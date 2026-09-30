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VIDEO EXPLAINER- बाढ़ में सब कुछ बह जाने की टीस, कटाव की कसक और पलायन की पीड़ा का असहनीय दर्द

रायपुर : 2026 के सितंबर महीने में छत्तीसगढ़ में हुई बारिश ने पूरे राज्य के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया.अर्नब साइक्लोन और डीप डिप्रेशन के कारण हुई बारिश ने राज्य के बड़े इलाके को डुबो दिया. बारिश के कारण कई हजार लोगों को घर छोड़कर कैंपों में रात गुजारनी पड़ी. ना जाने कितनों की गृहस्थी डूबी और कितनों के आशियाने पानी में बह गए. बारिश और बाढ़ के कारण अपना घर छोड़कर दूसरी जगह गए लोगों को पलायन की ये पीड़ा अब ताउम्र सताएगी.

जगदलपुर शहर से लगे डोंगाघाट में बाढ़ का पानी तेजी से घरों में घुसा. लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने परिवार और बच्चों को सुरक्षित रखने की थी. वार्डवासियों के मुताबिक कई परिवारों ने दिन-रात घरों की छतों पर रहकर गुजारा. स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्हें निकालने के लिए ना तो मोटर बोट पहुंची और ना ही हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू हुआ. पानी लगातार बढ़ता रहा और परिवार अपने घरों की छतों पर मदद का इंतजार करते रहे. बाढ़ का पानी उतरने के बाद भी प्रभावित इलाकों की मुश्किलें खत्म नहीं हुईं. कई घरों में पानी भरा रहा और सड़कें भी जलमग्न थीं. लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा.

कबीरधाम जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण नदी-नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ा.मरौड़ी गांव में शंकरी नदी के तेज बहाव की चपेट आने से पूरा मकान नदी में समा गया.नदी किनारे स्थित मकान की नींव तेज बहाव से कमजोर हुई और ताश की पत्तों की तरह मकान ढह गया. गनीमत रही कि हादसे के वक्त मकान में कोई मौजूद नहीं था.इस मकान की मालकिन अमेरिका बाई निषाद थी, जिसे खतरे को देखते हुए प्रशासन ने परिवार समेत सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था.लेकिन अमेरिका बाई को ये नहीं पता था,जब जलजला थमेगा तो जिस मकान को वो छोड़कर जा रही है,वही उसे अलविदा कह देगा.अमेरिका बाई जैसे नदी किनारे रह रहे सैकड़ों लोगों को प्रशासन ने जैसे-तैसे समय रहते सुरक्षित जगहों में पहुंचाया.

आफत की बारिश के दौरान अबूझमाड़ के नारायणपुर ने भी बारिश की मार झेली. 23 सितंबर से बारिश का जो सिलसिला शुरु हुआ, तो वो रात होने तक नहीं रुका. 24 सितंबर की रात बारिश ने विकराल रूप ले लिया. कई घंटे लगातार बारिश के कारण सबसे पहले निचले इलाके पानी में डूबने लगे. देखते ही देखते बाढ़ जैसे हालात बन गए. खेत,सड़क,घर और अस्पताल सब कुछ पानी के अंदर था. नारायणपुर छोटेडोंगर मार्ग की माड़िन नदी ने अपना रौद्र रुप दिखाया. दूसरी ओर नारायणपुर-कोंडागांव मार्ग पर छेरीबेड़ा नदी, सोनपुर-बोलेंगेर नदी और कुकुर नदी समेत जिले के अन्य छोटे-बड़े नदी-नाले उफान पर आ गए. 23 से 25 सितंबर के बीच कई मार्गों पर आवागमन प्रभावित रहा और लोगों को नदी-नालों के बढ़े हुए जलस्तर के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ा. बारिश ने नारायणपुर-भारंडा से हुच्चाकोट मार्ग पर मौजूद मेरोली नदी के पुल की स्थिति को भी गंभीर बना दिया है. यहां पुल के दोनों तरफ का एप्रोच हिस्सा बारिश और तेज जलप्रवाह में बह गया.

नदी किनारे सबसे ज्यादा नुकसान नदी के किनारे कई घर ऐसे थे जो तेज धार में कट कर बह गए. 2026 में छत्तीसगढ़ में हुई बारिश ने छत्तीसगढ़ के लोगों को कभी ना भूलने वाले इस दर्द को एक कसक के रूप में दे दिया है, जिसकी टीस सालों तक दिलों में रहेगी. क्योंकि प्रकृति के आगे हर कोई नतमस्तक है, इस बारिश ने ये दिखाया कि प्रकृति यदि अपने पर आ जाए तो बेबसी और मजबूर होकर उसे मान लेना ही नियति है. विपदा की इस घड़ी में ईटीवी भारत छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ ग्राउंड जीरो पर रहा. लोगों के बीच राहत और बचाव कार्य के साथ ही अपनी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी के निर्वहन में छत्तीसगढ़ की जनता के दर्द को साझा किया.

