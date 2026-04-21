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पहलगाम हमले की बरसी कल: शहीद विनय नरवाल के पिता बोले- "ये ऐसा दुख है, जिससे उबर पाना आसान नहीं"

पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी कल. शहीद विनय नरवाल के पिता ने कहा कि "बेटे को खोने के दुख से उबरना आसान नहीं."

Pahalgam Terror Attack Anniversary
Pahalgam Terror Attack Anniversary (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 21, 2026 at 11:21 AM IST

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करनाल: 22 अप्रैल 2026 को पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी है. कहने को इस हादसे को एक साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन करनाल के शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार के लिए वक्त जैसे थम सा गया है. उनके पिता राजेश नरवाल ने भावुक होकर कहा कि "बेटे के जाने का दर्द आज भी उतना ही ताजा है, जितना उस दिन था. लोग कहते हैं कि समय के साथ घाव भर जाते हैं, लेकिन ये सच नहीं है. हर सुबह और हर रात मुझे बेटे की याद आती है. घर का हर कोना, हर चीज उन्हें उसी दुख में वापस ले जाती है, जिससे बाहर निकलना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया है."

'इस दुख से उबर पाना आसान नहीं': लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को पिता राजेश नरवाल ने कहा कि "ये ऐसा दुख है. जिससे उबर पाना आसान नहीं है. मैंने परिवार को मजबूत बनने की कोशिश जरूर की, लेकिन अंदर से सब टूट चुके हैं." उन्होंने बताया कि "विनय के दादा-दादी को उससे बहुत ज्यादा लगाव था. नौकरी की वजह से मेरी पोस्टिंग अक्सर बाहर रहती थी. ऐसे में विनय का बचपन दादा-दादी के साये में बीता. विनय का अपने दादा-दादी से खास लगाव था"

पहलगाम हमले की बरसी कल: शहीद विनय नरवाल के पिता का दर्द (Etv Bharat)

'देशभर से मिला भरपूर प्यार': राजेश नरवाल ने कहा कि "इस कठिन समय में पूरे देश ने उनका साथ दिया. आज भी उनके पास देश-विदेश से फोन आते हैं, लोग उनका हाल-चाल पूछते हैं. कई ऐसे लोग भी संपर्क करते हैं. जिन्हें वो जानते तक नहीं, लेकिन उनका अपनापन परिवार को संभालने की ताकत देता है. उन्होंने सभी का दिल से आभार व्यक्त किया. उन्होंने सभी से आतंकवाद के खिलाफ जागरूक और एकजुट रहने की अपील की. उन्होंने कहा कि सरकार ने इस हमले के बाद जो कदम उठाए, वे सराहनीय हैं.

1 मई को विनय नरवाल का जन्मदिन: 1 मई को विनय नरवाल का जन्मदिन है. उनकी याद में इस बार ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करने की तैयारी है, ताकि उनकी शहादत सिर्फ यादों में ही नहीं, बल्कि समाज सेवा के रूप में भी जीवित रहे. करनाल में शहीदों की स्मृति में एक विशेष स्मारक पट बनाया गया है, जिसमें विनय नरवाल सहित जिले के सभी शहीदों के नाम दर्ज हैं. ये आने वाली पीढ़ियों को उनके बलिदान की याद दिलाता रहेगा.

पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी: 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की वादियां गोलियों की गूंज से दहल उठीं. आतंकियों ने निहत्थे पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई. इस निर्मम हमले में करनाल सेक्टर-6 निवासी नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शहीद हो गए. शादी के महज तीन दिन बाद पत्नी के साथ घूमने गए विनय की जिंदगी को आतंकियों ने बेरहमी से खत्म कर दिया. विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल आज भी उस दिन को याद कर भावुक हो जाते हैं.

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