पहलगाम आतंकी हमले की बरसी, LG, सीएम से लेकर पोनीवाले तक की यादें ताजा हुईं
पोनीवाला को उस मनहूस दिन की याद ताजा हो गई जब उसने ऊँचाई पर चढ़कर पर्यटकों को बचाने का प्रयास किया.
Published : April 22, 2026 at 1:28 PM IST
श्रीनगर: पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन कश्मीर में उस दुखद घटना की यादें अभी भी ताजा हैं. आज उस घटना को एक साल पूरा हो गया है, जब आतंकवादियों ने बैसरन के घास के मैदान पर हमला कर दिया था.
इस हमले में 25 पर्यटकों और एक स्थानीय पोनी-वाला (घोड़ा चलाने वाला) आदिल हुसैन शाह की मौत हो गई थी. आदिल ने पर्यटकों को बचाने की कोशिश की थी. इस घटना के बाद जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाले प्रशासन ने जम्मू-कश्मीर भर में बैसरन सहित लगभग 50 पर्यटन स्थलों को बंद करने का आदेश दिया था.
लगभग सभी जगहें विजिटर्स के लिए खोल दी गई हैं, सिर्फ बैसरन अभी भी बंद है. पहलगाम और दूसरी जगहों पर टूरिस्ट जगहों और राजधानी श्रीनगर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है. इसके बाद लगातार प्रयास करते रहने से सिक्योरिटी फ़ोर्स को कुछ बड़ी जीत मिली है, जिसमें घाटी के ऊंचे इलाकों में 'ऑपरेशन महादेव' के दौरान जानलेवा हमले के लिए जिम्मेदार तीन आतंकवादियों को मार गिराना भी शामिल है. तब से पूरे केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 46 आतंकवादी मारे गए हैं.
दो खास तौर पर प्रशिक्षित यूनिट बनाई गई- जम्मू के घने जंगलों के लिए 'मार्खोर' और कश्मीर की ऊँची चोटियों के लिए 'स्नो लेपर्ड'. इन यूनिटों को आंध्र प्रदेश की 'ग्रेहाउंड्स' कमांडो ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षित किया गया, जहाँ खास यूनिटें माओवादियों से लड़ने की ट्रेनिंग लेती हैं.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस बदलाव की वजह से सुरक्षा व्यवस्था में अहम फेरबदल किए गए, ताकि कश्मीर और जम्मू दोनों जगहों के घने जंगलों से ऑपरेट करने वाले आतंकवादियों का मुकाबला किया जा सके. मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि देते हुए, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में बसी रहेंगी.
हम भूलेंगे नहीं. हम माफ नहीं करेंगे, उन्होंने आतंकवाद के ख़िलाफ भारत के एकजुट रुख का संकल्प लेते हुए कहा. हम जम्मू-कश्मीर की धरती से आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प का प्रण लेते हैं.' मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी आतंकवाद से लड़ने का संकल्प लिया और मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की.
एक साल बीत जाने के बाद भी हम आतंकवाद और हिंसा के ख़िलाफ एकजुट हैं. हम जम्मू-कश्मीर को तकलीफ़ों और बेगुनाह लोगों की मौतों से मुक्त कराने के अपने इरादे पर दृढ़ हैं. हम यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने को प्रतिबद्ध हैं कि ऐसा दोबारा कभी न हो. हम उन परिवारों के साथ भी हमेशा एकजुटता से खड़े हैं, जिन्होंने एक साल पहले उस कायरतापूर्ण हमले में अपने प्रियजनों को खो दिया था. ईश्वर करे कि इस आतंकी हमले के पीड़ितों की आत्मा को शांति मिले.'
पहलगाम में बैसरन जिसे अक्सर 'मिनी-स्विट्जरलैंड' कहा जाता है क्योंकि यह पहाड़ों और घने चीड़ के जंगलों से घिरे हरे-भरे घास के मैदानों के लिए मशहूर है बंद रहा. यह पिकनिक स्पॉट पहलगाम शहर से सात किलोमीटर दूर है. पहाड़ों की तलहटी में ऊँचाई पर स्थित घास के मैदान तक जाने वाला कच्चा रास्ता बंद कर दिया गया है और वहाँ सुरक्षाकर्मी पहरा दे रहे हैं.
