कश्मीर टूरिज्म पर भारी पड़ रहा पहलगाम हमला: एक साल में घटे 23 लाख पर्यटक

कश्मीर टूरिज्म पर भारी पड़ रहा पहलगाम हमला: एक साल में घटे 23 लाख पर्यटक
22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले ने कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र को भी भारी नुकसान पहुंचाया है.
Published : March 9, 2026 at 5:43 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि घाटी के पर्यटन उद्योग ने 2021 और 2024 के बीच लगातार बढ़त दर्ज की थी. लेकिन, 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले ने कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र को भी भारी नुकसान पहुंचाया है. साल 2025 के दौरान कश्मीर में मात्र 11.16 लाख पर्यटक आए, जो पिछले वर्षों की तुलना में एक बड़ी गिरावट है.
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल कुल 11,16,043 पर्यटकों ने कश्मीर की यात्रा की. इनमें से 10,93,050 घरेलू यात्री थे, जबकि 22,993 विदेशी नागरिक थे. पर्यटकों की संख्या में यह कमी लगातार हो रही बढ़ोतरी के बाद आई है.
2021 में, घाटी में 6,65,777 पर्यटक आए, जिनमें 6,64,163 घरेलू यात्री और 1,614 विदेशी पर्यटक शामिल थे. 2022 में इस क्षेत्र ने जोरदार वापसी की और पर्यटकों की संख्या बढ़कर 26,73,442 हो गई. इनमें से 26,53,495 घरेलू पर्यटक थे, जबकि 19,947 अंतरराष्ट्रीय यात्री थे. यह उछाल 2023 में भी जारी रहा, जब पर्यटकों की संख्या और बढ़कर 31,55,835 हो गई. इस आंकड़े में 31,18,157 घरेलू पर्यटक और 37,678 विदेशी पर्यटक शामिल थे.
कश्मीर में पर्यटन 2024 में अपने चरम पर पहुंच गया था, जब वहां रिकॉर्ड 34,98,702 पर्यटक आए. इनमें से 34,55,048 घरेलू यात्री थे, जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या 43,654 रही. बढ़ोतरी का यह सिलसिला 2025 में पूरी तरह थम गया और पर्यटकों की कुल संख्या तेजी से गिरकर मात्र 11.16 लाख रह गई. पिछले वर्षों से तुलना करें तो 2024 के मुकाबले पिछले साल पर्यटकों की संख्या में 23 लाख से अधिक और 2023 की तुलना में 20 लाख से अधिक की भारी गिरावट आई है.
जम्मू-कश्मीर आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, पर्यटन क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में लगभग सात प्रतिशत का योगदान देता है. सर्वेक्षण के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में लगभग पांच लाख लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटन पर निर्भर हैं, जो होटल उद्योग, परिवहन, हस्तशिल्प, यात्रा सेवाओं और एडवेंचर टूरिज्म जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं.
|कश्मीर में पर्यटकों का आगमन (2021–2025)
|वर्ष
|कुल पर्यटक
|घरेलू पर्यटक
|विदेशी पर्यटक
|2021
|665777
|664163
|1614
|2022
|2673442
|2653495
|19947
|2023
|3155835
|3118157
|37678
|2024
|3498702
|3455048
|43654
|2025
|1116043
|1093050
|22993
|स्रोत: जम्मू-कश्मीर पर्यटन विभाग
सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि सुरक्षा चिंताओं या प्राकृतिक बाधाओं के कारण समय-समय पर लगने वाले झटकों के बावजूद, इस क्षेत्र के पर्यटन उद्योग ने हाल के वर्षों में काफी लचीलापन दिखाया है.
जम्मू-कश्मीर में पर्यटन के पुनरुद्धार (revival) पर बात करते हुए, एक वरिष्ठ पर्यटन अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "कश्मीर घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, झीलों, पहाड़ों और शांत वातावरण के कारण पर्यटकों को आकर्षित करना जारी रखती है. यह क्षेत्र एडवेंचर टूरिज्म के एक प्रमुख केंद्र के रूप में भी विकसित हुआ है. सर्दियों में गुलमर्ग में स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और गोंडोला राइड जैसी गतिविधियां पर्यटकों को खींचती हैं, जबकि गर्मियों के महीनों में घाटी के विभिन्न हिस्सों में लोग ट्रेकिंग, पर्वतारोहण और रिवर राफ्टिंग का आनंद लेते हैं."
अधिकारी ने आगे कहा, "सरकार पर्यटकों के अनुभव को विविधता देने के लिए गोल्फ टूरिज्म और ग्रामीण पर्यटन जैसे खास क्षेत्रों को भी बढ़ावा दे रही है. श्रीनगर में 'रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स' और 'जम्मू तवी गोल्फ कोर्स' जैसी सुविधाओं ने इस क्षेत्र के पर्यटन आकर्षण को बढ़ाया है." अधिकारी ने यह भी बताया, "होमस्टे (घरों में ठहरने की सुविधा) के बढ़ने से पर्यटन के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिली है. अब तक, जम्मू और कश्मीर के विभिन्न जिलों में 16,500 से अधिक पंजीकृत 'होमस्टे बेड' उपलब्ध हैं."
