि की है. यह प्रतिबंध भारत आने-जाने वाले नागरिक और सैन्य विमानों पर लागू होता है और दोनों देशों के बीच चल रहे हवाई क्षेत्र विवाद का एक नया मामला है.
यह प्रतिबंध मूल रूप से 23 अप्रैल 2025 को भारत के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद लगाया गया था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे. पाकिस्तान ने तब से समय-समय पर हवाई क्षेत्र प्रतिबंध को बढ़ाया है, जबकि इस घटना में भारत की संलिप्तता के आरोपों का खंडन करता रहा है.
इस बंद के परिणामस्वरूप भारतीय एयरलाइनों को परिचालन संबंधी कठिनाइयां जारी हैं, क्योंकि मध्य पूर्व, यूरोप और अमेरिका के डेस्टिनेशन के लिए उड़ानें लंबे और अधिक महंगे मार्गों से जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक परिचालन हानि होती है.
द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट
हवाई क्षेत्र का बंद होना पहलगाम हमले के बाद द्विपक्षीय संबंधों में व्यापक गिरावट का प्रतीक है, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान को कई जवाबी कार्रवाईयों के साथ जवाब दिया, जिसमें 65 साल पुरानी सिंधु जल संधि को निलंबित करना, पाकिस्तानी वीजा रद्द करना, वाघा-अटारी सीमा बंद करना और दोनों दूतावासों में राजनयिक कर्मचारियों की संख्या कम करना शामिल है.
मई में हुए पहले हमले के बाद स्थिति और बिगड़ गई, जब मिसाइल हमलों ने पाकिस्तानी के पंजाब और पीओके के शहरों को निशाना बनाया- जिसके परिणामस्वरूप नागरिक और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा, जिसमें एक मस्जिद भी शामिल थी.
भारत ने बंद किया अपना एयरस्पेस
साथ ही भारत ने भी पाकिस्तानी विमानों पर अपने प्रतिबंध बरकरार रखे हैं. इस संबंध में भारत ने 23 सितंबर 2023 को NOTAM जारी किया था. बढ़ती सुरक्षा स्थिति के जवाब में दोनों देशों ने अप्रैल 2023 से पारस्परिक प्रतिबंध जारी रखा है.
गौरतलब है कि NOTAM फ्लाइट ऑपरेशन के लिए कम्युनिकेशन के महत्वपूर्ण माध्यम भी हैं, जो सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं और उड़ानों की योजना बनाते हैं. इन पर जारी प्रतिबंध भारत-पाकिस्तान विमानन संपर्क की अनिश्चितता और एयरलाइनों, यात्रियों और क्षेत्रीय हवाई यातायात पर पड़ने वाले प्रभावों को दर्शाते हैं.
चूंकि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं,उद्योग जगत के कुछ विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि इन प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप वाणिज्यिक विमानन मार्गों में गिरावट, हवाई क्षेत्र के उपयोग के संदर्भ में परिचालन की लागत में वृद्धि और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों में निरंतर तनाव हो सकता है.
