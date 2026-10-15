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क्वालिटी ऑफ लाइफ... वर्ल्ड रैंकिंग में फिसड्डी भारतीय शहर, जानिए- दुनिया की किस सिटी में जिंदगी सबसे अच्छी

हाल ही आई एक वैश्विक रिपोर्ट में क्वालिटी ऑफ लाइफ के मामले में भारतीय शहरों की रैंकिंग खराब रही है. ( Photo- Etv Bharat )

हैदराबाद. (EB Prime Team) हाल ही आई एक ग्लोबल रिसर्च रिपोर्ट दुनिया-जहान के शहरों में क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेकर कई अहम बातें बताती है. क्वालिटी ऑफ लाइफ को और आसानी से समझना चाहें तो यूं कह सकते हैं कि इन शहरों आम लोगों की जीवन कितना सुकून से कट रहा है. ऑक्सफोर्ड इकोनाॅमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2026 नाम की यह रिपोर्ट 163 देशों के 1000 बडे़ शहरों का पांच चुनिंदा पैरामीटर्स पर पहले अध्ययन करती है, फिर रैंकिंग.

इस रिपोर्ट में भारत के शहरों की रैंकिंग तो बेहद खराब रही है. जिंदगी की गुणवत्ता के मामले में देश की एक भी सिटी टाॅप- 500 तक की रैंकिंग में जगह नहीं बना सकी है. वैसे लिस्ट में इंडिया के कुल 91 शहर अपनी जगह बनाने में सफल रहे हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ओवरऑल रैंकिंग में 268वें स्थान पर है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें तो यही शहर 781वें नंबर पर आता है.