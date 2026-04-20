ETV Bharat / bharat

पहलगाम आतंकी हमले की बरसी: कश्मीर के पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई गई

पहलगाम में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सभी पर्यटन सेवा प्रदाताओं के लिए एक अनोखी क्यूआर कोड-आधारित पहचान प्रणाली शुरू की गई है.

JK PAHALGAM ANNIVERSARY SECURITY
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में सुरक्षा व्यवस्था (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 20, 2026 at 1:21 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर: पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी से पहले पूरे कश्मीर में पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. इस हमले में पिछले साल 22 अप्रैल को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने 26 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी.

उन्होंने बताया कि सभी सुरक्षा एजेंसियों को पहलगाम आतंकी हमले की बरसी की पूर्व संध्या पर खासकर पर्यटन स्थलों के आस-पास, किसी भी संभावित विध्वंसक गतिविधि के प्रति सतर्क रहने को कहा गया है. उन्होंने बताया कि एक पुख्ता सुरक्षा योजना बनाने के लिए जमीनी स्तर पर तैयारी बैठकें की गई, जबकि वरिष्ठ अधिकारियों ने हाल ही में इन व्यवस्थाओं की समीक्षा की.

22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम के सुरम्य बैसरन घास के मैदान में एक नृशंस आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 25 पर्यटकों और एक स्थानीय पोनी-राइड ऑपरेटर की मौत हो गई थी. लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों द्वारा किए गए इस क्रूर हमले के कारण जम्मू-कश्मीर से पर्यटकों का पलायन शुरू हो गया. इसके चलते अधिकारियों को लगभग 50 पर्यटन स्थलों को बंद करना पड़ा. बाद में सुरक्षा ऑडिट के बाद इनमें से कुछ स्थलों को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोला गया.

अब लगभग एक साल बाद पहलगाम के मशहूर घास के मैदान एक बार फिर पर्यटकों की चहल-पहल से गुलजार हैं. अनंतनाग जिले में स्थित इस 'मिनी स्विट्जरलैंड' में आने का फैसला करने वाला कोई भी पर्यटक अपने फैसले पर पछता नहीं रहा है, क्योंकि यह जगह पिछले साल हुए आतंकी हमले के साये से बाहर निकल रही है.

पहलगाम रिज़ॉर्ट में पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई नए उपाय लागू किए गए हैं. इनमें सेवा देने वालों और विक्रेताओं जिनमें टट्टू वाले भी शामिल हैं का पर्यटकों से बातचीत करने से पहले उनके पिछले रिकॉर्ड की जांच करना शामिल है. पहलगाम में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सभी पर्यटन सेवा प्रदाताओं के लिए एक अनोखी क्यूआर कोड-आधारित पहचान प्रणाली शुरू की गई है.

यह सिस्टम असली और पंजीकृत सेवा प्रदाता जिनमें टट्टू की सवारी कराने वाले, फेरीवाले, कारोबारी संस्थान और बाहरी वेंडर शामिल हैं. इनकी आसानी से पहचान और वेरिफिकेशन करने में मदद करता है. अधिकारियों ने बताया, 'हर सर्विस प्रोवाइडर की पुलिस ने ठीक से जांच-पड़ताल की है. अधिकारियों ने उसे रजिस्टर्ड किया है और उसे एक खास क्यूआर कोड दिया गया है. इस कोड में उस व्यक्ति की निजी जानकारी और दूसरी डिटेल्स होती है.'

उन्होंने आगे बताया कि जब टूरिस्ट अपने मोबाइल फोन से इस कोड को स्कैन करते हैं, तो वे उस संबंधित व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी देख सकते हैं. क्यूआर कोड में सर्विस प्रोवाइडर का नाम, पिता का नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, काम करने का रूट, और यह जानकारी होती है.

हाल ही में हुई एक मीटिंग में कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (IGP) वी.के. बिर्दी ने निर्देश दिया कि संवेदनशील जगहों - जिनमें मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन्स भी शामिल हैं. के आस-पास सुरक्षा इंतजामों को और मजबूत किया जाए, ताकि आने वाले लोगों के लिए एक सुरक्षित और महफ़ूज माहौल पक्का किया जा सके.

बिर्दी ने पीसीआर कश्मीर में एक सुरक्षा समीक्षा मीटिंग की अध्यक्षता की. इस मीटिंग का मकसद कश्मीर घाटी में आगामी वाले इवेंट्स के लिए सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेना और उन्हें फाइनल करना था. इस मीटिंग में पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फ़ोर्स (CRPF), बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स (BSF), ट्रैफिक पुलिस, रेलवे, सिक्योरिटी और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फ़ंड (SDRF) के सीनियर अधिकारियों ने हिस्सा लिया.

ये भी पढ़ें- कश्मीर टूरिज्म पर भारी पड़ रहा पहलगाम हमला: एक साल में घटे 23 लाख पर्यटक

TAGGED:

SECURITY TIGHTENED TOURIST SPOTS
PAHALGAM TERROR ATTACK ANNIVERSARY
पहलगाम आतंकी हमला बरसी
लश्कर ए तैयबा
JK PAHALGAM ANNIVERSARY SECURITY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.