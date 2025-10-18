ETV Bharat / bharat

बिहार विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों में उपचुनावों में मतदान के लिए मिलेगी पेड लीव

भारत निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि बिहार चुनाव और उपचुनाव 2025 में मतदान के लिए सवेतन अवकाश मिलेगा.

Election Commission of India
भारत निर्वाचन आयोग (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 18, 2025 at 1:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने शनिवार को बिहार विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों में उपचुनावों के मतदान के दिन सवेतन अवकाश की घोषणा की.

निर्वाचन आयोग ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी के अनुसार, किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति, जो लोक सभा या किसी राज्य/संघ शासित प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन सवेतन अवकाश दिया जाएगा.

इसमें कहा गया है, "ऐसे सवेतन अवकाश के कारण वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी. कोई भी नियोक्ता जो इन प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा. सभी दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक कर्मचारी भी मतदान के दिन सवेतन अवकाश के हकदार हैं."

ईसीआई ने कहा कि मतदाता (आकस्मिक और दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों सहित) जो अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर स्थित औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम कर रहे हैं या कार्यरत हैं, लेकिन मतदान वाले निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, उन्हें भी मतदान के दिन सवेतन अवकाश का लाभ मिलेगा, ताकि वे अपना वोट डाल सकें.

निर्वाचन आयोग ने सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को इन प्रावधानों के सख्त अनुपालन के लिए सभी संबंधित पक्षों को आवश्यक निर्देश जारी करने तथा यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सभी मतदाता स्वतंत्र और सुविधाजनक तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें.

बिहार में विधानसभा चुनाव 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में होंगे. बिहार में 2020 के विधानसभा चुनावों में, भाजपा और जदयू के नेतृत्व वाले एनडीए ने 125 सीटें हासिल कीं, जबकि राजद और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने 110 सीटें जीतीं, वहीं अन्य दलों ने आठ सीटें जीतीं. राजद 75 विधानसभा सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी रही. भाजपा ने 74 सीटें और जदयू ने 43 सीटें जीतीं.

एनडीए ने सत्ता बरकरार रखने का भरोसा जताया है. महागठबंधन सत्तारूढ़ दल को हटाकर सत्ता में वापसी की कोशिश में है. मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर सहित सात राज्यों की आठ सीटों के लिए उपचुनाव 11 नवंबर को होने हैं. मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी.

ये भी पढ़ें- बिहार इलेक्शन पर EC सख्त: चुनावी क्षेत्र में नकदी से लेकर ड्रग-दारू के प्रवाह से निपटने के लिए एजेंसियों को किया टाइट

TAGGED:

BIHAR ELECTION 2025 PAID LEAVE
ELECTION COMMISSION GUIDELINES
चुनाव के लिए सवेतन अवकाश
VOTING HOLIDAY BIHAR
PAID LEAVE FOR ELECTIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

H-1B वीजा शुल्क पर अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने ट्रंप प्रशासन पर किया मुकदमा

Q2 नतीजों के प्रभाव में शेयर बाजार खुला कमजोर, IT सेक्टर में गिरावट से दबाव

कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर तीसरी बार अंधाधुंध फायरिंग, बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, प्रत्यक्षदर्शी ने बताई पूरी कहानी

पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोले- गेंद अब अफगानिस्तान के पाले में, लेकिन शर्तों के साथ...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.