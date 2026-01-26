अच्युतानंदन को पद्म विभूषण मिलने पर परिवार ने जताई खुशी, CPI(M) ने पुरस्कार लेने का फैसला परिजनों पर छोड़ा
राज्य सचिव ने कहा कि पार्टी परिवार की खुशी में शामिल है और इसे स्वीकार करने पर अंतिम निर्णय लेने के लिए वह अधिकृत हैं.
Published : January 26, 2026 at 1:53 PM IST
तिरुवनंतपुरम: सीपीआई(एम) नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिए जाने का पार्टी ने स्वागत किया है. हालांकि पुरस्कार लेने के संबंध में अंतिम फैसला लेने के लिए उनके परिवार को अधिकृत किया है.
पद्म पुरस्कारों की घोषणा रविवार को की गई, जिसमें अच्युतानंदन उन आठ मलयाली लोगों में शामिल थे जिन्हें इस साल इस प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान के लिए चुना गया. घोषणा के तुरंत बाद उनके परिवार ने इस फैसले का स्वागत किया.
सीपीआई(एम) के राज्य सचिव एमवी गोविंदन ने बताया कि पार्टी परिवार की खुशी में शामिल है और उन्होंने आधिकारिक तौर उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार स्वीकार करने पर आखिरी फैसला लेने के लिए अधिकृत किया है.
यह रुख खास तौर पर ध्यान देने लायक है, क्योंकि पार्टी का ऐसे पुरस्कार को लेने से मना करने का पुराना उदाहरण दिया है. ईएमएस नंबूदरीपाद, ज्योति बसु और हरकिशन सिंह सुरजीत जैसे पार्टी के बड़े नेताओं ने पहले भी राष्ट्रीय सम्मान ठुकरा दिए थे, और कहा था कि कम्युनिस्ट सेवा सरकार से मिलने वाले सम्मान के बजाय विचारधारा से चलती है.
हाल ही में, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य और केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा ने 2022 में यह सम्मान लेने से इनकार कर दिया था. हालांकि, गोविंदन ने मीडिया को साफ किया कि पार्टी ने पारंपरिक रूप से सरकारी अवॉर्ड से दूरी बनाए रखने की पॉलिसी अपनाई है, लेकिन वह अच्युतानंदन परिवार की मौजूदा भावनाओं का पूरा सम्मान करती है.
अच्युतानंदन के बेटे, वीए अरुणकुमार ने एक भावुक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए परिवार का गर्व जाहिर किया, और इस अवॉर्ड को पुन्नपरा-वायलार विद्रोह की आग में तपकर बनी ज़िंदगी को नेशनल सैल्यूट बताया.
उन्होंने अपने पिता की यात्रा पर प्रकाश डाला - जिसमें पर्यावरण संरक्षण, महिला अधिकारों और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए दशकों तक लड़ाई चली - जो कभी भी प्रसिद्धि की खोज से प्रेरित नहीं थी. पद्म विभूषण को एक बड़ा सम्मान मानते हुए, जिसे परिवार खुशी-खुशी स्वीकार कर रहा है, उन्होंने दुख के साथ कहा कि उनके पिता को मिला सबसे बड़ा 'पद्म' या कमल केरल के लोगों का अटूट प्यार और भरोसा है.
पिता और पहचान: लोगों के दिलों में 'पद्म' अवॉर्ड' टाइटल वाले इस लेख में उन्होंने फेसबुक पर लिखा, "मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने अपने पिता को पद्म विभूषण अवॉर्ड मिलने की खबर सुनी. एक बेटे के तौर पर, मुझे अपने पिता की दशकों की लोगों की सेवा के लिए देश से मिले इस सम्मान पर बहुत गर्व है. उनकी राजनीतिक ज़िंदगी पुन्नपरा-वायलार संघर्ष की आग से शुरू हुई थी. जेल की कोठरियों में ताड़ना और पावर के लालच ने कभी उन पर असर नहीं डाला. उनकी जिंदगी का रिकॉर्ड केरल के आम लोगों, पर्यावरण और महिलाओं के इंसाफ के लिए लड़ी गई लड़ाइयों का है.”
"उन्होंने उन संघर्षों के लिए कभी किसी अवॉर्ड की उम्मीद नहीं की. मेरे पिता के लिए, इस जमीन की हरियाली और गरीबों के आंसू पोंछने वाला इंसाफ सबसे बड़े सम्मान हैं. वह आदमी केरल की हर गली में अवॉर्ड के लिए नहीं, बल्कि उस राजनीति के लिए चला, जिसमें वह विश्वास करता था."
मैं इस सम्मान को लोगों के उनके लिए प्यार के तौर पर देखता हूं. हालांकि, एक देश की तरफ से दी गई पहचान के तौर पर, पद्म विभूषण सच में एक बड़ा अवॉर्ड है. हमारा परिवार इस कामयाबी से बहुत खुश है. उन्होंने पोस्ट में आगे कहा, "लेकिन इससे भी बड़ा अवॉर्ड वह प्यार और भरोसा है जो केरल के लोग दशकों से मेरे पिता को दे रहे हैं. यही उनके लिए असली 'पद्म' (कमल) है."
