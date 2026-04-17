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फिर चर्चाओं में पाखरो टाइगर सफारी प्रोजेक्ट! पुरानी योजना, नई कोशिशें, रोडमैप तैयार

देहरादून: उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में प्रस्तावित पाखरो टाइगर सफारी एक बार फिर चर्चा में है. करीब आठ साल पहले शुरू हुई यह महत्वाकांक्षी योजना लंबे समय तक विवादों और जांचों में उलझी रही. अब राज्य सरकार इसे दोबारा पटरी पर लाने के लिए रोडमैप तैयार कर रही है. तमाम कानूनी अड़चनों, पर्यावरणीय सवालों और न्यायिक हस्तक्षेप के बावजूद सरकार का रुख साफ है, पाखरो सफारी को हर हाल में शुरू करना है. इस बार इसे पूरे नियमों और न्यायिक प्रक्रियाओं के तहत पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है.

पाखरो प्रोजेक्ट, पुरानी योजना, नई कोशिश: पाखरो क्षेत्र में टाइगर सफारी विकसित करने की पहल लगभग 2016-17 के आसपास शुरू हुई थी. इसका उद्देश्य कॉर्बेट के बफर जोन में एक नियंत्रित सफारी विकसित करने का था. जिससे पर्यटकों का दबाव कोर एरिया पर कम हो और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ सकें. यह क्षेत्र खासतौर पर कोटद्वार और पौड़ी गढ़वाल के नजदीक होने के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना गया. साल 2019 में इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए National Tiger Conservation Authority (NTCA) और Central Zoo Authority (CZA) से अनुमति लेने की प्रक्रिया शुरू की गई. इसी दौरान पाखरो क्षेत्र में निर्माण कार्य भी शुरू हुये. जिनमें टाइगर बाड़े, कर्मचारियों के आवास और अन्य बुनियादी ढांचे शामिल थे.

विवादों में घिरी परियोजना: निर्माण कार्य शुरू होने के साथ ही इस परियोजना पर गंभीर सवाल उठने लगे. आरोप लगे कि आवश्यक अनुमतियों के बिना निर्माण किया गया. निर्धारित सीमा से अधिक पेड़ काटे गए. सबसे बड़ा विवाद करीब 6000 पेड़ों के कटान को लेकर सामने आया. जिसने इस प्रोजेक्ट को सुर्खियों में ला दिया.

इसी के बाद मामला कई जांच एजेंसियों तक पहुंचा. राज्य स्तर पर विजिलेंस जांच, वन विभाग की विभागीय जांच के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर Central Bureau of Investigation (CBI) और Enforcement Directorate (ED) ने भी इस मामले की जांच की. इसके अलावा भारत सरकार के डीजी फॉरेस्ट और सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (CEC) ने भी पूरे प्रकरण की समीक्षा की. दिलचस्प बात यह रही कि 6000 पेड़ों के कटान के दावों के बावजूद किसी भी जांच में इतने बड़े स्तर पर कटान के ठोस सबूत नहीं मिल सके. यहां तक कि CBI ने अपनी जांच में 1000 पेड़ों के कटान की भी स्पष्ट पुष्टि नहीं की. इसी तरह ED की जांच में भी कोई बड़ा मनी ट्रेल या वित्तीय घोटाला सामने नहीं आया.

न्यायिक हस्तक्षेप और सख्त आदेश: मामला जब अदालतों तक पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस पर गंभीर रुख अपनाया. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पाखरो सफारी क्षेत्र में हुए निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश दिए. यह आदेश इस बात का संकेत था कि पर्यावरणीय नियमों और प्रक्रियाओं के उल्लंघन को अदालतें किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब वन विभाग एक नए सिरे से कार्ययोजना तैयार कर रहा है. इसमें पहले अवैध निर्माण को हटाने, फिर उस क्षेत्र को दोबारा हरित बनाने और आखिरकार सभी वैधानिक स्वीकृतियों के बाद सफारी को शुरू करने की रणनीति शामिल है.

उत्तराखंड सरकार इस परियोजना को लेकर पीछे हटने के मूड में नहीं है. वन मंत्री सुबोध उनियाल ने साफ कहा है कि सरकार पाखरो प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है. उनका मानना है कि यह परियोजना राज्य में वाइल्डलाइफ टूरिज्म को नया आयाम दे सकती है. स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सकती है. पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत भी इस योजना के पक्ष में नजर आते हैं. उनका कहना है कि पाखरो में सफारी शुरू करने का निर्णय पहले भी सही था. आज भी यह क्षेत्रीय विकास के लिए जरूरी है. हालांकि, वे यह भी स्वीकार करते हैं कि कुछ कागजी प्रक्रियाओं में लापरवाही जरूर हुई होगी, लेकिन इससे परियोजना की मंशा पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए.