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पहलगाम हमले की बरसी- पर्यटकों की संख्या में गिरावट, होटल मालिकों को करना पड़ रहा संघर्ष

श्रीनगर : पहलगाम आतंकी हमले के एक साल बाद, जम्मू और कश्मीर का पर्यटन क्षेत्र एक ऐसे बदलाव से गुजरा है जो मानो समय में ठहर गया हो.बैसरान मैदान से कुछ ही दूरी पर स्थित एक साधारण से गेस्टहाउस में, जहां अप्रैल 2025 में 25 पर्यटक मारे गए थे, पहाड़ों का नजारा दिखता है. 12 कमरों वाला यह गेस्टहाउस कभी चहल-पहल से भरा रहता था. इसके मालिक ज़ुबैर अहमद उस समय को याद करते हैं जब टूर ऑपरेटर कमरे साफ होने से पहले ही उनमें जगह पाने के लिए होड़ मचा देते थे, और उनके पास बात करने का भी समय नहीं होता था.

उन्होंने कहा, “अब हालात बदल गए हैं. अब मुझे पर्यटकों की बुकिंग के बीच दिन गिनने पड़ते हैं.” पिछले हफ्ते जब एक बॉलीवुड फिल्म की टीम वहां रुकी थी, तब होटल पूरी तरह से भरा हुआ था. लेकिन आमतौर पर, औसतन 2-4 कमरे ही भरे रहते हैं और कुछ दिन तो होटल खाली भी रहता है.

जुबैर ने कहा, "होटल में कम से कम किसी के ठहरने की बेताबी में कीमतें आधी हो गई हैं, और उन दिनों तो और भी कम हो जाती हैं जब होटल में किसी को ठहराने की सख्त जरूरत होती है." सरकारी आंकड़े आतिथ्य क्षेत्र के पतन को दर्शाते हैं. हमले से पहले, पहलगाम में प्रतिदिन देश भर से और साथ ही विदेश से 3000-4500 पर्यटक आते थे. लेकिन अब सब कुछ बदल गया है.

ईटीवी भारत द्वारा प्राप्त आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि पहलगाम में मई 2025 से अप्रैल 2026 के बीच 430,495 घरेलू पर्यटक आए. पिछले वर्षों से तुलना करें तो ये आंकड़े कम हैं. पिछली बार वार्षिक आगमन 10 लाख से अधिक था.ये आंकड़े अप्रैल 2025 (हमले का महीना) की तुलना में चौंकाने वाले हैं. 22 अप्रैल को बैसरन मैदान में गोलियों की आवाज गूंजने से पहले तक, 1.37 लाख से अधिक पर्यटक इस पर्यटन स्थल पर आ चुके थे.

पिछले महीनों से तुलना करने पर पता चलता है कि पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई है. जनवरी 2026 से अप्रैल तक केवल 25,4930 पर्यटक आए, जबकि पिछले वर्ष के पहले चार महीनों में यह संख्या 4.63 लाख थी. इन सभी महीनों में सबसे चौंकाने वाला अंतर फरवरी 2026 में है, जब केवल 5602 पर्यटक आए, जो 2025 की तुलना में 94 प्रतिशत से अधिक की भारी गिरावट है.