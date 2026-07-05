पाकिस्तान में जलसंकट ! भारत ने एक साल में कितना पानी रोका? पहली बार डेटा आया सामने
पाकिस्तान में पानी की भारी किल्लत है. सिंधु जल आयोग के आयुक्त के डेटा जारी कर बताया कि भारत से अब कितना आ रहा है.
Published : July 5, 2026 at 5:09 PM IST
हैदराबाद : भारत के द्वारा पानी रोके जाने से निर्णय से पाकिस्तान न केवल बुरी तरह परेशान है, बल्कि आग बबूला है. भारत ने पिछले साल जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में चरमपंथी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक संपर्क सीमित करने के अलावा नदियों के पानी के बंटवारे से संबंधित 1960 की सिंधु जल संधि को भी निलंबित कर दिया था. सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फ़ैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारत की सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति की बैठक में लिया गया था.
इस संबंध में पाकिस्तान के सिंधु जल आयोग के आयुक्त मेहर अली शाह ने पहली बार पाकिस्तान को मिल रहे कम पानी को लेकर आंकड़ा जारी किया है. मेहर अली के अनुसार इस साल मई में करीब 16000 क्यूसेक कम पानी छोड़ा गया. यह सिर्फ चिनाब नदी का आंकड़ा है. सिंधु और अन्य नदियों के बारे में पाकिस्तान अभी डेटा एकत्र कर रहा है. मेहर अली का कहना है कि भारत के पानी रोकने से पाकिस्तान के 24 करोड़ लोग मुसीबत हैं.
पाकिस्तान के प्रमुख डॉन अखबार में लिखे संपादकीय में मेहर अली शाह ने कहा- मई 2025 के बाद से ही पानी के प्रवाह में कमी देखी जा रही है. उन्होंने कहा कि हमें पहले लग रहा था कि यह सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब जो आंकड़े आए हैं, वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं.
भारत ने चिनाब के पानी को मोड़ा
सिंधु जल आयोग के आयुक्त के मुताबिक भारत ने चिनाब नदी के पानी को व्यास की तरफ मोड़ दिया, जिसकी वजह से पानी का प्रवाह कम हो गया है. फलस्वरूप पाकिस्तान के मराला पर मई 2025 में चिनाब नदी का प्रवाह बिना वर्षा के 78,276 क्यूसेक से घटकर 1,527 क्यूसेक रह गया.
इसी तरह दिसंबर में यह और अधिक घटकर 870 क्यूसेक तक पहुंच गया. इस साल भी पानी रोकने के निर्णय का प्रभाव देखा गया. मई 2026 में भी एक ही घटना के दौरान मराला के पास पानी का प्रवाह 21,887 से घटकर 5,689 क्यूसेक रह गया. अगर संख्या में कमी देखी जाए तो चिनाब से पाकिस्तान को करीब 16000 क्यूसेक कम पानी मिला. भारत के जल रोकने के फैसले से पहले पाकिस्तान को औसतन 46,00048,000 क्यूसेक पानी मिलता था.
पानी रोकने पाकिस्तान क्यों है परेशान?
मेहर अली शाह का कहना है कि भारत सिंधु, चिनाब और अन्य पश्चिम नदियों के पानियों को मोड़ना चाह रहा है. इसके लिए डैम और अन्य निर्माण कराए जा रहे हैं. अगर यह प्रयास भारत का सफल होता है तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं मिल पाएगा. पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी के लिए यह पानी काफी अहम है.
इसके अलावा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी इन्हीं नदियों के पानी पर निर्भर है. नदियों के पानी से कृषि का काम होता है, जिससे पाकिस्तान की एक चौथाई अर्थव्यवस्था को गति मिलती है. पानी का संकट गहराता है तो अर्थव्यवस्था को भारी झटका लग सकता है.
इस वजह से भी पाकिस्तान टेंशन में
पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री इशाक डार ने भारत पर पानी का हथियार के तौर पर इस्तेमाल का आरोप लगाया. वहीं सत्ताधारी गठबंधन के नेता बिलावल भुट्टो ने इसे होर्मुज विवाद से जोड़ा है. पाकिस्तान का कहना है कि पानी रोकने के अलावा भारत और भी चार तरीकों से परेशान कर रहा है. इसमें पाकिस्तान में जब बुआई का वक्त होता है और पानी की सबसे अधिक जरूरत होती है, तब भारत पानी रोक लेता है. इसके अलावा जब फसलें पक कर तैयार हो जाती हैं, तब अचानक पानी छोड़ दिया जाता है, जिससे बाढ़ का खतरा पैदा हो जाता है.
सिंधु जल को कैसे अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करेगा भारत?
- भारत का पंजाब-जम्मू-कश्मीर सीमा पर लंबे समय से रुका हुआ शाहपुर कंडी बांध प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है.
- इससे रावी नदी का अतिरिक्त पानी पाकिस्तान में बहना बंद हो जाएगा और इसे सूखे से प्रभावित कठुआ और सांबा जिलों की ओर मोड़ दिया जाएगा.
- चेनाब बेसिन और प्रस्तावित चेनाब-ब्यास नहर प्रणाली से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं. 2,532 करोड़ रुपये का यह प्रोजेक्ट चेनाब के अतिरिक्त पानी को ब्यास नदी प्रणाली की ओर मोड़ने में मदद करेगा.
भारत-पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि क्या है?
सिंधु नदी प्रणाली में कुल 6 नदियां हैं- सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज. इनके किनारे का इलाका करीब 11.2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. इसमें 47% जमीन पाकिस्तान, 39% जमीन भारत, 8% जमीन चीन और 6% जमीन अफगानिस्तान में है. इन सभी देशों के करीब 30 करोड़ के आसपास लोग इन इलाकों में रहते हैं.
साल 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के पहले से ही भारत के पंजाब और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर झगड़ा शुरू हो गया था. फलस्वरूप 1947 में भारत और पाकिस्तान के इंजीनियरों के बीच 'स्टैंडस्टिल समझौता' हुआ. इसके समझौते के तहत दो मुख्य नहरों से पाकिस्तान को पानी मिलता रहा. ये समझौता 31 मार्च 1948 तक चला.
हालांकि 1 अप्रैल 1948 को जब समझौता लागू नहीं रहा तो भारत ने दोनों नहरों का पानी रोक दिया. इससे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की 17 लाख एकड़ जमीन पर की गई खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी. इसके बाद दोबारा हुए समझौते में भारत पानी देने को राजी हो गया.
इसके बाद 1951 से लेकर 1960 तक विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत-पाकिस्तान में पानी के बंटवारे को लेकर बातचीत चली और अंतत: 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हस्ताक्षर हुए. इसे इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु जल संधि कहा जाता है.