पद्मनाभस्वामी अरट्टू: हवाई अड्डे का रनवे पांच घंटे रहेगा बंद, सात फ्लाइट्स का समय बदला गया

हवाई अड्डे का रनवे पांच घंटे रहेगा बंद ( फाइल फोटो ANI )

तिरुवनंतपुरम: श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर की ऐतिहासिक अल्पाशी अरट्टू शोभायात्रा के लिए तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का रनवे गुरुवार को पांच घंटे के लिए बंद रहेगा. जानकारी के मुताबिक रनवे शाम 4 बजकर 45 मिनट से रात 9 बजे तक पूरी तरह से बंद रहेगा. तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे के प्रवक्ता महेश गुप्तान के अनुसार बंद के कारण सात फ्लाइट का समय रीशेड्यूल किया गया है. यह बदलाव मुख्य रूप से तिरुवनंतपुरम से फ्लाइट के प्रस्थान समय को प्रभावित करेगा. तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर 19 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें आएंगी और 20 उड़ान भरेंगी. हवाई अड्डे के उड़ान कार्यक्रम के अनुसार घरेलू सेवाओं के लिए 19 उड़ानें प्रस्थान करेंगी और 17 उड़ान भरेंगी. शाम 4 बजकर 30 मिनट पर कोच्चि से आने वाली इंडिगो की एक उड़ान के उतरने के बाद रनवे पूरी तरह से बंद हो जाएगा. महेश ने बताया कि अरट्टू जुलूस के लौटने के बाद रनवे फिर से खुल जाएगा और सबसे पहले रात 9 बजकर 10 मिनट पर दिल्ली से इंडिगो की एक उड़ान आएगी. बता दें कि अक्टूबर-नवंबर में आयोजित होने वाले अल्पाशी उत्सव के अलावा मंदिर के औपचारिक जुलूस को गुजरने देने के लिए हर साल मार्च-अप्रैल में होने वाले पेनकुनी उत्सव के दौरान भी रनवे बंद रहता है. रीशेड्यूल फ्लाइट