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VIDEO EXPLAINER- बाढ़ में सब कुछ बह जाने की टीस, कटाव की कसक और पलायन की पीड़ा का असहनीय दर्द

छत्तीसगढ़ में बारिश ने पिछले 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ा.साथ ही इस रिकॉर्ड के साथ टूटी कई लोगों की उम्मीदें.ब्यूरो चीफ भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट

Pain of Flood agony
कटाव की कसक और पलायन की पीड़ा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 30, 2026 at 6:19 PM IST

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रायपुर : 2026 के सितंबर महीने में छत्तीसगढ़ में हुई बारिश ने पूरे राज्य के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया.अर्नब साइक्लोन और डीप डिप्रेशन के कारण हुई बारिश ने राज्य के बड़े इलाके को डुबो दिया. बारिश के कारण कई हजार लोगों को घर छोड़कर कैंपों में रात गुजारनी पड़ी. ना जाने कितनों की गृहस्थी डूबी और कितनों के आशियाने पानी में बह गए. बारिश और बाढ़ के कारण अपना घर छोड़कर दूसरी जगह गए लोगों को पलायन की ये पीड़ा अब ताउम्र सताएगी.

नदी किनारे सबसे ज्यादा नुकसान
नदी के किनारे कई घर ऐसे थे जो तेज धार में कट कर बह गए. 2026 में छत्तीसगढ़ में हुई बारिश ने छत्तीसगढ़ के लोगों को कभी ना भूलने वाले इस दर्द को एक कसक के रूप में दे दिया है, जिसकी टीस सालों तक दिलों में रहेगी. क्योंकि प्रकृति के आगे हर कोई नतमस्तक है, इस बारिश ने ये दिखाया कि प्रकृति यदि अपने पर आ जाए तो बेबसी और मजबूर होकर उसे मान लेना ही नियति है. विपदा की इस घड़ी में ईटीवी भारत छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ ग्राउंड जीरो पर रहा. लोगों के बीच राहत और बचाव कार्य के साथ ही अपनी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी के निर्वहन में छत्तीसगढ़ की जनता के दर्द को साझा किया.

कटाव की कसक और पलायन की पीड़ा का असहनीय दर्द (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


जिला- नारायणपुर

आफत की बारिश के दौरान अबूझमाड़ के नारायणपुर ने भी बारिश की मार झेली. 23 सितंबर से बारिश का जो सिलसिला शुरु हुआ, तो वो रात होने तक नहीं रुका. 24 सितंबर की रात बारिश ने विकराल रूप ले लिया. कई घंटे लगातार बारिश के कारण सबसे पहले निचले इलाके पानी में डूबने लगे. देखते ही देखते बाढ़ जैसे हालात बन गए. खेत,सड़क,घर और अस्पताल सब कुछ पानी के अंदर था. नारायणपुर छोटेडोंगर मार्ग की माड़िन नदी ने अपना रौद्र रुप दिखाया. दूसरी ओर नारायणपुर-कोंडागांव मार्ग पर छेरीबेड़ा नदी, सोनपुर-बोलेंगेर नदी और कुकुर नदी समेत जिले के अन्य छोटे-बड़े नदी-नाले उफान पर आ गए. 23 से 25 सितंबर के बीच कई मार्गों पर आवागमन प्रभावित रहा और लोगों को नदी-नालों के बढ़े हुए जलस्तर के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ा. बारिश ने नारायणपुर-भारंडा से हुच्चाकोट मार्ग पर मौजूद मेरोली नदी के पुल की स्थिति को भी गंभीर बना दिया है. यहां पुल के दोनों तरफ का एप्रोच हिस्सा बारिश और तेज जलप्रवाह में बह गया.

