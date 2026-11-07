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खेती के कचरे से तैयार हो रही थर्माकोल का विकल्प बनने वाली पैकेजिंग, जानिए क्या है इसकी खासियत

नई दिल्ली: देश में वायु प्रदूषण की समस्या के बीच खेतों में बचा कृषि कचरा और पराली जलाना पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है. दूसरी ओर, सामान की पैकिंग में उपयोग होने वाला थर्माकोल और फोम भी उपयोग के बाद कचरे का ढेर बढ़ाते हैं. ऐसे में कृषि कचरे का उपयोग करके पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग तैयार करना एक नई पहल के रूप में सामने आया है.

IIT दिल्ली से जुड़े एक स्टार्टअप ने खेती के कचरे को उपयोगी बनाकर ऐसी पैकेजिंग सामग्री विकसित की है, जो थर्माकोल और पारंपरिक फोम का विकल्प बन सकती है. इसकी खासियत यह है कि यह पानी में डालने पर बिखर जाती है और एक सप्ताह के अंदर बायोडिग्रेडेबल हो जाती है. इस पहल के जरिए एक तरफ कृषि कचरे के बेहतर उपयोग की कोशिश है, तो दूसरी तरफ पैकेजिंग से पैदा होने वाले प्रदूषण को कम करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है.

खेतों के कचरे से बनेगी पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग:

आदेश ने बताया कि टीम खेती से निकलने वाले ऐसे कचरे का उपयोग कर रही है, जिसे अक्सर जला दिया जाता है. इसी कृषि कचरे को अपसाइकल करके पैकेजिंग सामग्री तैयार की जा रही है. उन्होंने बताया कि फसल कटने के बाद खेतों में बचा अवशेष कई जगह किसानों के लिए समस्या बन जाता है. इसके निपटान के लिए इसे जलाया जाता है, जिससे हवा में प्रदूषण बढ़ता है. टीम इसी कचरे को उपयोगी उत्पाद में बदल रहा है. यह स्टार्टअप IIT दिल्ली के फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर (FITT) में इनक्यूबेटेड है और उसे संस्थान का सहयोग भी मिल रहा है.

थर्माकोल का विकल्प बनने वाली पैकेजिंग (ETV Bharat)

स्टार्टअप ने फिलहाल दो तरह के उत्पाद विकसित किए हैं. पहला पैकेजिंग फिलर्स है, जिसका उपयोग सामान के डिब्बों में खाली जगह भरने और उसे सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है. यह अलग-अलग रंगों और आकार में है. दूसरा उत्पाद फोम है, जिसे जरूरत के हिसाब से शीट के रूप में तैयार किया जाता है. इसका उपयोग गिफ्ट पैकिंग, कॉस्मेटिक उत्पादों और नाजुक सामान को सुरक्षित रखने में किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि इन उत्पादों को इस तरह तैयार करने की कोशिश की गई है कि सामान की सुरक्षा के साथ पैकेजिंग से निकलने वाले कचरे को भी कम किया जा सके.

पानी में डालते ही बिखरने लगती है इससे बनी पैकेजिंग (ETV Bharat)

इस पैकेजिंग की खासियत को IIT दिल्ली के ओपन हाउस में प्रदर्शन के जरिए दिखाया गया. आदेश ने बताया कि यह सामग्री एक सप्ताह के अंदर बायोडिग्रेडेबल हो जाती है. उन्होंने बताया कि इसके पानी में बिखरने के बाद बचे पानी का उपयोग पौधों और बगीचे में किया जा सकता है.

दो तरह की पैकेजिंग सामग्री की गई तैयार (ETV Bharat)

इस स्टार्टअप की शुरुआत के पीछे भी पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी एक अहम वजह है. आदेश गिसारे ने बताया कि कुछ साल पहले उनकी टीम मंदिरों से निकलने वाले कचरे से टिकाऊ उत्पाद और कॉरपोरेट गिफ्टिंग के सामान तैयार करती थी. इसी दौरान एक ग्राहक ने सवाल किया कि जब कंपनी पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद बना रही है, तो उनकी पैकेजिंग गैर-टिकाऊ सामग्री से क्यों की जा रही है. उन्होंने बताया कि इस सवाल ने टीम को सोचने पर मजबूर किया कि पर्यावरण संरक्षण सिर्फ उत्पाद बनाने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी पैकेजिंग भी पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए.

खेतों के कचरे से बनेगी पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग (ETV Bharat)

आदेश गिसारे ने बताया कि इस समस्या का समाधान खोजने के लिए टीम ने रिसर्च शुरू की और IIT दिल्ली के साथ मिलकर उत्पाद विकसित करने पर काम किया. इस दौरान 2,000 से ज्यादा प्रयोग किए गए. लगातार शोध और सुधार के बाद फरवरी 2026 में उत्पाद लॉन्च किया गया. उन्होंने बताया कि पैकेजिंग फिलर्स की कीमत 600 रुपये प्रति किलो और फोम की कीमत 650 रुपये प्रति किलो है. उन्होंने बताया कि बाजार में मौजूद ईपी फोम पैकेजिंग फिलर्स की कीमत करीब 800 से 900 रुपये प्रति किलो के बीच है.

खेती के कचरे से तैयार हो रही थर्माकोल का विकल्प (ETV Bharat)

पर्यावरण प्रदूषण की चर्चा में अक्सर वाहनों, उद्योगों और पराली जलाने को जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन पैकेजिंग से निकलने वाला कचरा भी एक बड़ी चुनौती है. ऑनलाइन खरीदारी, गिफ्टिंग और उत्पादों की सुरक्षित डिलीवरी में उपयोग होने वाली सामग्री बाद में कचरे का हिस्सा बन जाती है. ऐसे में कृषि कचरे से बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग तैयार करने की पहल पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी हो सकती है.