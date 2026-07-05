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पाकिस्‍तान में जलसंकट ! भारत ने एक साल में कितना पानी रोका? पहली बार डेटा आया सामने

हैदराबाद : भारत के द्वारा पानी रोके जाने से निर्णय से पाकिस्तान न केवल बुरी तरह परेशान है, बल्कि आग बबूला है. भारत ने पिछले साल जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में चरमपंथी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक संपर्क सीमित करने के अलावा नदियों के पानी के बंटवारे से संबंधित 1960 की सिंधु जल संधि को भी निलंबित कर दिया था. सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फ़ैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारत की सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति की बैठक में लिया गया था.

इस संबंध में पाकिस्तान के सिंधु जल आयोग के आयुक्त मेहर अली शाह ने पहली बार पाकिस्तान को मिल रहे कम पानी को लेकर आंकड़ा जारी किया है. मेहर अली के अनुसार इस साल मई में करीब 16000 क्यूसेक कम पानी छोड़ा गया. यह सिर्फ चिनाब नदी का आंकड़ा है. सिंधु और अन्य नदियों के बारे में पाकिस्तान अभी डेटा एकत्र कर रहा है. मेहर अली का कहना है कि भारत के पानी रोकने से पाकिस्तान के 24 करोड़ लोग मुसीबत हैं.

पाकिस्तान के प्रमुख डॉन अखबार में लिखे संपादकीय में मेहर अली शाह ने कहा- मई 2025 के बाद से ही पानी के प्रवाह में कमी देखी जा रही है. उन्होंने कहा कि हमें पहले लग रहा था कि यह सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब जो आंकड़े आए हैं, वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं.

भारत ने चिनाब के पानी को मोड़ा

सिंधु जल आयोग के आयुक्त के मुताबिक भारत ने चिनाब नदी के पानी को व्यास की तरफ मोड़ दिया, जिसकी वजह से पानी का प्रवाह कम हो गया है. फलस्वरूप पाकिस्तान के मराला पर मई 2025 में चिनाब नदी का प्रवाह बिना वर्षा के 78,276 क्यूसेक से घटकर 1,527 क्यूसेक रह गया.

इसी तरह दिसंबर में यह और अधिक घटकर 870 क्यूसेक तक पहुंच गया. इस साल भी पानी रोकने के निर्णय का प्रभाव देखा गया. मई 2026 में भी एक ही घटना के दौरान मराला के पास पानी का प्रवाह 21,887 से घटकर 5,689 क्यूसेक रह गया. अगर संख्या में कमी देखी जाए तो चिनाब से पाकिस्तान को करीब 16000 क्यूसेक कम पानी मिला. भारत के जल रोकने के फैसले से पहले पाकिस्तान को औसतन 46,00048,000 क्यूसेक पानी मिलता था.

पानी रोकने पाकिस्तान क्यों है परेशान?

मेहर अली शाह का कहना है कि भारत सिंधु, चिनाब और अन्य पश्चिम नदियों के पानियों को मोड़ना चाह रहा है. इसके लिए डैम और अन्य निर्माण कराए जा रहे हैं. अगर यह प्रयास भारत का सफल होता है तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं मिल पाएगा. पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी के लिए यह पानी काफी अहम है.

इसके अलावा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी इन्हीं नदियों के पानी पर निर्भर है. नदियों के पानी से कृषि का काम होता है, जिससे पाकिस्तान की एक चौथाई अर्थव्यवस्था को गति मिलती है. पानी का संकट गहराता है तो अर्थव्यवस्था को भारी झटका लग सकता है.