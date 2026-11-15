श्रीगंगानगर रेलवे ट्रैक धमाके का पाकिस्तान कनेक्शन उजागर, 2 लाख 23 हजार के लिए महिला ने रची साजिश
आरोपियों ने दो बार नाकाम कोशिश के बाद 3 नवंबर को धमाके को अंजाम दिया. इसके लिए आरोपियों को 2 लाख 23 हजार रुपए मिले.
Published : November 15, 2026 at 3:16 PM IST
श्रीगंगानगर : राजस्थान के सीमावर्ती श्रीगंगानगर जिले में अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलखंड पर रामसिंहपुर थाना क्षेत्र के 50 जीबी गांव के पास हुए रेलवे ट्रैक विस्फोट के मामले में सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है. जांच में इस वारदात के तार पाकिस्तान में बैठे हैंडलर तक पहुंचने की बात सामने आई है. आरोप है कि पाकिस्तान में सक्रिय शाह नाम के हैंडलर ने सोशल मीडिया के जरिए पंजाब की एक महिला से संपर्क बनाया और बाद में उसे भावनात्मक रिश्ते में जोड़कर रेलवे ट्रैक को निशाना बनाने की साजिश में शामिल कर लिया. इस पूरे काम के बदले आरोपियों को कुल 2 लाख 23 हजार रुपए दिए जाने की जानकारी सामने आई है.
राजस्थान एटीएस और श्रीगंगानगर पुलिस ने पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस तथा गुरदासपुर पुलिस के सहयोग से संयुक्त कार्रवाई करते हुए पंजाब के गुरदासपुर से महकदीप कौर (21) और दविंदर सिंह (23) को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी गुरदासपुर जिले के निवासी बताए गए हैं. पुलिस ने उनके कब्जे से दो विदेशी पिस्तौल, 46 जिंदा कारतूस और 30 हजार रुपए नकद बरामद किए हैं. रविवार को एडीजीपी एटीएस दिनेश एमएन, बीकानेर रेंज आईजी ओमप्रकाश और श्रीगंगानगर एसपी हरिशंकर ने प्रेस वार्ता में जांच से जुड़ी जानकारियां साझा कीं. अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में तकनीकी जांच और खुफिया सूचनाओं के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने में सफलता मिली.
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वैवाहिक रिश्ते में दरार के बाद पाकिस्तानी हैंडलर से बढ़ा संपर्क : दिनेश एमएन ने बताया कि जांच में महिला के व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी कुछ जानकारियां भी सामने आई हैं. बताया गया कि महकदीप कौर की शादी करीब दो वर्ष पहले हुई थी, लेकिन दिसंबर 2024 में उसका वैवाहिक रिश्ता टूट गया. फरवरी 2025 में उसका पति करणवीर सिंह एनडीपीएस के मामले में जेल चला गया था. इसके बाद करणवीर ने जेल से महकदीप से दोबारा संपर्क किया और उसे पाकिस्तान में बैठे लवली नाम के व्यक्ति से बातचीत करने के लिए कहा. बताया गया कि लवली के माध्यम से जेल में पैसे पहुंचाने की बात कही गई थी. इसी दौरान लवली ने महिला को शाह नाम के व्यक्ति से संपर्क करवाया. पुलिस जांच के अनुसार, इसके बाद महकदीप और शाह के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत शुरू हुई. धीरे-धीरे बातचीत व्यक्तिगत और भावनात्मक रिश्ते में बदल गई. आरोप है कि इसी संपर्क का इस्तेमाल करते हुए शाह ने महिला को रेलवे ट्रैक पर विस्फोट करवाने का काम सौंपा. इसके बाद महिला ने अपने सहयोगी दविंदर सिंह के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम देने में भूमिका निभाई.
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2.23 लाख रुपए में तय हुआ था पूरा काम : दिनेश एमएन ने बताया कि जांच में सामने आई जानकारी के अनुसार, पाकिस्तानी हैंडलर की ओर से इस काम के लिए कुल 2 लाख 23 हजार रुपए दिए गए थे. इसमें करीब एक लाख रुपए नकद दिए जाने और बाकी रकम बैंक खातों के माध्यम से ट्रांसफर किए जाने की बात सामने आई है. पुलिस अब इस रकम के लेन-देन से जुड़े बैंक रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है. जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि इस नेटवर्क में पैसों का प्रबंध करने वाले अन्य लोग कौन थे और रकम किन माध्यमों से आरोपियों तक पहुंचाई गई.
