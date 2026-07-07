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भारत के ब्रिज मैन और पद्म श्री से सम्मानित गिरीश भारद्वाज का निधन, 76 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

दक्षिण कन्नड़: पद्म श्री से सम्मानित डॉ. गिरीश भारद्वाज, जिन्हें "ब्रिज मैन ऑफ इंडिया" के नाम से जाना जाता था, का मंगलवार (7 जुलाई, 2026) को 76 साल की उम्र में कर्नाटक के सुल्लिया के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया. वह 76 साल के थे.

भारद्वाज की तबीयत बिगड़ने के बाद कुछ दिन पहले उन्हें केवीजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जिसके बाद दिल की बीमारी के कारण उनका निधन हो गया. सुल्लिया की तहसीलदार, मंजुला ने उनके निधन पर दुख जताते हुए कहा कि दिवंगत ने ग्रामीण इलाकों में लोगों के आने-जाने को आसान बनाने के लिए जो हैंगिंग फुट-ब्रिज बनाए थे, वे "उनकी दूर की सोच और सामाजिक सोच का सबूत हैं."

मंजुला ने कहा, "वह एक अनोखी शख्सियत थे जिन्होंने अपने इंजीनियरिंग ज्ञान का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए किया. उन्होंने कहा कि, देश उनकी सेवा को हमेशा याद रखेगा. उन्होंने आगे कहा कि, गिरीश भारद्वाज के जाने से समाज ने एक महान इंजीनियर और इंसानियत पसंद इंसान खो दिया है. उन्होंने दिवंगत आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना की. उन्होंने दिवंगत के परिवार वालों को ऐसे कठिन समय में दुख सहने की ताकत प्रदान करने की कामना की.

इंजीनियरिंग ग्रेजुएट भारद्वाज ने बड़ी कंपनियों के अच्छे जॉब ऑफर ठुकरा दिए और गांव के लोगों को मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत की. वह एक ऐसे टेक्निकल एक्सपर्ट थे जो गांव के लोगों की जिंदगी के फायदे के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए मशहूर थे.

भारद्वाज ने भारत के अलग-अलग राज्यों में सैकड़ों गांवों को जोड़ने में मदद की, जो मुख्यधारा से कटे हुए थे, क्योंकि लोगों के पास तैरने या नाव इस्तेमाल करने के अलावा नदियों और नहरों को पार करने का कोई और तरीका नहीं था.

उन्होंने लोगों को आसान तरीके से जोड़ने में मदद करने के लिए हैंगिंग फुटब्रिज का डिजाइन और निर्माण किया. भारद्वाज के डिजाइन और काम ने कई सरकारों को पानी के जलाशयों पर बड़े कंक्रीट के निर्माण बनाने के बजाय पैसे बचाने में मदद की.

उनके डिजाइन ने पूरे देश में इको-फ्रेंडली हैंगिंग फुटब्रिज डिजाइन करके क्रांति ला दी, जिन्हें ग्रामीण इलाकों के लिए बहुत कम लागत में आसानी से बनाया जा सकता था, और वे भी देसी चीजों का इस्तेमाल करके.

'भारत के ब्रिज मैन'

मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री पूरी करने के बाद, भारद्वाज ने अपने पिता के साथ सुलिया में अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक छोटी सी वर्कशॉप शुरू की. दिलचस्प बात यह है कि उनकी इंजीनियरिंग की जानकारी सिर्फ़ लोहे के काम तक ही सीमित नहीं थी. अपने आस-पास की चीज़ों के बारे में जागरूक होने और उन दूर के समुदायों के प्रति संवेदनशील होने के कारण, जहां आधारभूत संरचना नहीं पहुंचा था, उन्होंने इन गांव वालों को जोड़ने में मदद करने के लिए डिजाइन और तरीकों के बारे में सोचा.