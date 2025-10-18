बिहार विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों में उपचुनावों में मतदान के लिए मिलेगी पेड लीव
भारत निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि बिहार चुनाव और उपचुनाव 2025 में मतदान के लिए सवेतन अवकाश मिलेगा.
Published : October 18, 2025 at 1:57 PM IST
नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने शनिवार को बिहार विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों में उपचुनावों के मतदान के दिन सवेतन अवकाश की घोषणा की.
निर्वाचन आयोग ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी के अनुसार, किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति, जो लोक सभा या किसी राज्य/संघ शासित प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन सवेतन अवकाश दिया जाएगा.
इसमें कहा गया है, "ऐसे सवेतन अवकाश के कारण वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी. कोई भी नियोक्ता जो इन प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा. सभी दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक कर्मचारी भी मतदान के दिन सवेतन अवकाश के हकदार हैं."
ईसीआई ने कहा कि मतदाता (आकस्मिक और दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों सहित) जो अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर स्थित औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम कर रहे हैं या कार्यरत हैं, लेकिन मतदान वाले निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, उन्हें भी मतदान के दिन सवेतन अवकाश का लाभ मिलेगा, ताकि वे अपना वोट डाल सकें.
निर्वाचन आयोग ने सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को इन प्रावधानों के सख्त अनुपालन के लिए सभी संबंधित पक्षों को आवश्यक निर्देश जारी करने तथा यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सभी मतदाता स्वतंत्र और सुविधाजनक तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें.
बिहार में विधानसभा चुनाव 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में होंगे. बिहार में 2020 के विधानसभा चुनावों में, भाजपा और जदयू के नेतृत्व वाले एनडीए ने 125 सीटें हासिल कीं, जबकि राजद और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने 110 सीटें जीतीं, वहीं अन्य दलों ने आठ सीटें जीतीं. राजद 75 विधानसभा सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी रही. भाजपा ने 74 सीटें और जदयू ने 43 सीटें जीतीं.
एनडीए ने सत्ता बरकरार रखने का भरोसा जताया है. महागठबंधन सत्तारूढ़ दल को हटाकर सत्ता में वापसी की कोशिश में है. मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर सहित सात राज्यों की आठ सीटों के लिए उपचुनाव 11 नवंबर को होने हैं. मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी.