Rampaging river in rural areas
नारायणपुर के ग्रामीण इलाके में नदी का प्रकोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


जिला- कवर्धा

कबीरधाम जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण नदी-नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ा.मरौड़ी गांव में शंकरी नदी के तेज बहाव की चपेट आने से पूरा मकान नदी में समा गया.नदी किनारे स्थित मकान की नींव तेज बहाव से कमजोर हुई और ताश की पत्तों की तरह मकान ढह गया. गनीमत रही कि हादसे के वक्त मकान में कोई मौजूद नहीं था.इस मकान की मालकिन अमेरिका बाई निषाद थी, जिसे खतरे को देखते हुए प्रशासन ने परिवार समेत सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था.लेकिन अमेरिका बाई को ये नहीं पता था,जब जलजला थमेगा तो जिस मकान को वो छोड़कर जा रही है,वही उसे अलविदा कह देगा.अमेरिका बाई जैसे नदी किनारे रह रहे सैकड़ों लोगों को प्रशासन ने जैसे-तैसे समय रहते सुरक्षित जगहों में पहुंचाया.

House washed away at Shankari River
शंकरी नदी में बहा घर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


जिला- जगदलपुर

जगदलपुर शहर से लगे डोंगाघाट में बाढ़ का पानी तेजी से घरों में घुसा. लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने परिवार और बच्चों को सुरक्षित रखने की थी. वार्डवासियों के मुताबिक कई परिवारों ने दिन-रात घरों की छतों पर रहकर गुजारा. स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्हें निकालने के लिए ना तो मोटर बोट पहुंची और ना ही हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू हुआ. पानी लगातार बढ़ता रहा और परिवार अपने घरों की छतों पर मदद का इंतजार करते रहे. बाढ़ का पानी उतरने के बाद भी प्रभावित इलाकों की मुश्किलें खत्म नहीं हुईं. कई घरों में पानी भरा रहा और सड़कें भी जलमग्न थीं. लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा.

Boats plied in colonies
गरियाबंद में कॉलोनियों में चली नाव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बाढ़ के कारण घर में रखा सामान पानी में खराब हो गया. सरकारी दस्तावेज भी पानी में भींगकर खराब हो गए. बाढ़ की सबसे बड़ी मार ग्रामीण परिवारों की आजीविका पर पड़ी है. बाढ़ प्रभावित इलाके में बड़ी संख्या में मवेशी पानी की चपेट में आए और कई मवेशी बह गए. बाढ़ का पानी उतरने के बाद जब लोग अपने घरों में पहुंचे तो उनके सामने तबाही का मंजर था. कहीं दीवारों में दरारें थीं, कहीं सामान पानी में खराब हो चुका था और कहीं मवेशियों के बह जाने का दुख. कई परिवारों की आंखों में अपने नुकसान का दर्द साफ दिखा.

Road submerged in Bijapur
बीजापुर में सड़क हुआ जलमग्न (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


जिला धमतरी

गंगरेल बांध में पानी की लगातार आवक को देखते हुए बांध के सभी 14 गेट खोल दिए गए. इन गेटों से करीब ढाई लाख क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया. बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा और आसपास के निचले इलाकों समेत गांवों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ा. जिले के जलाशयों के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश हो रही है. इसके कारण बांधों में पानी की आवक लगातार बनी हुई थी. धमतरी जिले के प्रमुख जलाशयों में पानी की स्थिति बेहद महत्वपूर्ण हो गई है. गंगरेल के साथ सोंढूर, दुधावा और मुरूमसिल्ली बांधों में भी जलभराव 100 फीसदी तक पहुंच चुका है. सोंढूर, दुधावा और मुरूमसिल्ली से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, ताकि बांधों में पानी का दबाव नियंत्रित रखा जा सके.

Road submerged in Balodabazar
बलौदाबाजार में डूबी सड़क (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


जिला- रायपुर

रायपुर में भी बाढ़ का असर देखने को मिला. खारुन नदी के उफान पर आने के बाद रायपुर अमलेश्वर मार्ग बाधित हुआ. हालात ऐसे बने कि दोनों जिलों को जोड़ने वाला पुल भी जल में समा गया.साथ ही साथ अमलेश्वर और महादेव घाट के आसपास बनीं कॉलोनियों में पानी भर गया. इन कॉलोनियों में बारिश के तीन दिन बाद स्थिति सामान्य हुई.लेकिन खारुन नदी के पानी ने सैंकड़ों घरों को प्रभावित किया.