गरियाबंद में कॉलोनियों में चली नाव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बाढ़ के कारण घर में रखा सामान पानी में खराब हो गया. सरकारी दस्तावेज भी पानी में भींगकर खराब हो गए. बाढ़ की सबसे बड़ी मार ग्रामीण परिवारों की आजीविका पर पड़ी है. बाढ़ प्रभावित इलाके में बड़ी संख्या में मवेशी पानी की चपेट में आए और कई मवेशी बह गए. बाढ़ का पानी उतरने के बाद जब लोग अपने घरों में पहुंचे तो उनके सामने तबाही का मंजर था. कहीं दीवारों में दरारें थीं, कहीं सामान पानी में खराब हो चुका था और कहीं मवेशियों के बह जाने का दुख. कई परिवारों की आंखों में अपने नुकसान का दर्द साफ दिखा.

बीजापुर में सड़क हुआ जलमग्न (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



जिला धमतरी

गंगरेल बांध में पानी की लगातार आवक को देखते हुए बांध के सभी 14 गेट खोल दिए गए. इन गेटों से करीब ढाई लाख क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया. बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा और आसपास के निचले इलाकों समेत गांवों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ा. जिले के जलाशयों के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश हो रही है. इसके कारण बांधों में पानी की आवक लगातार बनी हुई थी. धमतरी जिले के प्रमुख जलाशयों में पानी की स्थिति बेहद महत्वपूर्ण हो गई है. गंगरेल के साथ सोंढूर, दुधावा और मुरूमसिल्ली बांधों में भी जलभराव 100 फीसदी तक पहुंच चुका है. सोंढूर, दुधावा और मुरूमसिल्ली से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, ताकि बांधों में पानी का दबाव नियंत्रित रखा जा सके.

बलौदाबाजार में डूबी सड़क (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



जिला- रायपुर

रायपुर में भी बाढ़ का असर देखने को मिला. खारुन नदी के उफान पर आने के बाद रायपुर अमलेश्वर मार्ग बाधित हुआ. हालात ऐसे बने कि दोनों जिलों को जोड़ने वाला पुल भी जल में समा गया.साथ ही साथ अमलेश्वर और महादेव घाट के आसपास बनीं कॉलोनियों में पानी भर गया. इन कॉलोनियों में बारिश के तीन दिन बाद स्थिति सामान्य हुई.लेकिन खारुन नदी के पानी ने सैंकड़ों घरों को प्रभावित किया.

टाटीबंध में नेशनल हाईवे बना तालाब (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बारिश में बाढ़,तो गर्मी में सूखे जैसे स्थिति : जल वैज्ञानिक

बाढ़ को लेकर भू-जल वैज्ञानिक डॉ विपिन दुबे ने कहा हमारे बहुत सारे ब्लॉक को सेफ जोन ब्लॉक में बनाया गया है लेकिन जिस तरह से वो हुआ है इसकी मॉनिटरिंग का क्या पैरामीटर है, यह सरकार के पास नहीं है. इतनी बारिश के बाद भी हम सीरियस क्रिटिकल जोन में है. इतनी बारिश के बाद भी हम गर्मियों के दिनों में ट्रैक्टर को सड़कों पर वॉटर टैंक के साथ दौड़ते हुए देखते हैं. यह अपने आप में बड़ा सवाल है कि हम जिस चीज की बात करते हैं उसकी हकीकत जमीन पर क्यों नहीं दिखती है. यदि हम इस तरह से पानी को संग्रहित करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे शहर में जो पानी का वाटर लेवल है वह ऊपर जाएगा और सरकार को इस अस्तर पर काम करना चाहिए.

ताड़ोकी रेललाइन बारिश से प्रभावित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बस्तर में जल को रोकने के होने चाहिए उपाय

भू-जल वैज्ञानिक डॉ विपिन दुबे के मुताबिक बस्तर बहुत ही अच्छा प्रदेश है और वहां का जल जंगल जमीन और खुले भाग बहुत ज्यादा है जंगल के पानी को जंगल में रोकने का उपाय प्रशासन को करना चाहिए. जंगल में जो पानी गिरता है वह करके छोटे झरने और खतरनाक होने के कारण बड़े बाढ़ के रूप में दिखता है. इसमें फॉरेस्ट डिपार्मेंट बेहतर काम कर सकता है. जैसे नदी के बगल में पानी को रोकने के लिए डबरी बनाकर या फिर कर स्पीड बनाकर के इस पानी को रोका जा सकता है.

