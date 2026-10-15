क्वालिटी ऑफ लाइफ... वर्ल्ड रैंकिंग में फिसड्डी भारतीय शहर, जानिए- दुनिया की किस सिटी में जिंदगी सबसे अच्छी
Global Cities Index 2026: विश्व के 1000 शहरों की स्टडी, देश की एक भी सिटी टाॅप-500 रैंकिंग में नहीं
Published : October 15, 2026 at 6:29 PM IST
हैदराबाद. (EB Prime Team) हाल ही आई एक ग्लोबल रिसर्च रिपोर्ट दुनिया-जहान के शहरों में क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेकर कई अहम बातें बताती है. क्वालिटी ऑफ लाइफ को और आसानी से समझना चाहें तो यूं कह सकते हैं कि इन शहरों आम लोगों की जीवन कितना सुकून से कट रहा है. ऑक्सफोर्ड इकोनाॅमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2026 नाम की यह रिपोर्ट 163 देशों के 1000 बडे़ शहरों का पांच चुनिंदा पैरामीटर्स पर पहले अध्ययन करती है, फिर रैंकिंग.
इस रिपोर्ट में भारत के शहरों की रैंकिंग तो बेहद खराब रही है. जिंदगी की गुणवत्ता के मामले में देश की एक भी सिटी टाॅप- 500 तक की रैंकिंग में जगह नहीं बना सकी है. वैसे लिस्ट में इंडिया के कुल 91 शहर अपनी जगह बनाने में सफल रहे हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ओवरऑल रैंकिंग में 268वें स्थान पर है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें तो यही शहर 781वें नंबर पर आता है.
ह्युमन कैपिटल के मामले में दिल्ली 13वां जबकि इकोनाॅमी के स्तर पर 116वां स्थान हासिल कर पाई. आर्थिक स्तर में यह दिल्ली का भारत के किसी भी शहर से सबसे अच्छी व मजबूत रैंकिंग है, पर पर्यावरण के मुद्दे पर स्थिति खराब है. एनवायरनमेंट पर दिल्ली को 915वां स्थान मिला, जो कि देश के अन्य किसी भी शहर के मुकाबले बहुत खराब है. वहीं बात करें ओवरऑल रैंकिंग के हिसाब से देखें तो देश के तकरीबन 10 शहर 500 के भीतर जगह बनाने में कामयाब रहे हैं.
इन कैटेगरीज पर की गई स्टडी: दुनियाभर में शहरों की रैंकिंग तय करने की प्रक्रिया में मुख्य रूप से नीचे दिए गए बिन्दुओं को शामिल किया गया. इन पैरामीटर्स पर शहरों का परफाॅर्मेंस उनकी रैंकिंग का आधार बना.
- इकोनाॅमिक्स(अर्थव्यवस्था)
- ह्युमन कैपिटल (मानव संसाधन)
- क्वालिटी ऑफ लाइफ(जीवन स्तर)
- एनवायरनमेंट(पर्यावरण)
- गवर्नेंस(शासन-प्रशासन)
इन इंडीकेटर्स पर हुआ असेसमेंट: रिसर्च रिपोर्ट में इन कैटेगरीज के तहत तमाम शहरों को आय में समानता, प्रति व्यक्ति आय, घर-प्लैट्स की लागत, औसत उम्र, क्राइम, मनोरंजन व सांस्कृतिक सुविधाएं, एयर क्वालिटी, कार्बन उत्सर्जन और क्लाइमेट से जुड़े खतरों को लेकर एक्सपोजर जैसे इंडीकेटर्स पर जांचा-परखा गया.
इंडेक्सिंग के दौरान सबसे ज्यादा वेटेज(अंक) 30% इकोनाॅमिक्स को दिया गया. इसके बाद ह्युमन कैपिटल और क्वालिटी ऑफ लाइफ को एक सामान 25 फीसदी जबकि पर्यावरण व शासन-प्रशासन को 10-10 प्रतिशत वैल्यू दी गई. यहां यह जानना जरूरी है कि गवर्नेंस का आंकलन नेशनल लेवल पर किया गया, इसका मतलब हुआ कि एक देश के कई शहरों को एक जैसी वेटेज दी गई है.
