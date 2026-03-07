ETV Bharat / bharat

भरतनाट्यम का पर्याय मानी जाने वाली नृत्यांगना गीता चंद्रन ने साधा 'एक लक्ष्य', जानिए- कैसा रहा पद्मश्री मिलने तक का सफर

गीता चंद्रन के परिवार में पढ़ाई थी पहली प्राथमिकता बचपन की यादों को ताजा करते हुए गीता ने बताया कि 5 वर्ष की आयु से भरतनाट्यम सीखना शुरू किया, लेकिन इनके परिवार में हमेशा शिक्षा को प्राथमिकता दी गई, इसलिए पहले दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट किया. हालांकि इस दौरान भी गीता ने अपने नृत्य और शास्त्री संगीत का अभ्यास नहीं छोड़ा. कॉलेज में भी कई प्रस्तुतियां दी.

महिला होने के कारण रास्ते में आईं कई अड़चनें गीता चंद्रन बताती हैं कि एक महिला होने के कारण उन्हें भी इस मुकाम को हासिल करने में कई परेशानियों का सामाना करना पड़ा. अपनी मंजिल की राह में इन परेशानियों को उन्होंने कभी हावी होने नहीं दिया और हमेशा आगे बढ़ती रहीं. भरतनाट्यम को विश्वपटल पर बढ़ावा देने के लिए भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई प्रस्तुतियां दीं.

5 साल की उम्र से शुरू हुआ नृत्य का सिलसिला गीता चंद्रन ने 5 वर्ष की आयु से भरतनाट्यम सीखना शुरू किया. 13 वर्ष की आयु में पहली बार मंच पर एकल प्रस्तुति दी. इस क्षेत्र में वे पांच दशकों से सक्रिय हैं और इस दौरान उन्हें उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा चुका है जिसमें पद्मश्री, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, टैगोर राष्ट्रीय फैलोशिप और नृत्य चूड़ामणि सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार शामिल हैं.

नई दिल्ली: हर वर्ष आठ मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है. यह दिन महिलाओं के संघर्ष, संरक्षण और अधिकारों की याद करने के लिए मनाया जाता है. 60 के दशक में जब देश में महिलाएं घरेलू हिंसा, सामाजिक पिछड़ापन, आर्थिक कमजोरी से जूझ रहीं थी. तभी साल 1962 में कर्नाटक में एक ऐसे बच्ची ने जन्म लिया, जिसने इन सभी परेशानियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और एक शिक्षित और सशक्त महिला बनी. ख्याति इतनी मिली की देश के पूर्व राष्ट्रपति ए. पी. जे. अब्दुल कलाम ने उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा. जी हां, हम बात कर रहे हैं मशहूर भरतनाट्यम नृत्यांगना गीता चंद्रन की. महिला दिवस के मौके पर ईटीवी भारत ने पद्मश्री गीता चंद्रन से उनके जीवन और सफलता के बारे में विस्तृत बातचीत की.

पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद नृत्य को दिया पूर्ण समर्पण

गीता चंद्रन बताती हैं कि अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद ही उन्होंने पूरी तरह से नृत्य और संगीता का हाथ थामा. जब उनके पिताजी ने अनुमति दी. उन्होंने कहा था, "पहले पढ़ाई पूरी कर लो उसके बाद तुम जिस क्षेत्र का चयन करोगी मैं उसमें साथ रहूंगा." इस दौरान डांस और नौकरी दोनों के एक साथ करने का फैसला लिया, लेकिन पर्याप्त समय न मिलने के कारण एक दिन नौकरी छोड़ अपने नृत्य गुरुजी के पास चली गईं.

भरतनाट्यम और शास्त्रीय संगीत दोनों विधाओं में निपुणता

उनके फैसले ने सभी को हैरान कर दिया. दरअसल, उस समय नृत्य में विद्या हासिल करने का कोई सिस्टमैटिक रास्ता नहीं था और न ही उज्ज्वल भविष्य लेकिन परिवार के सपोर्ट और विश्वास से ताकत मिली. इसके बाद भरतनाट्यम और शास्त्रीय संगीत के साथ गीता चंद्रन लगातार चलती जा रही है.

कलाकारों को धैर्य रखना आना चाहिएः गीता चंद्रन

दक्षिण भारत के पालघाट अय्यर परिवार से ताल्लुक रखने वाली गीता बचपन से ही कलाओं से जुड़ी रहीं. घर में भी महौल ऐसा ही था जहां उनकी मां वीणा बजाती थीं तो उनके पिता कर्नाटक संगीत के शौकीन थे. यही वजह रही कि उन्होंने भी कला के क्षेत्र को चुना. गीता बताती हैं कि कला एक ऐसा क्षेत्र हैं जहां आपको सब्र रखना आना चाहिए. इसके लिए पहले शिक्षा ग्रहण करना, लगातार अभ्यास और प्रस्तुति जरूरी होता है और इसमें लंबा समय लगता है.