National Highway at Tatibandh
टाटीबंध में नेशनल हाईवे बना तालाब (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बारिश में बाढ़,तो गर्मी में सूखे जैसे स्थिति : जल वैज्ञानिक

बाढ़ को लेकर भू-जल वैज्ञानिक डॉ विपिन दुबे ने कहा हमारे बहुत सारे ब्लॉक को सेफ जोन ब्लॉक में बनाया गया है लेकिन जिस तरह से वो हुआ है इसकी मॉनिटरिंग का क्या पैरामीटर है, यह सरकार के पास नहीं है. इतनी बारिश के बाद भी हम सीरियस क्रिटिकल जोन में है. इतनी बारिश के बाद भी हम गर्मियों के दिनों में ट्रैक्टर को सड़कों पर वॉटर टैंक के साथ दौड़ते हुए देखते हैं. यह अपने आप में बड़ा सवाल है कि हम जिस चीज की बात करते हैं उसकी हकीकत जमीन पर क्यों नहीं दिखती है. यदि हम इस तरह से पानी को संग्रहित करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे शहर में जो पानी का वाटर लेवल है वह ऊपर जाएगा और सरकार को इस अस्तर पर काम करना चाहिए.

Tadoki rail line affected by rain
ताड़ोकी रेललाइन बारिश से प्रभावित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बस्तर में जल को रोकने के होने चाहिए उपाय
भू-जल वैज्ञानिक डॉ विपिन दुबे के मुताबिक बस्तर बहुत ही अच्छा प्रदेश है और वहां का जल जंगल जमीन और खुले भाग बहुत ज्यादा है जंगल के पानी को जंगल में रोकने का उपाय प्रशासन को करना चाहिए. जंगल में जो पानी गिरता है वह करके छोटे झरने और खतरनाक होने के कारण बड़े बाढ़ के रूप में दिखता है. इसमें फॉरेस्ट डिपार्मेंट बेहतर काम कर सकता है. जैसे नदी के बगल में पानी को रोकने के लिए डबरी बनाकर या फिर कर स्पीड बनाकर के इस पानी को रोका जा सकता है.

बारिश के समय में जो भी पानी आता है अगर उसे हम रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो जंगल में हम हरियाली को बढ़ा सकते हैं.उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत जंगल की मिट्टी को और मजबूत बनाया जा सकता है.बाढ़ के पानी को बचाने का सबसे बेहतरीन उपाय ओडिशा सरकार के पास पानी का बंटवारा है. जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है उन क्षेत्रों में इस पानी को भेज कर पानी को संरक्षित किया जा सकता है. क्योंकि बाढ़ का पानी यूं ही बह जाए यह ठीक नहीं- डॉ विपिन दुबे ,भूजल वैज्ञानिक


डॉ विपिन दुबे के मुताबिक सरकार को इस पर कोई ठोस रणनीति बनानी चाहिए. एक बढ़िया काम जो सरकारों ने शुरू किया है वो नदी जोड़ो योजना का है. जिसे अटल बिहारी वाजपेई जी के समय में शुरू किया गया था, वह एक बहुत बड़ा विचार का मंच था और उसमें बहुत बड़ी योजना तैयार हुई थी. आज उस पर काम करने की जरूरत भी है. आखिर उस काम को जिसे उस समय तैयार किया गया था वो पानी बचाने की बहुत बड़ी योजना है. लेकिन उस पर काम क्यों नहीं हो रहा है यह एक चिंता का विषय है. सरकार को इस पर विचार करना चाहिए. यदि उसे काम को हम कर दें तो बाढ़ जो पूरे शहर में तबाही लेकर आ रहा है वह पूरे तौर पर रुक जाएगा.