बारिश के समय में जो भी पानी आता है अगर उसे हम रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो जंगल में हम हरियाली को बढ़ा सकते हैं.उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत जंगल की मिट्टी को और मजबूत बनाया जा सकता है.बाढ़ के पानी को बचाने का सबसे बेहतरीन उपाय ओडिशा सरकार के पास पानी का बंटवारा है. जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है उन क्षेत्रों में इस पानी को भेज कर पानी को संरक्षित किया जा सकता है. क्योंकि बाढ़ का पानी यूं ही बह जाए यह ठीक नहीं- डॉ विपिन दुबे ,भूजल वैज्ञानिक



डॉ विपिन दुबे के मुताबिक सरकार को इस पर कोई ठोस रणनीति बनानी चाहिए. एक बढ़िया काम जो सरकारों ने शुरू किया है वो नदी जोड़ो योजना का है. जिसे अटल बिहारी वाजपेई जी के समय में शुरू किया गया था, वह एक बहुत बड़ा विचार का मंच था और उसमें बहुत बड़ी योजना तैयार हुई थी. आज उस पर काम करने की जरूरत भी है. आखिर उस काम को जिसे उस समय तैयार किया गया था वो पानी बचाने की बहुत बड़ी योजना है. लेकिन उस पर काम क्यों नहीं हो रहा है यह एक चिंता का विषय है. सरकार को इस पर विचार करना चाहिए. यदि उसे काम को हम कर दें तो बाढ़ जो पूरे शहर में तबाही लेकर आ रहा है वह पूरे तौर पर रुक जाएगा.





भारत में नदी जोड़ों परियोजना

देश की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत कुल 30 नदी जोड़ों परियोजनाओं की पहचान हुई है. इनमें 14 लिंक हिमालयी घटक और 16 लिंक प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत आते हैं. इन परियोजनाओं पर तकनीकी अध्ययन और रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के पास है.

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्थापना 1982 में की गई थी.इसका काम नदी बेसिनों के जल संतुलन, सर्वेक्षण, जल उपलब्धता और संभावित नदी जोड़ परियोजनाओं की व्यवहारिकता का अध्ययन करना है. बाद में इसके दायरे में हिमालयी घटक और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम भी शामिल किया गया.



क्रमांक घटक नदी जोड़ लिंक परियोजना 1 हिमालयी घटक मानस–संकौश–तीस्ता–गंगा (Manas–Sankosh–Teesta–Ganga) 2 हिमालयी घटक कोसी–घाघरा (Kosi–Ghaghara) 3 हिमालयी घटक गंडक–गंगा (Gandak–Ganga) 4 हिमालयी घटक घाघरा–यमुना (Ghaghara–Yamuna) 5 हिमालयी घटक शारदा–यमुना (Sarda–Yamuna) 6 हिमालयी घटक यमुना–राजस्थान (Yamuna–Rajasthan) 7 हिमालयी घटक राजस्थान–साबरमती (Rajasthan–Sabarmati) 8 हिमालयी घटक चूनार–सोन बैराज (Chunar–Sone Barrage) 9 हिमालयी घटक सोन बांध–दक्षिणी गंगा सहायक नदियां (Sone Dam–Southern Tributaries of Ganga) 10 हिमालयी घटक गंगा (फरक्का)–दामोदर–सुवर्णरेखा (Ganga–Farakka–Damodar–Subernarekha) 11 हिमालयी घटक सुवर्णरेखा–महानदी (Subernarekha–Mahanadi) 12 हिमालयी घटक कोसी–मेची (Kosi–Mechi) 13 हिमालयी घटक फरक्का–सुंदरबन (Farakka–Sunderbans) 14 हिमालयी घटक जोगीघोपा–तीस्ता–फरक्का (Jogighopa–Teesta–Farakka) 15 प्रायद्वीपीय घटक महानदी (मणिभद्रा)–गोदावरी (डौलेश्वरम) 16 प्रायद्वीपीय घटक गोदावरी (पोलावरम)–कृष्णा (विजयवाड़ा) 17 प्रायद्वीपीय घटक गोदावरी (इंचमपल्ली)–कृष्णा (पुलिचिंतला) 18 प्रायद्वीपीय घटक गोदावरी (इंचमपल्ली)–कृष्णा (नागार्जुनसागर) 19 प्रायद्वीपीय घटक कृष्णा (नागार्जुनसागर)–पेन्नार (सोमशिला) 20 प्रायद्वीपीय घटक कृष्णा (श्रीशैलम)–पेन्नार 21 प्रायद्वीपीय घटक कृष्णा (अलमट्टी)–पेन्नार 22 प्रायद्वीपीय घटक पेन्नार (सोमशिला)–कावेरी (ग्रैंड एनीकट) 23 प्रायद्वीपीय घटक कावेरी (कट्टलाई)–वैगई–गुंडार 24 प्रायद्वीपीय घटक पारबती–कालीसिंध–चंबल 25 प्रायद्वीपीय घटक दमनगंगा–पिंजाल 26 प्रायद्वीपीय घटक पार–तापी–नर्मदा 27 प्रायद्वीपीय घटक केन–बेतवा 28 प्रायद्वीपीय घटक पंबा–अचनकोविल–वैयापार 29 प्रायद्वीपीय घटक नेत्रावती–हेमावती 30 प्रायद्वीपीय घटक बेडती–वरदा



(SOURCE: प्रस्तुत नदी लिंक योजना की जानकारी नेशनल वाटर डेवलेपमेंट एजेंसी के एनुअल रिपोर्ट से ली गई है)





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