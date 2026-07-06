Pahalgam Attack: लश्कर सरगना हाफिज सईद ने रची थी साजिश, NIA ने चार्जशीट में बनाया आरोपी
NIA ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और सीमा पार से कथित तौर पर रची गई आपराधिक साजिश से जुड़े आरोप भी लगाए हैं.
Published : July 6, 2026 at 2:59 PM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने सोमवार को पाकिस्तानी आतंकवादी और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के संस्थापक हाफिज सईद के खिलाफ पहलगाम आतंकी हमले के सिलसिले में एक पूरक आरोप पत्र (supplementary chargesheet) दाखिल किया.
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, जम्मू में NIA की विशेष अदालत में दाखिल की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हाफिज सईद का नाम उसकी व्यक्तिगत हैसियत के साथ-साथ प्रतबंधित LeT और उसके मुखौटा संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) के चीफ के तौर पर भी शामिल है.
आतंकी सरगना हाफिज सईद पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023, और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की अलग-अलग धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं.
NIA has filed a supplementary chargesheet against Hafiz Saeed, naming him in both his individual capacity and as chief of the banned Lashkar-e-Taiba (LeT) and its proxy, The Resistance Front, in the Pahalgam terror attack case. Charged under the BNS and UAPA, he is accused of… pic.twitter.com/mwr4HNIZDd— IANS (@ians_india) July 6, 2026
आधिकारिक बयान में आगे कहा गया है कि NIA ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और सीमा पार से कथित तौर पर रची गई आपराधिक साजिश से जुड़े आरोप भी लगाए हैं.
1,597 पेज की मूल चार्जशीट को आगे बढ़ाते हुए दाखिल की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट में पाकिस्तान की कथित साजिश, हाफिज सईद की भूमिका, और एनआईए द्वारा वैज्ञानिक जांच और बड़े पैमाने पर जमीनी स्तर पर सत्यापन से इकट्ठा किए गए सबूतों की जानकारी दी गई है.
15 दिसंबर, 2025 को दाखिल की गई अपनी पिछली चार्जशीट में, NIA ने पाकिस्तानी आतंकी हैंडलर साजिद जट्ट, जुलाई 2025 में ऑपरेशन महादेव के दौरान मारे गए तीन आतंकियों और दो गिरफ्तार आरोपियों का नाम लिया था.
एनआईए ने प्रतिबंधित LeT/TRF को भी हमले की साजिश रचने, उसे आसान बनाने और उसे अंजाम देने में कथित भूमिका के लिए एक कानूनी इकाई के तौर पर चार्जशीट किया था.
22 अप्रैल, 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया था और धर्म के आधार पर लक्षित हत्याएं की थीं. इस हमले में 25 पर्यटक और एक स्थानीय नागरिक मारे गए थे.
यह मामला शुरू में अनंतनाग जिले के पहलगाम पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 25/2025 के तौर पर दर्ज किया गया था. जम्मू और कश्मीर पुलिस की शुरुआती जांच के बाद, गृह मंत्रालय ने जांच NIA को सौंप दी थी. एनआईए ने कहा कि केस RC-02/2025/NIA/JMU में जांच जारी है ताकि बड़ी साजिश और भारतीय जमीन पर आतंकवाद को प्रायोजित करने में पाकिस्तान की कथित भूमिका का पता लगाया जा सके.
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