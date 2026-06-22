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पाक ISI स्लीपर सेल का सदस्य जांजगीर चांपा से अरेस्ट, बड़ी साजिश का खुलासा, पाकिस्तान को भेज रहा था खुफिया जानकारी

सेवक सिंह ने जेएसडब्लू पावर कम्पनी के अलावा बिलासपुर जिले के सीपत में संचालित एनटीपीसी का लोकेशन और वीडियो संदिग्ध नंबरों पर शेयर किया था.

Janjgir Champa
पाक ISI स्लीपर सेल का सदस्य जांजगीर चांपा से अरेस्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 22, 2026 at 7:37 AM IST

4 Min Read
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जांजगीर चांपा: पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के स्लीपर सेल का एक सदस्य अकलतरा से पकड़ा गया है. पकड़ा गया सदस्य अकलतरा में अपनी पहचान छिपाकर किराएदार के रुप में रह रहा था. अकलतरा पुलिस की टीम ने किराएदारों के सत्यापन अभियान के दौरान पंजाब के 23 वर्षीय युवक सेवक सिंह को गिरफ्तार किया है. सेवक सिंह पर खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेजने का गंभीर आरोप है.

जांजगीर चांपा पुलिस की जांच में पकड़े गए युवक सेवक सिंह के मोबाइल कॉल डिटेल से संदिग्ध नंबरों पर वीडियो कॉलिंग और वाट्सएप चैट किए गए हैं. वीडियो कॉलिंग और कॉल रिकार्ड के आधार पर युवक के आईएसआई के स्लीपर सेल के सदस्य होने की पुष्टि हुई है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. पुलिस ने एटीएस टीम को भी संदिग्ध युवक के पकड़े जाने की जानकारी दे दी है.

पाक ISI स्लीपर सेल का सदस्य जांजगीर चांपा से अरेस्ट (ETV Bharat)



पाक ISI स्लीपर सेल का सदस्य जांजगीर चांपा से अरेस्ट

अकलतरा पुलिस ने बताया कि पंजाब के तरनतारन जिला के पट्टी थाना क्षेत्र का रहने वाला सेवक सिंह पिछले तीन चार महीनों से अकलतरा में रह रहा था. सेवक सिंह क्षेत्र के JSW पावर कम्पनी में अपने एक रिश्तेदार के माध्यम से ठेका श्रमिक के रूप में काम भी कर रहा था. अकलतरा पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया युवक सेवक सिंह अकलतरा के मिनी माता चौक में स्थित राजीव केडिया के मकान में किराएदार था.

Pakistani sleeper cell arrested
पाक का स्लीपर सेल अरेस्ट (ETV Bharat)

मोबाइल कॉल डिटेल से खुला राज

दरअसल, जिले में बढ़ते अपराध और दूसरे राज्यों से श्रमिकों के आने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय ने किरायेदारों के सत्यापन के निर्देश दिए थे. जिस पर अकलतरा पुलिस ने सेवक सिंह से मुलाक़ात की और संदिग्ध लगने पर सेवक सिंह का मोबाइल फोन चेक किया. फोन की जांच के दौरान ये खुलासा हुआ कि सेवक सिंह तो पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई के स्लीपर सेल का सदस्य है. पुलिस ने तत्काल उसे पकड़कर पूछताछ शुरू कर दी.

सेवक सिंह के मोबाइल फोन में ISI से सम्बंधित कई अहम जानकारियां मिली हैं, जिसके बाद पुलिस ने सेवक सिंह से पूछताछ की है. पूछताछ में सेवक सिंह ने बताया कि उसने सोशल मीडिया मे आने वाले आईएसआई के वीडिओ देखते-देखते दिए गए नंबर पर अपनी जानकारी भेजी और वहां से उसे 20 हजार रुपये भेजे गए. पैसे देने वाले ने सेवक सिंह से उसका लोकेशन और वहां का वीडिओ मंगाया. सेवक सिंह ने जेएसडब्लू पावर कम्पनी के अलावा बिलासपुर जिले के सीपत में संचालित एनटीपीसी का भी लोकेशन और वीडियो शेयर किया है: विजय कुमार पाण्डेय, एसपी, जांजगीर चाम्पा

खुफिया जानकारी पाक ISI हैंडलर्स को भेजने का आरोप

एसपी विजय कुमार पांडेय ने बताया कि आरोपी ने छत्तीसगढ़ के कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ संवेदनशील स्थानों, वाहनों की लोकेशन और वीडिओ भी संदिग्ध नंबरों पर शेयर किया है. पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय ने बताया कि आईएसआई इस स्लीपर सेल के माध्यम से कुछ बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसका प्रमाण उसके मोबाइल फोन में किए गए चैट से मिला है. एसपी ने बताया कि सेवक सिंह जब पंजाब जाता, तब उसे पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से हथियार या आतंकी सामान भेजने की तैयारी थी, जिसका उपयोग टारगेट किलिंग के लिए किया जा सकता था. जांजगीर पुलिस इस मामले की जांच के लिए फॉरेसिक टीम की भी मदद लेगी.

Pakistani sleeper cell arrested
पाक का स्लीपर सेल अरेस्ट (ETV Bharat)

जांजगीर चाम्पा जैसे शांत जिले में पाक खुफिया एजेंसी के स्लीपर सेल के सदस्य का पकड़ा जाना बड़ी चिंता की बात है. राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय होने के चलते पुलिस जांच में हर कदम फूंक-फूंक कर रख रही है. संदिग्ध युवक के पकड़े जाने की खबर जल्द ही सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों को भी दी जा सकती है.

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