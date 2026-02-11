ETV Bharat / bharat

पाक की ड्रोन घुसपैठ नाकाम, खाजूवाला बॉर्डर से 10 करोड़ की हेरोइन बरामद

चार पैकेटों में रखी करीब 2 किलो 25 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है.

खाजूवाला बॉर्डर से हेरोइन बरामद
खाजूवाला बॉर्डर से हेरोइन बरामद (ETV Bharat Sri Ganganagar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 11, 2026 at 10:08 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीगंगानगर : अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र खाजूवाला में पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम कर दिया. भारत-पाक सीमा के समीप रेगिस्तानी इलाके में बीएसएफ और खाजूवाला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान ड्रोन से गिराई गई हेरोइन की बड़ी खेप बरामद की गई है. कार्रवाई के दौरान कार्यवाहक थानाधिकारी हरपाल सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे.

करीब 2 किलो 25 ग्राम हेरोइन बरामद : कार्यवाहक थानाधिकारी हरपाल सिंह के अनुसार खाजूवाला थाना क्षेत्र के चक 14 बीडी के पास चक 1 बीएम की रोही में सर्च ऑपरेशन चलाया गया. इस दौरान चार पैकेटों में रखी करीब 2 किलो 25 ग्राम हेरोइन बरामद हुई. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि यह खेप पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के माध्यम से भारतीय सीमा में गिराई गई थी. अंतरराष्ट्रीय बाजार में बरामद हेरोइन की कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए आंकी जा रही है.

कार्यवाहक थानाधिकारी के साथ सिपाही ओमप्रकाश, सिपाही प्रेम कुमार, सिपाही रामकुमार और बीएसएफ के जवानों ने संयुक्त रूप से इलाके की तलाशी ली. सीमा क्षेत्र में पहले भी ड्रोन के जरिए मादक पदार्थ गिराने की घटनाएं सामने आती रही हैं. सुरक्षा एजेंसियां मामले की गहन जांच में जुटी हैं और सीमा पर निगरानी और अधिक कड़ी कर दी गई है.

