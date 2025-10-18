ETV Bharat / bharat

बिहार विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों में उपचुनावों में मतदान के लिए मिलेगी पेड लीव

भारत निर्वाचन आयोग ( ANI )

नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने शनिवार को बिहार विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों में उपचुनावों के मतदान के दिन सवेतन अवकाश की घोषणा की. निर्वाचन आयोग ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी के अनुसार, किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति, जो लोक सभा या किसी राज्य/संघ शासित प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन सवेतन अवकाश दिया जाएगा. इसमें कहा गया है, "ऐसे सवेतन अवकाश के कारण वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी. कोई भी नियोक्ता जो इन प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा. सभी दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक कर्मचारी भी मतदान के दिन सवेतन अवकाश के हकदार हैं." ईसीआई ने कहा कि मतदाता (आकस्मिक और दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों सहित) जो अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर स्थित औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम कर रहे हैं या कार्यरत हैं, लेकिन मतदान वाले निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, उन्हें भी मतदान के दिन सवेतन अवकाश का लाभ मिलेगा, ताकि वे अपना वोट डाल सकें.