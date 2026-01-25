ETV Bharat / bharat

विश्वबंधु, गोपाल जी त्रिवेदी और भारत सिंह भारती.. बिहार की तीन विभूतियों को पद्मश्री अवार्ड

विश्व बंधु ने डोमकच को दी नई पहचान : विश्वबंधु ने अपने जीवनकाल में कई शिष्यों को प्रशिक्षित किया और लोक परंपराओं खासकर 'डोमकच' नृत्य शैली को जीवित रखने का कार्य किया. उनकी कला साधना केवल मंच तक सीमित नहीं रही, बल्कि गांव और कस्बों तक फैली रही. मरणोपरांत मिला यह सम्मान उनकी आजीवन सेवा और सांस्कृतिक विरासत के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जा रहा है.

विश्व बंधु को मरणोपरांत मिला सम्मान : नृत्य के क्षेत्र में विश्व बन्धु को सम्मान मिला है. विश्व बंधु को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है. वे एक वरिष्ठ लोक कलाकार और सांस्कृतिक साधक थे. उन्होंने लोक कला, नृत्य और पारंपरिक सांस्कृतिक विधाओं के संरक्षण में अहम भूमिका निभाई.

कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड : भारत सिंह भारती के गीतों और प्रस्तुतियों ने भोजपुरी संस्कृति को देश और विदेश में पहचान दिलाई. लोक संगीत के संरक्षण और प्रचार में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है. उनका जीवन लोक कला के लिए समर्पित रहा है और उन्होंने यह साबित किया कि क्षेत्रीय कला भी राष्ट्रीय मंच पर अपनी जगह बना सकती है.

भारत सिंह भारती को मिला पुरस्कार : पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में प्रसिद्ध लोक कलाकार भारत सिंह भारती का नाम प्रमुख है. उन्होंने दशकों तक भोजपुरी लोक संगीत और पारंपरिक गायन को अपनी पहचान बनाया. भारत सिंह भारती ने मंचीय प्रस्तुतियों के साथ-साथ लोक संगीत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य किया.

बिहार के तीन विभूतियों को मिला पद्मश्री सम्मान : गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है. इस सूची में बिहार के लिए गौरव का क्षण तब जुड़ा जब राज्य से तीन लोगों को प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया. कला, संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इन विभूतियों का चयन किया गया है.

गोपाल जी त्रिवेदी को भी मिला सम्मान : पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति गोपाल जी त्रिवेदी हैं, जिन्हें विज्ञान और अभियंत्रण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए चुना गया है. वे बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से जुड़े हैं और कृषि तकनीक तथा नवाचार के क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है.

विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सम्मान : गोपाल जी त्रिवेदी का लीची और मखाना की खेती को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने में उल्लेखनीय योगदान रहा है. उन्होंने किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिए प्रेरित किया, जिससे उत्पादन और आय दोनों में वृद्धि हुई. उनके प्रयासों से कृषि को पारंपरिक ढांचे से निकालकर आधुनिक सोच से जोड़ने में मदद मिली.

बिहार से तीन लोगों को पद्मश्री मिलने से राज्य में खुशी का माहौल है. कला, संस्कृति और विज्ञान जैसे अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े इन तीनों विभूतियों ने यह साबित किया है कि प्रतिभा किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं होती. इनका सम्मान न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि बिहार के सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान की भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है.

देश के 131 नायकों को पद्म पुरस्कार : देशभर से इस वर्ष 100 से अधिक लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, जिनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल हैं. बिहार से जिन तीन व्यक्तियों को पद्मश्री मिला है, उनके योगदान ने राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है.

रविशंकर प्रसाद ने कहा- 'बिहार की तीन विभूतियों को सम्मान..' : पद्म पुरस्कारों की घोषणा पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि, पद्म पुरस्कार से अलंकृत सभी विभूतियों का अभिनंदन. कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने वाले बिहार की तीन विभूतियों कला के क्षेत्र में भरत सिंह भारती, स्व. विश्वबंधु जी और विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले डॉ. गोपाल जी त्रिवेदी को पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं.

बिहार के लिए गौरव की बात- संजय झा : जेडीयू नेता संजय झा ने लिखा- सुप्रसिद्ध लोकगायक श्री भारत सिंह भारती जी, लोक कलाकार और नृत्य गुरु स्व. विश्व बंधु (मरणोपरांत) को कला के क्षेत्र; राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति श्री गोपाल जी त्रिवेदी को विज्ञान व इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान मिलना बिहार और बिहारवासियों के लिए गौरव की बात है. अपने-अपने क्षेत्र में आपका अतुलनीय योगदान बिहार की आनेवाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बना रहेगा.

