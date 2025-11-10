ETV Bharat / bharat

मध्य प्रदेश में राहुल को मिली पुश-अप की सजा, नेता की खता सुन चौंक जाएंगे

तय समय से 5 मिनट लेट लैंड हुआ हेलीकॉप्टर पचमढ़ी के होटल हाइलैंड में कांग्रेस के संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर के 7वें दिन यानी शनिवार को राहुल गांधी का संबोधन था. उन्हें अपने निर्धारित समय 3:30 पर पचमढ़ी के हेलीपैड पर उतरना था लेकिन 5 मिनट लेट उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ. लेट होने के कारण राहुल गांधी पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रवि शंकर भवन की जगह सीधे 3:55 पर होटल हाइलैंड पहुंचे. यहां मध्य प्रदेश के आईसीसी के मेंबरों के साथ वरिष्ठ कांग्रेसियों से मेल मुलाकात की. इस मीटिंग के बाद वे करीब 20 मिनिट की देरी से प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए.

ट्रेनिंग में 20 मिनट देरी से पहुंचे थे राहुल गांधी कांग्रेस के ट्रेनिंग हेड सचिन राव ने कहा, ''राहुल गांधी ट्रेनिंग कैंप में 20 मिनट की देरी से आए थे, अनुशासन का पालन करते हुए उन्हें पुश अप लगाने की सजा दी गई.'' उन्होंने कहा, ''हमारे नेता राहुल गांधी के लिए ऐसा करना कोई नई या आश्चर्यजनक बात नहीं है. हमारे शिविर में हम अनुशासन का कड़ाई से पालन करते हैं. पार्टी में लोकतंत्र है जहां सभी सदस्य समान हैं और सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है. हमारी पार्टी में भाजपा की तरह कोई तानाशाही नहीं है.'' राहुल गांधी ने शिविर में मौजूद प्रदेश के 71 जिला अध्यक्षों से कहा कि, ''आपको हमेशा हर परिस्थिति के लिए सजग रहना होगा. आप फिट रहेंगे तो मानसिक तौर पर लड़ने के लिए मजबूत रहेंगे.''

पचमढ़ी: हिल स्टेशन पचमढ़ी में चल रहे कांग्रेस के संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के थोड़ा लेट पहुंचने पर उन्हें सजा दी गई. राहुल गांधी पहले से निर्धारित किए समय पर शिविर में नहीं पहुंच पाए थे. लेट आने पर मास्टर ट्रेनर ने उनको शिविर के अनुशासन के नियम बता दिए. इस पर राहुल गांधी ने कहा कि, ''लेट आया हूं तो सजा के तौर पर मैं क्या कर सकता हूं.'' उनके कहने पर राहुल गांधी ने लेट आने की सजा के तौर पर 10 पुश अप लगाएं. प्रशिक्षण शिविर अभियान 11 नवंबर को समाप्त होगा.

प्रशिक्षण शिविर के कई नियम

पचमढ़ी के होटल हाइलैंड में चल रहे 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में कई नियम निर्धारित किए गए हैं. इस मामले में कांग्रेस के प्रशिक्षण डिपार्टमेंट हेड सचिन राव ने बताया कि, ''10 दिवसीय शिविर में सभी जिला अध्यक्षों को यही रहना है, यह नियम निर्धारित है. इसके अलावा टाइम टू टाइम सभी कार्य निर्धारित किए गए हैं.. उन्होंने जानकारी में बताया कि, ''प्रशिक्षण के दौरान राहुल गांधी थोड़े लेट हुए थे. इसके बारे में उन्हें नियमों की जानकारी दी गई तो उन्होंने अनुशासन टूटने पर खुद सजा भुगतने के तौर पर पुश अप लगाए थे.''

ट्रेनिंग की बातें नहीं की सार्वजनिक

मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया समन्वयक अभिनव बरोलिया ने राहुल गांधी की पुश-अप की सजा की पुष्टि की है. अभिनव बरोलिया ने बताया कि, ''इसके बाद राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए बिहार के लिए रवाना हो गए.'' सचिन राव ने कहा कि, ''शिविर में जो कुछ हुआ, उसके बारे में बात करने की उन्हें आजादी नहीं है.'' पार्टी संगठन को मजबूत करने की कवायद के तहत विपक्ष के नेता राहुल गांधी का पांच महीनों में मध्य प्रदेश का यह दूसरा दौरा था.

2028 में सरकार बनाने की दिशा में कर रहे काम

एसएसए (सर्व शिक्षा अभियान) की घोषणा पिछले साल दिसंबर में बेलगावी में हुई कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की विस्तारित बैठक के दौरान की गई थी. इस अभियान की शुरुआत इस साल 3 जून को भोपाल से हुई थी. एक कांग्रेस नेता ने कहा, "हम लंबे समय से मध्य प्रदेश में सत्ता में नहीं हैं, और मिशन 2028 के तहत, हम राज्य में एक बार फिर सरकार बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं.

राहुल ने 71 जिलाध्यक्षों को दी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग

कांग्रेस नेता राहुल गांधी 8 नवंबर को दो दिवसीय प्रवास पर पचमढ़ी आए थे. रविवार सुबह उन्होंने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पहुंचकर जंगल सफारी का आनंद लिया. इस दौरान उनके साथ एक दो चुनिंदा कांग्रेस नेता ही मौजूद थे. इसके बाद राहुल गांधी ने संगठन सृजन कार्यक्रम में कांग्रेस के 71 जिलाध्यक्षों को मार्शल आर्ट के गुर सिखाए. उन्होंने जिलाध्यक्षों को बताया कि, ''सियासत में फिट रहना भी जरुरी है. आपको लड़ना है, आपको गिरना है लेकिन वापस उठना भी है. हमें मुहब्बत से वार कर भाजपा की विचारधारा से लड़ना है. 2028 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना हमारा मिशन है.''