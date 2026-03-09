ETV Bharat / bharat

कश्मीर टूरिज्म पर भारी पड़ रहा पहलगाम हमला: एक साल में घटे 23 लाख पर्यटक

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि घाटी के पर्यटन उद्योग ने 2021 और 2024 के बीच लगातार बढ़त दर्ज की थी. लेकिन, 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले ने कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र को भी भारी नुकसान पहुंचाया है. साल 2025 के दौरान कश्मीर में मात्र 11.16 लाख पर्यटक आए, जो पिछले वर्षों की तुलना में एक बड़ी गिरावट है.

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल कुल 11,16,043 पर्यटकों ने कश्मीर की यात्रा की. इनमें से 10,93,050 घरेलू यात्री थे, जबकि 22,993 विदेशी नागरिक थे. पर्यटकों की संख्या में यह कमी लगातार हो रही बढ़ोतरी के बाद आई है.

2021 में, घाटी में 6,65,777 पर्यटक आए, जिनमें 6,64,163 घरेलू यात्री और 1,614 विदेशी पर्यटक शामिल थे. 2022 में इस क्षेत्र ने जोरदार वापसी की और पर्यटकों की संख्या बढ़कर 26,73,442 हो गई. इनमें से 26,53,495 घरेलू पर्यटक थे, जबकि 19,947 अंतरराष्ट्रीय यात्री थे. यह उछाल 2023 में भी जारी रहा, जब पर्यटकों की संख्या और बढ़कर 31,55,835 हो गई. इस आंकड़े में 31,18,157 घरेलू पर्यटक और 37,678 विदेशी पर्यटक शामिल थे.

कश्मीर में पर्यटन 2024 में अपने चरम पर पहुंच गया था, जब वहां रिकॉर्ड 34,98,702 पर्यटक आए. इनमें से 34,55,048 घरेलू यात्री थे, जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या 43,654 रही. बढ़ोतरी का यह सिलसिला 2025 में पूरी तरह थम गया और पर्यटकों की कुल संख्या तेजी से गिरकर मात्र 11.16 लाख रह गई. पिछले वर्षों से तुलना करें तो 2024 के मुकाबले पिछले साल पर्यटकों की संख्या में 23 लाख से अधिक और 2023 की तुलना में 20 लाख से अधिक की भारी गिरावट आई है.

जम्मू-कश्मीर आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, पर्यटन क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में लगभग सात प्रतिशत का योगदान देता है. सर्वेक्षण के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में लगभग पांच लाख लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटन पर निर्भर हैं, जो होटल उद्योग, परिवहन, हस्तशिल्प, यात्रा सेवाओं और एडवेंचर टूरिज्म जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं.