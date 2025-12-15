ETV Bharat / bharat

प्रख्यात वैज्ञानिक को लूटा, 'डिजिटल अरेस्ट' कर पद्मभूषण अवॉर्डी से 57 लाख की ठगी

इसके अलावा, उस आदमी ने दावा किया कि मुंबई के एक केनरा बैंक में रामासामी के नाम पर एक बैंक अकाउंट खोला गया है और वीडियो कॉल के दौरान रामासामी के आधार कार्ड की कॉपी और केनरा बैंक का डेबिट कार्ड दिखाया. उन्होंने यह भी कहा कि सत्तार खान नाम के एक आदमी को CBI ने गिरफ्तार किया है और उसने रामासामी की आधार डिटेल्स 10 लाख में बेचने की बात कबूल की है.

कॉल के दौरान, दिल्ली पुलिस के निशान वाली पुलिस यूनिफॉर्म पहने एक आदमी आया और रामासामी पर अकेले रहने का दबाव डाला. फिर, उस आदमी ने खुद को दिल्ली पुलिस का असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर मोहन सिंह बताया और उन्हें एक FIR की कॉपी और उसका नंबर दिखाया, यह दावा करते हुए कि यह रामासामी के नाम पर रजिस्टर्ड है. हालांकि रामासामी ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर भी उन्हें लगभग 4 घंटे तक लगातार धमकाया गया.

इसके बाद, एक और आदमी ने, जो खुद को दिल्ली पुलिस का अफसर बता रहा था, उन्हें WhatsApp वीडियो कॉल में शामिल होने के लिए कहा. रामासामी ने कहा कि वह WhatsApp इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उन्होंने जोर दिया, तो उन्होंने WhatsApp एप्लीकेशन डाउनलोड किया और उनसे वीडियो कॉल पर बात की.

फिर कॉल करने वाले ने रामासामी को धमकाया, और कहाकि वह एक घंटे के अंदर दिल्ली पुलिस स्टेशन में खुद पेश हों. इससे हैरान होकर, प्रोफेसर ने बताया कि वह चेन्नई में रहते हैं. फिर कॉल करने वाले ने कहा, "मैं यह कॉल दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दूंगा; वे आपसे बात करेंगे."

क्या हुआ? सितंबर महीने में एक सुबह, करीब 11:30 AM, रामासामी को एक अनजान नंबर से कॉल आया. जब उन्होंने कॉल उठाया, तो दूसरी तरफ वाले आदमी ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन्स से होने का दावा किया. कॉल करने वाले ने कहाकि उनके आधार डिटेल्स का इस्तेमाल करके दिल्ली में एक SIM कार्ड खरीदा गया है, और उस SIM कार्ड का इस्तेमाल करके की गई गैर-कानूनी गतिविधियों के बारे में दिल्ली पुलिस में 14 शिकायतें दर्ज की गई हैं.

फ्रॉड गैंग ने उन्हें डिजिटली अरेस्ट करने का दावा करते हुए 7 दिनों तक अकेले रखा, जिससे उन्हें काफी मेंटल परेशानी हुई है.

रामासामी, जिन्होंने अलग-अलग रिसर्च फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है और कई अवॉर्ड जीते हैं, के 'डिजिटल अरेस्ट' नाम के साइबर फ्रॉड का शिकार होने और लगभग 57 लाख रुपये गंवाने की घटना ने बड़ी सनसनी मचा दी है.

प्रोफेसर रामासामी ने लेदर टैनिंग के फील्ड में कई टेक्नोलॉजी बनाई हैं. एक जाने-माने लेदर साइंटिस्ट और रिसर्चर होने के नाते, उन्हें 2001 में भारत सरकार ने पद्मश्री और 2014 में पद्मभूषण से सम्मानित किया था. रामासामी कई जरूरी साइंटिफिक ऑर्गनाइजेशन के मेंबर भी रहे हैं.

चेन्नई के रहने वाले टी. रामासामी (77) सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पूर्व सेक्रेटरी हैं. वह अभी चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी में लेदर टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर काम करते हैं.

चेन्नई: तमिलनाडु के पद्म भूषण अवॉर्डी साइंटिस्ट रामासामी ने 'डिजिटल अरेस्ट' नाम के एक साइबर फ्रॉड में 57 लाख रुपये गंवा दिए.

