ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक का हथियारों की खरीदारी करना चिंता की बात, चीन चुनौती बना हुआ है: नेवी अधिकारी

मुंबई: मई में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान दुनिया भर में हथियार और गोला-बारूद खरीद रहा है, जो चिंता की बात है, जबकि चीन भी अपनी बढ़ती दादागिरी के कारण एक स्थायी चुनौती बना हुआ है, यह बात इंडियन नेवी के एक टॉप ऑफिसर ने बुधवार को कही.

मुंबई में वाइस एडमिरल के. स्वामीनाथन ने कहा कि चीनी नेवी पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बन चुकी है और पिछले दस सालों में ही उसने इंडियन नेवी के साइज में अपने बेड़े को जोड़ा है और पहले कभी इतना बड़ा नहीं हुआ है. वह ब्रम्हा रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे.

स्वामीनाथन ने कहा कि चीनी नेवी के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान की कमीशनिंग, साथ ही पांचवीं और छठी जेनरेशन के फाइटर प्लेन का डेमोंस्ट्रेशन, कम्युनिस्ट देश की ग्लोबल स्ट्रेटेजिक कहानी और सिग्नलिंग का हिस्सा है. उन्होंने कहा, 'हमारे लिए चिंता की बात यह है कि चीन इंडियन ओशन रीजन में 5-8 जहाजों को बनाए हुए है.' ऑफिसर ने कहा कि इस ग्रुप में वॉरशिप, रिसर्च वेसल, सैटेलाइट ट्रैकिंग वेसल और फिशिंग क्राफ्ट शामिल हैं.

उन्होंने कहा, 'चीन न सिर्फ साउथ चाइना सी में बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में भी ज्यादा आक्रामक होता जा रहा है. इसलिए, चीन एक हमेशा रहने वाली चुनौती बना रहेगा.' स्वामीनाथन ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, और बाद में पड़ोसी देश के कई एयर बेस को भी निशाना बनाया, एक अहम मोड़ रहा है. इसने इस्लामाबाद के साथ नई दिल्ली के रिश्तों में एक नया नॉर्मल बनाया. भारतीय सेना का यह अभियान अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में था. इसमें 26 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें से ज्यादातर टूरिस्ट थे.

वाइस-एडमिरल ने जोर देकर कहा, 'यह पाकिस्तान को देखने के हमारे नजरिए और उपमहाद्वीप में जो कुछ भी होता है, उस पर पाकिस्तान के जवाब से बहुत अलग है.' उन्होंने कहा, 'बेशक, ऑपरेशन खत्म होने के बाद पाकिस्तान खुद को हथियारबंद करने की ऐसी एक्सरसाइज कर रहा है जैसी पहले कभी नहीं हुई. इसलिए यह उपमहाद्वीप में हम सभी के लिए फिर से चिंता की बात होनी चाहिए.'

स्वामीनाथन ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान अपने नागरिकों की आर्थिक मुश्किलों की बिल्कुल परवाह किए बिना खुद को हथियारबंद कर रहा है. उन्होंने कहा, 'पाकिस्तानी सेना दुनिया भर में हथियार और गोला-बारूद खरीद रही है, और उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि उस देश में और क्या हो रहा है.'

ऑफिसर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने नई चुनौतियों और कड़वी सच्चाइयों को सामने लाया. वाइस-एडमिरल ने कहा, 'एक, बेशक, पाकिस्तान और चीन के बीच मिलीभगत थी, जिसके बारे में हम हमेशा से जानते थे. हमें किसी तरह लगा कि यह शायद छिपा हुआ हो, लेकिन थोड़ा ज्यादा लेकिन यह बिना किसी शक के दिन के उजाले में बहुत साफ तौर पर सामने आया.'