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पद्म श्री डॉ. नारायण व्यास: मिलिए उस शख्स से जिसने इतिहास को जमीन से खोद निकाला!

बातचीत के दौरान डॉ. व्यास ने बताया, "मुझे शुरुआत से ही अपने गुरु द्वारा किए गए शोध कार्यों में बहुत रुचि थी. जब भी वे पुराने सिक्कों या प्राचीन विरासत से संबंधित कोई शोध करते थे, तो मैं उसके बारे में सब कुछ जानने के लिए उत्सुक रहता था."

लुधियाना में एक विशेष कार्यक्रम में पहुंचे डॉ. व्यास ने ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत में अपने अनुभव साझा किए. डॉ. व्यास ने बताया कि उन्होंने उज्जैन सहित मालवा क्षेत्र के कई ऐतिहासिक स्थलों की खोज और उनके संरक्षण में प्रमुख भूमिका निभाई है. इसके अलावा, उन्होंने मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में रॉक आर्ट (शैल चित्रकला) और पुरातात्विक उत्खनन के क्षेत्र में विशेष शोध में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

लुधियानाः पद्म श्री डॉ. नारायण व्यास 77 वर्ष की आयु में भी निरंतर समाज सेवा के कार्यों में जुटे हुए हैं. पुरातत्वविद् डॉ. व्यास को वर्ष 2026 में पद्म श्री पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था. उन्होंने 1972 से 2009 तक पुरातत्व विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं. उनके नाम कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, जिनमें भीमबेटका की खोज, सांची के स्तूपों (टीलों) की खोज और रायसेन के गोरखपुर में भारत की सबसे बड़ी दीवार की खोज शामिल है.

शोध को समाज से जोड़ने के प्रयास

डॉ. व्यास ने पुरातत्व (archaeology) को केवल अकादमिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा. वे छात्रों और शिक्षकों को भारतीय विरासत के प्रति जागरूक करने के लिए गांव-गांव घूमते रहे. कॉलेजों में वर्कशॉप आयोजित कीं और शोध को समाज से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए. उन्होंने 100 से अधिक शोध पत्रों और कई पुस्तकों के माध्यम से इस ज्ञान का विस्तार किया.

"हम राज्य की विभिन्न संस्कृतियों पर काम कर रहे हैं. भारत में ऐसी कई संस्कृतियां और विरासतें हैं, जिन्हें संरक्षित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है. केंद्र सरकार भी इस दिशा में अच्छा काम कर रही है." - पद्म श्री डॉ. नारायण व्यास

रिटायरमेंट के बाद भी जुनून

पद्म श्री डॉ. नारायण व्यास ने बताया कि रिटायर होने के बाद भी वे लगातार काम कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि उनके पैर में तकलीफ है, लेकिन इसके बावजूद काम करते हैं. उन्होंने कहा कि जब काम पूरा हो जाता है, तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है.

"मेरी महत्वपूर्ण खोजों में से एक 'रानी की वाव' की खोज है, जिसके लिए मैंने लगभग 120 फीट तक खुदाई की. मैंने इस प्रोजेक्ट पर 12 साल तक काम किया, जिसे आज विश्व धरोहर स्थल (World Heritage Site) के रूप में विकसित किया गया है." - पद्म श्री डॉ. नारायण व्यास

नौकरी नहीं की, देश की सेवा की

इसके अलावा, उन्होंने अन्य मानव सभ्यताओं की भी खोज की. उन्होंने कहा, "मैंने कभी नौकरी नहीं की, बल्कि देश की सेवा की है. जब दुनिया भर से लोग मेरे द्वारा खोजी गई विरासत को देखने आते हैं, तो मुझे इस बात से बहुत खुशी और प्रेरणा मिलती है कि मैंने अपने कार्यकाल के दौरान यह काम किया."

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