भारत में नदी जोड़ों परियोजना

देश की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत कुल 30 नदी जोड़ों परियोजनाओं की पहचान हुई है. इनमें 14 लिंक हिमालयी घटक और 16 लिंक प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत आते हैं. इन परियोजनाओं पर तकनीकी अध्ययन और रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के पास है.

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्थापना 1982 में की गई थी.इसका काम नदी बेसिनों के जल संतुलन, सर्वेक्षण, जल उपलब्धता और संभावित नदी जोड़ परियोजनाओं की व्यवहारिकता का अध्ययन करना है. बाद में इसके दायरे में हिमालयी घटक और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम भी शामिल किया गया.

क्रमांकघटकनदी जोड़ लिंक परियोजना
1हिमालयी घटकमानस–संकौश–तीस्ता–गंगा (Manas–Sankosh–Teesta–Ganga)
2हिमालयी घटककोसी–घाघरा (Kosi–Ghaghara)
3हिमालयी घटकगंडक–गंगा (Gandak–Ganga)
4हिमालयी घटकघाघरा–यमुना (Ghaghara–Yamuna)
5हिमालयी घटकशारदा–यमुना (Sarda–Yamuna)
6हिमालयी घटकयमुना–राजस्थान (Yamuna–Rajasthan)
7हिमालयी घटकराजस्थान–साबरमती (Rajasthan–Sabarmati)
8हिमालयी घटकचूनार–सोन बैराज (Chunar–Sone Barrage)
9हिमालयी घटकसोन बांध–दक्षिणी गंगा सहायक नदियां (Sone Dam–Southern Tributaries of Ganga)
10हिमालयी घटकगंगा (फरक्का)–दामोदर–सुवर्णरेखा (Ganga–Farakka–Damodar–Subernarekha)
11हिमालयी घटकसुवर्णरेखा–महानदी (Subernarekha–Mahanadi)
12हिमालयी घटककोसी–मेची (Kosi–Mechi)
13हिमालयी घटकफरक्का–सुंदरबन (Farakka–Sunderbans)
14हिमालयी घटकजोगीघोपा–तीस्ता–फरक्का (Jogighopa–Teesta–Farakka)
15प्रायद्वीपीय घटकमहानदी (मणिभद्रा)–गोदावरी (डौलेश्वरम)
16प्रायद्वीपीय घटकगोदावरी (पोलावरम)–कृष्णा (विजयवाड़ा)
17प्रायद्वीपीय घटकगोदावरी (इंचमपल्ली)–कृष्णा (पुलिचिंतला)
18प्रायद्वीपीय घटकगोदावरी (इंचमपल्ली)–कृष्णा (नागार्जुनसागर)
19प्रायद्वीपीय घटककृष्णा (नागार्जुनसागर)–पेन्नार (सोमशिला)
20प्रायद्वीपीय घटककृष्णा (श्रीशैलम)–पेन्नार
21प्रायद्वीपीय घटककृष्णा (अलमट्टी)–पेन्नार
22प्रायद्वीपीय घटकपेन्नार (सोमशिला)–कावेरी (ग्रैंड एनीकट)
23प्रायद्वीपीय घटककावेरी (कट्टलाई)–वैगई–गुंडार
24प्रायद्वीपीय घटकपारबती–कालीसिंध–चंबल
25प्रायद्वीपीय घटकदमनगंगा–पिंजाल
26प्रायद्वीपीय घटकपार–तापी–नर्मदा
27प्रायद्वीपीय घटककेन–बेतवा
28प्रायद्वीपीय घटकपंबा–अचनकोविल–वैयापार
29प्रायद्वीपीय घटकनेत्रावती–हेमावती
30प्रायद्वीपीय घटकबेडती–वरदा


(SOURCE: प्रस्तुत नदी लिंक योजना की जानकारी नेशनल वाटर डेवलेपमेंट एजेंसी के एनुअल रिपोर्ट से ली गई है)



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