मोहम्मद वहीद के लिए उस मनहूस दिन ऊँचाई पर चढ़कर बचे हुए लोगों को बचाने के लिए किए गए बचाव अभियान को अब एक साल बीत चुका है लेकिन वह याद अभी भी ताजा है. उन्हें याद है कि जब वह अपने एक रिश्तेदार के साथ पास के ही एक गाँव में गए हुए थे, तब उन्हें अपने फोन पर एक संदेश मिला था.
टट्टू एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद वहीद जब वह अपने टट्टू पर सवार होकर शॉर्टकट रास्तों से गुजर रहा था, तो वह भयानक नजारा उसके दिमाग में समा ही नहीं पा रहा था. शुरू में तो मुझे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है. इसने पल भर में मेरी दुनिया बदल दी, वहीद ने कहा, जो हमले के बाद सबसे पहले उस घास के मैदान में पहुँचा था. टट्टू एसोसिएशन में में 700 से ज़्यादा सदस्य हैं.
उन्होने कहा, 'हमने कलमा पढ़ा, इस डर से कि शायद हम ज़िंदा वापस न लौट पाएँ. हमारे आस-पास औरतें और बच्चे रो-चिल्ला रहे थे. हमने उन्हें दिलासा देने की कोशिश की, उन्हें बताया कि हम उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ हैं, और उन्हें खाली पड़ी दुकानों से पानी पिलाया.'
वहीद ने आगे कहा,'वह उन दृश्यों को बेहद डरावना बताते हैं, जहाँ शव बिखरे पड़े थे उन्हें पहचानना भी मुश्किल था और जो लोग बच गए थे, वे अपने सगे-संबंधियों के शवों के पास 'बेजान' से पड़े थे. मैं उन शवों को देख भी नहीं पा रहा था. मैंने अपने साथियों को मदद के लिए बुलाया.
मारे गए लोगों में हमें महाराष्ट्र का एक आदमी ज़िंदा मिला. मुझे याद है, एक औरत घोड़े की पीठ पर ही बेहोश हो गई थी. हमने उसे पानी पिलाया, लेकिन उसने पहाड़ी से नीचे उतरने से मना कर दिया. उसने कहा कि वे दोनों साथ आए थे, तो वह उसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती है?' एक साल बाद, जब वह अपनी रोजी-रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, तब भी वे शब्द और दृश्य वहीद की यादों में गहरे तक बस चुके हैं.'
उन्होंने कहा,'अगर बैसरन दोबारा खुल भी जाता है तो भी अब मेरा दिल वहां जाने का नहीं करता. अपनी रोज़ी-रोटी के लिए मैं अपने टट्टू के साथ किसी और को भेज दूँगा. जावेद अहमद के लिए वह दिन सिंधु नदी के किनारे बने उसके नए-सजे होटल के उद्घाटन का दिन था. जब वह पर्यटकों के पहले समूह का स्वागत करने का इंतज़ार कर रहा था, तभी गोलियों की आवाज और उसके बाद मची अफरा-तफरी ने उसकी शांति भंग कर दी.
उसने आगे कहा,'मैं आर्थिक नुकसान की भरपाई तो कर सकता था, लेकिन इस घटना ने मुझे गहरे मानसिक आघात में डाल दिया है. तब से उसने पहलगाम जाना ही छोड़ दिया है, क्योंकि वहाँ जाने से उसे वे पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं. उस दुखद घटना को भुला पाना बहुत मुश्किल है. वह पर्यटकों का समूह बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और खौफ के मारे कांप रहा था. वे लोग वहीं से वापस लौट गए और उन्होंने मुझे दोबारा कभी फ़ोन नहीं किया.'
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