अच्युतानंदन को पद्म विभूषण मिलने पर परिवार ने जताई खुशी, CPI(M) ने पुरस्कार लेने का फैसला परिजनों पर छोड़ा

वीएस अच्युतानंदन ( file photo-ETV Bharat )

तिरुवनंतपुरम: सीपीआई(एम) नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिए जाने का पार्टी ने स्वागत किया है. हालांकि पुरस्कार लेने के संबंध में अंतिम फैसला लेने के लिए उनके परिवार को अधिकृत किया है. पद्म पुरस्कारों की घोषणा रविवार को की गई, जिसमें अच्युतानंदन उन आठ मलयाली लोगों में शामिल थे जिन्हें इस साल इस प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान के लिए चुना गया. घोषणा के तुरंत बाद उनके परिवार ने इस फैसले का स्वागत किया. सीपीआई(एम) के राज्य सचिव एमवी गोविंदन ने बताया कि पार्टी परिवार की खुशी में शामिल है और उन्होंने आधिकारिक तौर उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार स्वीकार करने पर आखिरी फैसला लेने के लिए अधिकृत किया है. यह रुख खास तौर पर ध्यान देने लायक है, क्योंकि पार्टी का ऐसे पुरस्कार को लेने से मना करने का पुराना उदाहरण दिया है. ईएमएस नंबूदरीपाद, ज्योति बसु और हरकिशन सिंह सुरजीत जैसे पार्टी के बड़े नेताओं ने पहले भी राष्ट्रीय सम्मान ठुकरा दिए थे, और कहा था कि कम्युनिस्ट सेवा सरकार से मिलने वाले सम्मान के बजाय विचारधारा से चलती है. हाल ही में, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य और केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा ने 2022 में यह सम्मान लेने से इनकार कर दिया था. हालांकि, गोविंदन ने मीडिया को साफ किया कि पार्टी ने पारंपरिक रूप से सरकारी अवॉर्ड से दूरी बनाए रखने की पॉलिसी अपनाई है, लेकिन वह अच्युतानंदन परिवार की मौजूदा भावनाओं का पूरा सम्मान करती है. अच्युतानंदन के बेटे, वीए अरुणकुमार ने एक भावुक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए परिवार का गर्व जाहिर किया, और इस अवॉर्ड को पुन्नपरा-वायलार विद्रोह की आग में तपकर बनी ज़िंदगी को नेशनल सैल्यूट बताया.