इसके बाद, कीर्ति सान्याल नाम के एक आदमी ने खुद को CBI का सीनियर ऑफिसर बताया और रामासामी को धमकाते हुए कहा, "क्योंकि यह केस नेशनल सिक्योरिटी एक्ट से जुड़ा है, इसलिए आपको इन मामलों पर किसी से बात नहीं करनी चाहिए." उन्होंने उसे फोटो वाले डॉक्यूमेंट भी दिखाए और धमकाते हुए कहा कि रामासामी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है.

इसके बाद, इन लोगों ने रामासामी से कहा कि उनके बैंक अकाउंट को Reserve Bank of India के प्रोसीजर के हिसाब से वेरिफाई करना होगा. फिर उन्होंने उसे RTGS (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) तरीके से अपने बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया. नतीजतन, रामासामी ने 15 सितंबर को 30 लाख और 16 सितंबर को 27 लाख, यानी कुल 57 लाख रुपये, उनके बताए गए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए.

रामसामी ने यह भी बताया, "मुझे 13 सितंबर को त्रिची में लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड मिल रहा है." उसने कहा, "मैं वहीं जा रहा हूं." फिर उन्होंने उसे धमकाते हुए कहा, "तुम्हें डिजिटली अरेस्ट किया गया है; तुम्हें कहीं जाने की इजाजत नहीं है." इसके बाद, उन्होंने उसे फिर से धमकाया, कहा, "तुम जा सकते हो, लेकिन तुम इस बारे में किसी से बात मत करना, और तुम पर लगातार नजर रखी जाएगी. अगर तुमने इस बारे में बात की, तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा," और उसे एक नकली परमिशन लेटर भेजा.

इसके बाद, जब रामासामी अवॉर्ड सेरेमनी के लिए जा रहे थे, तो धोखेबाज ग्रुप ने उन पर सही तरीके से नजर रखी और उलुंदुरपेट टोल प्लाजा पार करते ही उन्हें इसकी जानकारी दी, क्योंकि उन्हें इस बारे में एक टेक्स्ट मैसेज भी मिला था, इसलिए रामासामी को डर लगने लगा कि उन पर लगातार नजर रखी जा रही है.

इसके बाद, उन्होंने उनसे कहाकि इस केस से पूरी तरह से छुटकारा पाने के लिए उन्हें लगभग 2.43 करोड़ रुपये का इंतजाम करके भेजने होंगे. इस पर, रामासामी को शक होने लगा कि क्या वे असली अधिकारी हैं. उन्होंने अपने साथी चंद्रशेखर को इस बारे में बताया.

इसके बाद, अपने दोस्तों की सलाह पर, रामासामी ने पिछले नवंबर में चेन्नई साइबर क्राइम यूनिट में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई. साइबर क्राइम यूनिट में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी, लोग वीडियो कॉल और धमकी भरे मैसेज भेजते रहे.

इसके बाद, चेन्नई साइबर क्राइम यूनिट ने पिछले महीने की 6 तारीख को BNS 2023 एक्ट के सेक्शन 318(4) और 61(2) के तहत केस दर्ज किया और जांच कर रही है. इस बारे में बात करते हुए, प्रोफेसर रामासामी ने कहा, "यह मेरे लिए एक बहुत बुरा अनुभव था. मैं अपने मन की शांति के लिए उस अनुभव को भूलना चाहता हूं. मैं सभी से सहयोग की रिक्वेस्ट करता हूं."

जब इस घटना के बारे में पूछा गया, तो एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "मामले की जांच चल रही है. हम इस समय जांच की डिटेल्स जारी नहीं कर सकते. आम लोगों, खासकर बुजुर्गों को साइबर क्राइम से सावधान रहना चाहिए. अगर उन्हें अनजान नंबरों से धमकी या मैसेज मिलते हैं, तो उन्हें सावधानी से काम करना चाहिए."

उन्होंने यह भी सलाह दी कि साइबर फ्रॉड के बारे में शिकायत 1930 पर कॉल करके, www.cybercrime.gov.in वेबसाइट के जरिए, या सबसे पास के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है.

गौरतलब है कि अकेले इस साल अब तक तमिलनाडु में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर 1,203 डिजिटल अरेस्ट की शिकायतें दर्ज की गई हैं.