भारत के टाॅप-10 शहरों की ओवरऑल रैंकिंग
|सिटी
|रैंकिंग
|दिल्ली
|268
|बेंगलुरु
|311
|मुंबई
|330
|चेन्नई
|381
|हैदराबाद
|421
|पुणे
|427
|त्रिसूर
|477
|कोच्चि
|489
|कोलकाता
|496
|कोझीकोड
|499
अब दुनिया-जहान के शहरों की स्थिति भी जान लीजिए: बेहतर प्रदर्शन करने वाले ज्यादातर शहर विकसित देशों के हैं. ओवरऑल रैंकिंग में अमेरिका का न्यूयार्क दुनिया में नंबर वन पर है. लंदन और पेरिस सिलसिलेवार दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं. लंदन ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी है, पेरिस फ्रांस की. बाकी नीचे की टेबल वर्ल्ड के टाॅप-15 सिटीज की पूरी तस्वीर पेश करती है.
|ओवरऑल
रैंकिंग
|शहर
|क्वालिटी ऑफ
लाइफ
|ह्युमन कैपिटल
|इकोनाॅमिक्स
|गवर्नेंस
|एनवायरनमेंट
|1
|न्यूयार्क
|86
|5
|1
|198
|262
|2
|लंदन
|147
|1
|7
|140
|64
|3
|पेरिस
|10
|7
|13
|317
|83
|4
|सिएटल
|47
|22
|4
|198
|28
|5
|सैन फ्रांसिस्को
|50
|37
|5
|198
|54
|6
|डबलिन
|70
|35
|12
|58
|9
|7
|बोस्टन
|40
|9
|9
|198
|289
|8
|सैन जोस
|13
|121
|3
|198
|52
|9
|टोक्यो
|99
|3
|45
|21
|454
|10
|ज्यूरिख
|14
|27
|29
|124
|46
|11
|ओस्लो
|6
|48
|30
|8
|50
|12
|लाॅस एंजिल्स
|165
|55
|2
|198
|158
|13
|सिडनी
|17
|63
|26
|13
|68
|14
|वाॅशिंगटन डीसी
|130
|10
|8
|198
|308
|15
|स्टाॅकहोम
|77
|28
|36
|10
|7
कैनबरा में क्वालिटी ऑफ लाइफ सबसे बेस्ट: तमाम शहरों की रैंकिंग के जरिए ऑक्सफोर्ड इकोनाॅमिक्स की रिपोर्ट यह बताने की कोशिश करती है कि दुनिया में रहने और घूमने के लिहाज से कौन सा शहर किस स्तर का है. ऊपर की टेबल से स्पष्ट है कि इकोनाॅमी और ह्युमन कैपिटल यानी की स्किल्ड मैनपाॅवर-प्रोफेशनल्स में बहुत अच्छा कर रहे शहर भी क्वालिटी ऑफ लाइफ के मामले में काफी पीछे हैं. सुकून भरी जिंदगी के लिए फिलहाल ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा दुनिया भर में पहले स्थान पर है. इसी तरह से नार्वे का बरजेन और सिंगापुर क्रमश: दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं, जहां जीवन बहुत सुकून भरा गुजरता है. यहां जीवन की गुणवत्ता में सर्वश्रेष्ठ 10 शहरों की लिस्ट दी गई है.
क्वालिटी ऑफ लाइफ रैंकिंग में टाॅप-10 सिटीज
|शहर का नाम
|क्वालिटी ऑफ लाइफ रैंकिंग
|कैनबरा(ऑस्ट्रेलिया)
|1
|बर्गन(नार्वे)
|2
|सिंगापुर(सिंगापुर)
|3
|ग्रेनोबल(फ्रांस)
|4
|बर्न(स्विटजरलैंड)
|5
|ओस्लो(नार्वे)
|6
|लक्जमबर्म सिटी(लक्जमबर्ग)
|7
|ड्रेसडन(जर्मनी)
|8
|घेंट(बेल्जियम)
|9
|पेरिस(फ्रांस)
|10
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