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श्रीगंगानगर रेलवे ट्रैक धमाके का पाकिस्तान कनेक्शन उजागर, 2 लाख 23 हजार के लिए महिला ने रची साजिश

महकदीप कौर और देवेंद्र सिंह गिरफ्तार ( ETV Bharat Sriganganagar )

श्रीगंगानगर : राजस्थान के सीमावर्ती श्रीगंगानगर जिले में अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलखंड पर रामसिंहपुर थाना क्षेत्र के 50 जीबी गांव के पास हुए रेलवे ट्रैक विस्फोट के मामले में सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है. जांच में इस वारदात के तार पाकिस्तान में बैठे हैंडलर तक पहुंचने की बात सामने आई है. आरोप है कि पाकिस्तान में सक्रिय शाह नाम के हैंडलर ने सोशल मीडिया के जरिए पंजाब की एक महिला से संपर्क बनाया और बाद में उसे भावनात्मक रिश्ते में जोड़कर रेलवे ट्रैक को निशाना बनाने की साजिश में शामिल कर लिया. इस पूरे काम के बदले आरोपियों को कुल 2 लाख 23 हजार रुपए दिए जाने की जानकारी सामने आई है.