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दो बार नाकाम रही कोशिश, तीसरी बार रेलवे ट्रैक पर हुआ धमाका : दिनेश एमएन ने बताया कि रेलवे ट्रैक को निशाना बनाने से पहले आरोपियों ने राजस्थान में कई बार आना-जाना किया. शुरुआती दो प्रयासों में उनकी योजना सफल नहीं हो सकी. जांच के अनुसार, 6 अक्टूबर को महकदीप कौर और दविंदर सिंह पहली बार रामसिंहपुर क्षेत्र में पहुंचे थे. इस दौरान विस्फोटक सामग्री उपलब्ध नहीं होने के कारण वे अपनी योजना को अंजाम नहीं दे सके. इसके बाद 12 या 13 अक्टूबर को दोनों दोबारा राजस्थान पहुंचे. इस बार उन्हें विस्फोटक सामग्री और टाइमर उपलब्ध करवाया गया, लेकिन तकनीकी खामी के चलते विस्फोट नहीं हो पाया. दो असफल प्रयासों के बाद आरोपियों ने तीसरी बार योजना को अंजाम दिया. 3 नवंबर की रात 50 जीबी गांव के पास रेलवे ट्रैक पर विस्फोट कर दिया गया.
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धमाके से रेलवे पटरी और स्लीपर क्षतिग्रस्त : दिनेश एमएन ने बताया कि 3 नवंबर की रात करीब पौने 10 बजे हुए विस्फोट की आवाज आसपास के गांवों तक सुनाई दी थी. धमाके के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तो रेलवे ट्रैक पर नुकसान दिखाई दिया. इसकी सूचना रेलवे प्रशासन और पुलिस को दी गई. विस्फोट के कारण रेलवे पटरियों के बीच करीब दो से तीन फीट गहरा गड्ढा बन गया था. इसके अलावा दो रेलवे स्लीपर क्षतिग्रस्त हो गए और आसपास के कई स्लीपरों के लॉक भी टूट गए थे. घटना से कुछ समय पहले इस रेलखंड से ट्रेन गुजरने की जानकारी भी सामने आई थी. गनीमत रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. घटना के बाद पुलिस, रेलवे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की.
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5 लाख कॉल्स का डेटा खंगाला, 400 से ज्यादा लोगों से पूछताछ : आरोपियों तक पहुंचने के लिए जांच एजेंसियों ने बड़े स्तर पर तकनीकी और मानवीय खुफिया सूचनाओं का इस्तेमाल किया. एडीजीपी दिनेश एमएन के अनुसार, जांच के दौरान करीब 5 लाख कॉल्स का डेटा खंगाला गया. इसके अलावा 400 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई. पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े तस्करी नेटवर्क और उनके स्थानीय संपर्कों की भी पड़ताल की. मोबाइल टावर डेटा, संदिग्ध नंबरों, सोशल मीडिया गतिविधियों और पैसों के लेन-देन को जांच का हिस्सा बनाया गया. लगातार मिले इनपुट के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान तक पहुंची.
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अब पाकिस्तान में बैठे हैंडलर और स्थानीय नेटवर्क की तलाश : दिनेश एमएन ने बताया कि जांच के दौरान केंद्रीय एजेंसियों से महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलने के बाद राजस्थान एटीएस और श्रीगंगानगर पुलिस की टीमें पंजाब पहुंचीं. वहां पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस और गुरदासपुर पुलिस के साथ समन्वय बनाकर कार्रवाई की गई. पुलिस अब शाह नाम के पाकिस्तानी हैंडलर की वास्तविक पहचान, उसके अन्य संपर्कों और इस साजिश में शामिल संभावित सहयोगियों का पता लगाने में जुटी है. इसके साथ ही यह जांच भी की जा रही है कि राजस्थान पहुंचने के बाद आरोपियों को विस्फोटक सामग्री किसने उपलब्ध करवाई, उनके ठहरने और आने-जाने की व्यवस्था किसने की तथा स्थानीय स्तर पर किसी अन्य व्यक्ति ने उनकी सहायता तो नहीं की. आरोपियों के मोबाइल फोन, सोशल मीडिया अकाउंट और बैंक खातों की जांच से इस नेटवर्क की अन्य कड़ियां सामने आने की उम्मीद है. दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड लेने की तैयारी की जा रही है.