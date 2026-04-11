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'संगीत जगत में रामोजी राव का योगदान शब्दों से परे': दिग्गज गायिका पी. सुशीला ने ऐसे किया याद

एक पुरस्कार समारोह में पी सुशीला ने रामोजी राव के संगीत प्रेम और कलाकारों को आगे बढ़ाने के उनके जज्बे को रेखांकित किया.

Tribute to Ramoji Rao
रामोजी राव की मंत्रमुग्ध कर देने वाली सिलिकॉन प्रतिमा. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 11, 2026 at 1:29 PM IST

3 Min Read
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विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश): विशाखापत्तनम में सजी संगीत की एक शाम उस समय बेहद भावुक और यादगार बन गई, जब दिग्गज पार्श्व गायिका पी. सुशीला ने स्वर्गीय रामोजी राव गारू को याद किया. उन्होंने नम आंखों से उनके विजन और संगीत की दुनिया में दिए गए अभूतपूर्व योगदान को सबसे बड़ा बताते हुए भावुक कर देने वाली श्रद्धांजलि अर्पित की.

मौका था 'ए क्रिएटिव मेकर्स इन इवेंट्स' (ACME) द्वारा मद्दीलापालेम के विशाखा कलाभारती ऑडिटोरियम में आयोजित एक भव्य पुरस्कार समारोह का. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुईं सुशीला ने अपने संबोधन में विशेष तौर पर रामोजी राव के संगीत प्रेम और कलाकारों को आगे बढ़ाने के उनके जज्बे को रेखांकित किया.

ETV नेटवर्क के माध्यम से कला और संस्कृति को घर-घर पहुंचाने वाले रामोजी राव को याद करते हुए सुशीला ने कहा: "रामोजी राव एक महान इंसान थे. टेलीविजन और मीडिया के माध्यम से संगीत की दुनिया में उन्होंने जो काम किया, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता."

Tribute to Ramoji Rao
पुरस्कार समारोह में पी सुशीला व अन्य. (ETV Bharat)

कलाकारों की जिंदगी बदली

सुशीला ने कहा "ईटीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम 'स्वराभिषेकम' ने देश के न जाने कितने गुमनाम और उभरते हुए गायकों को एक नया जीवन और बड़ा मंच दिया. यह सिर्फ एक शो नहीं, बल्कि संगीत की साधना का प्रतीक था."

ईटीवी से आज भी है गहरा नाता

सुशीला ने बताया कि वह आज भी ईटीवी से उतनी ही गहराई से जुड़ी हैं. उन्होंने कहा, "वे (रामोजी राव) आज जहां कहीं भी हैं, मैं उन्हें सादर प्रणाम करती हूं. मैं आज भी ईटीवी पर खबरें, संगीत और भक्ति से जुड़े कार्यक्रम देखना कभी नहीं भूलती."

खुद की कला को बताया ईश्वरीय वरदान

अपने शानदार और सदाबहार संगीत सफर को याद करते हुए सुशीला ने कहा कि इतने लंबे समय तक लोगों के दिलों पर राज करने वाले गाने गा पाना पूरी तरह से एक ईश्वरीय आशीर्वाद है. उन्होंने बेहद भावुक होकर कहा: "मैं जब तक जीवित हूं, संगीत की साधना करती रहूंगी और गाती रहूंगी. मुझे अपने जीवन में अनगिनत पुरस्कार मिले हैं, लेकिन आज अपने हाथों से अन्य गुणी जनों को सम्मानित करके मुझे जो खुशी मिल रही है, वह किसी भी अवॉर्ड से कहीं ज्यादा बड़ी है."

दस हस्तियों को किया सम्मानित

इस खास मौके पर उन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने वाली दस नामी हस्तियों को 'श्री पराभव नाम संवत्सर उगादी पुरस्कारम-2026' से नवाजा. सम्मानित होने वालों में डॉ. मीगडा रामलिंगस्वामी, विश्वनाथ फणींद्र, गंती मुरलीधर, गंधम लक्ष्मीसुनीता, डॉ. डी. जयभारत, गुलज़ार इकबाल, वी. पद्मजा, लक्ष्मी और चंडक कृष्णवेणी शामिल थे.

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पुरस्कार समारोह में पी सुशीला. (ETV Bharat)

ऑडिटोरियम में बिखरा जादू

सम्मान समारोह के बाद खुद पी. सुशीला जी को भी वैश्यराजू ज्वैलर्स के प्रबंध निदेशक वैश्यराजू नरेश राजू और उनके परिवार के सदस्यों ने शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया. इस गरिमामयी शाम में शहर के कई बड़े सांस्कृतिक आयोजक और शिक्षाविद मौजूद रहे.

शाम का सबसे जादुई और भावुक पल तब आया जब सभी के बेहद आग्रह पर सुशीला ने अपना कालजयी लोरी गीत "लाली लाली" गुनगुनाया. उनकी मखमली आवाज गूंजते ही पूरा हॉल पुरानी यादों की खुशबू से भर गया और पूरा ऑडिटोरियम काफी देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा.

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