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'संगीत जगत में रामोजी राव का योगदान शब्दों से परे': दिग्गज गायिका पी. सुशीला ने ऐसे किया याद

रामोजी राव की मंत्रमुग्ध कर देने वाली सिलिकॉन प्रतिमा. ( ETV Bharat )