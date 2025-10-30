ETV Bharat / bharat

पद्मनाभस्वामी अरट्टू: हवाई अड्डे का रनवे पांच घंटे रहेगा बंद, सात फ्लाइट्स का समय बदला गया

तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे के प्रवक्ता महेश गुप्तान के अनुसार बंद के कारण सात फ्लाइट का समय रीशेड्यूल किया गया है.

Airport
हवाई अड्डे का रनवे पांच घंटे रहेगा बंद (फाइल फोटो ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 30, 2025 at 4:06 PM IST

|

Updated : October 30, 2025 at 5:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

तिरुवनंतपुरम: श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर की ऐतिहासिक अल्पाशी अरट्टू शोभायात्रा के लिए तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का रनवे गुरुवार को पांच घंटे के लिए बंद रहेगा. जानकारी के मुताबिक रनवे शाम 4 बजकर 45 मिनट से रात 9 बजे तक पूरी तरह से बंद रहेगा.

तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे के प्रवक्ता महेश गुप्तान के अनुसार बंद के कारण सात फ्लाइट का समय रीशेड्यूल किया गया है. यह बदलाव मुख्य रूप से तिरुवनंतपुरम से फ्लाइट के प्रस्थान समय को प्रभावित करेगा.

तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर 19 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें आएंगी और 20 उड़ान भरेंगी. हवाई अड्डे के उड़ान कार्यक्रम के अनुसार घरेलू सेवाओं के लिए 19 उड़ानें प्रस्थान करेंगी और 17 उड़ान भरेंगी. शाम 4 बजकर 30 मिनट पर कोच्चि से आने वाली इंडिगो की एक उड़ान के उतरने के बाद रनवे पूरी तरह से बंद हो जाएगा.

महेश ने बताया कि अरट्टू जुलूस के लौटने के बाद रनवे फिर से खुल जाएगा और सबसे पहले रात 9 बजकर 10 मिनट पर दिल्ली से इंडिगो की एक उड़ान आएगी. बता दें कि अक्टूबर-नवंबर में आयोजित होने वाले अल्पाशी उत्सव के अलावा मंदिर के औपचारिक जुलूस को गुजरने देने के लिए हर साल मार्च-अप्रैल में होने वाले पेनकुनी उत्सव के दौरान भी रनवे बंद रहता है.

रीशेड्यूल फ्लाइट

  • AI2656 – तिरुवनंतपुरम-मुंबई ( प्रस्थान शाम 4:30 बजे, रीशेड्यूल टाइम दोपहर 3:00 बजे)
  • 6E691 – तिरुवनंतपुरम-बेंगलुरु ( प्रस्थान रात 9:00 बजे, रीशेड्यूल टाइम रात 9:45 बजे)
  • AI1830 – तिरुवनंतपुरम-दिल्ली (मूल प्रस्थान रात 9:00 बजे, रीशेड्यूल टाइम रात 9:45 बजे)
  • IX529 – तिरुवनंतपुरम-दुबई (मूल प्रस्थान रात 9:00 बजे, रीशेड्यूल टाइम रात 9:45 बजे)
  • G9443 – तिरुवनंतपुरम-शारजाह (मूल प्रस्थान रात 9:00 बजे, रीशेड्यूल टाइम रात 10:00 बजे) (दोपहर)
  • EY263 – तिरुवनंतपुरम-अबू धाबी (मूल प्रस्थान समय रात 9:00 बजे, रीशेड्यूल टाइम रात 10:15 बजे)
  • IX573 – तिरुवनंतपुरम-दोहा (मूल प्रस्थान समय रात 9:00 बजे, रीशेड्यूल टाइम रात 10:50 बजे)

अरट्टू समारोह के साथ अलपाशी उत्सव का समापन
श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर का अलपाशी उत्सव आज शंखमुघम समुद्र तट पर आयोजित अरट्टू (पवित्र स्नान) समारोह के साथ संपन्न होगा. मंदिर के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश के अनुसार दिन के अनुष्ठान सुबह अरट्टू कलासम समारोह के साथ शुरू हुए. पारंपरिक पल्लीकुरुप्पु दर्शन के लिए गाय और बछड़े को लाने के बाद अभिषेक (अनुष्ठान स्नान) और अन्य पूजाएं की गईं.

शाम लगभग चार बजे, भगवान श्री पद्मनाभस्वामी की मूर्ति को स्वर्ण गरुड़ वाहनम (वाहन) पर एक भव्य जुलूस के रूप में निकाला जाएगा. तिरुवंबाडी श्रीकृष्ण स्वामी और नरसिंहमूर्ति के देवता भी जुलूस के साथ होंगे.तिरुवल्लम परशुराम मंदिर, नादुवट्टम महाविष्णु मंदिर, अरकथ देवी मंदिर और पल्कुलंगरा चेरिया उदेश्वरम महाविष्णु मंदिर के देवता भी इस शोभायात्रा में शामिल होंगे.

यह औपचारिक शोभायात्रा मंदिर के पश्चिमी द्वार से शुरू होकर वल्लक्कदवु से होकर तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे के परिसर में प्रवेश करेगी. शंखमुघम समुद्र तट पर अरट्टू के बाद, देवता उसी मार्ग से वापस लौटेंगे, एक बार फिर रनवे पार करेंगे और रात में मंदिर में फिर से प्रवेश करेंगे - इस प्रकार उत्सव का समापन होगा.

यह भी पढ़ें- मां ने दान की किडनी, इलाज पर 15 लाख रुपये खर्च किए, बेटे को बचाने की सारी कोशिशें बेकार

Last Updated : October 30, 2025 at 5:00 PM IST

TAGGED:

THIRUVANANTHAPURAM AIRPORT
INTERNATIONAL AIRPORT
KERALA
PADMANABHASWAMY ARATTU FESTIVAL
PADMANABHASWAMY ARATTU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहलगाम आतंकी हमले पर UN रिपोर्ट को भारत ने किया खारिज, रोहिंग्या को लेकर कही गईं थी बातें

बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, रुपया मजबूत

महिला वर्ल्ड कप 2025 का पहला सेमीफाइनल आज, जानें मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी

इजराइल का गाजा पर हवाई हमला, 60 की मौत, वेंस बोले- युद्धविराम समझौता अभी भी कायम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.