ससुराल में सास ने भी दिया पूरा साथ

जिस समय गीता ने नृत्य को अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया, उस समय बहुत कम संख्या में महिालाएं इस क्षेत्र का चयन करती थी. वहीं उस दौर में ज्यादातर महिलाएं नौकरी भी नहीं किया करती थी. ऐसे में खुद को सौभाग्यशाली मानते हुए गीता बताती हैं कि 50 के दशक में उनकी सास केरल से दिल्ली जॉब करने के लिए आई थी. घर से दूर जाकर नौकरी करने की जंग उन्होंने पहले ही जीत ली थी. हमारा काम उसको आगे बढ़ाना था. जब परिवार में ऐसी महिलाएं हों तो अगली पीढ़ी के लिए नौकरी करना आसान हो जाता है.

गीता को कला से जोड़ने में मां की रही अहम भूमिका

गीता बताती हैं कि नृत्य के क्षेत्र में जब काम करना शुरू किया तो मन में कोई भी शक और विरोध नहीं था क्योंकि दक्षिण भारत में नृत्य मंदिरों से जुड़ा हुआ है. यहां पैदा होने वाले हर बच्चे को किसी न किसी कला की शिक्षा जरूर दी जाती है. गीता को कला से जोड़ने में उनकी मां भी बहुत बड़ी भूमिका थी. उन्होंने गीता को शिक्षा और खेलकूद के साथ 5 वर्ष की आयु में ही शास्त्रीय नृत्य और 7 वर्ष की आयु में शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था. उनकी मां चाहती थी कि गीता शास्त्रीय संगीत में आगे बढ़ें. वहीं गीता ने शास्त्रीय नृत्य को चुना.

गुरु के. एन. दक्षिणामूर्ति ने बनाया भरतनाट्य साधिका

गीता चंद्रन बताती है कि नृत्य और संगीत के प्रति उनका प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि इन दोनों में से एक को चुनना एक कठिन निर्णय था. इसलिए गीता ने 20 वर्षों तक दोनों में ही शिक्षा ग्रहण की. मां को शास्त्रीय संगीत बहुत पसंद था इसलिए वह चाहती थी गीता शास्त्रीय गायन को चुनें. लेकिन भरतनाट्य साधिका बनने का पूरा श्रेय गीता अपने गुरु के. एन. दक्षिणामूर्ति को देती हैं. वह नृत्य को लेकर काफी साहसी थे. वहीं नृत्य के क्षेत्र में गीता को जल्द की कई अच्छे अच्छे अवसर मिलें यही वजह रही कि नृत्य ने संगीत को ओवरटेक कर लिया. लेकिन आज भी शौक के तौर पर संगीत गाती हूं.

एपीजे अब्दुल कलाम के कहे शब्द आज भी देते हैं प्रेरणा

पद्मश्री गीता चंद्रन को 2001 में भरतनाट्यम के लिए दंडायुधपनी पिल्लई पुरस्कार और मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया. भारत सरकार द्वारा 2007 में कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया. उनको यह सम्मान देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा दिया गया. उस समय अब्दुल कलाम द्वारा बोले गए शब्द आज भी गीता को भावुक कर देते हैं. वह बताती हैं, "पद्मश्री सम्मान देते हुए अब्दुल कलाम जी ने उनसे कहा था कि तुम अपनी कला को लेकर उड़ान भरो. उस समय कहे गए यह शब्द कभी भुला नहीं सकती."

आम महिलाओं की तरह जीवन में आयी कई चुनौतियां

गीता चंद्रन बताती है कि एक महिला के जीवन में कई सारे बदलाव आते हैं. चाहे वह शरीरिक हो या शादी और बच्चों के बाद का समाजिक जीवन. ऐसे में कई महिलाएं परिवार और बच्चों की देखभाल के लिए अपने सपनों से समझौता कर लेती है. गीता भी शादीशुदा और एक बेटी की मां हैं उनके जीवन में यह सब उतारचढ़ाव आये लेकिन उन्होंने कभी अपने सपनों को जीना नहीं छोड़ा.

सभी परिस्थितियों में मनोबल बनाए रखना बेहद जरूरी

गीता बताती हैं कि इस परिस्थितियों से जीतने के काफी मनोबल की आवश्यकता होती है. ऐसे में महिलाओं को अपने लक्ष्य को कभी भूलना नहीं चाहिए. शादी होने के बाद या मां बनने के बाद मुझसे जो भी मिलने आता था, उनको हमेशा कहा करती थी कि मेरी कमिटमेंट नृत्य के प्रति है. चाहे उस रास्ते में कितनी भी रुकावट आए.

महिला दिवस पर महिलाओं के लिए गीता चंद्रन का संदेश

महिला दिवस के मौके पर गीता का मानना है कि महिलाओं को शसक्त और आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है. इसके अलावा, बिना कॉम्प्रोमाइज करते हुए लक्ष्य का सही चयन भी बहुत महत्वपूर्ण है. कई बार गलत निर्णय भी आपको लक्ष्य से भटका सकता है इसलिए अपने हुनर और ताकत को पहचाने की जरूरत है. इसके लिए दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दीजिए. जीवन अपने आर सुंदर होता चला जाएगा.बता दें कि उपरोक्त सभी चुनौतियों और सफलताओं के बीच जीवन जीते जीते 1991 में गीता ने गुरु शिष्य परम्परा को आगे बढ़ाने के लिए नाट्य वृक्ष संस्थान की स्थापना की. जहां वे बच्चों को भरतनाट्यम की शिक्षा देती हैं.



