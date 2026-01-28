ETV Bharat / bharat

जिस विमान का हुआ क्रैश, उसके मालिक ने कहा, 'संभवत: पायलट ...'

बारामती विमान हादसा ( PTI )

नई दिल्ली : बारामती (महाराष्ट्र) में चार्टर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की क्या वजह रही, इस पर विमान का संचालन करने वाली कंपनी वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लि. के निदेशक ने अपना पक्ष रखा है. इस हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार समेत पांच लोग मारे गए. वीएसआर एविएशन के नाम से कार्यरत कंपनी के निदेशक और प्रमुख मालिक विजय कुमार सिंह ने कहा कि विमान की किस तरह लैंडिंग कराई जाए, यह यह पायलट का निर्णय था. सिंह ने कहा कि पायलट ने रनवे 29 से लैंडिंग का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहे. उसके बाद फिर से उन्होंने कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुए. इसके बाद उन्होंने रनवे 11 से दोबारा प्रयास किया. विजय कुमार सिंह ने कहा कि मेरा पायलटों से कोई संपर्क नहीं हुआ, यह एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है, हम इससे बहुत दुखी हैं. उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले उन परिवारों के साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है. वीएसआर वेंचर्स प्रा.लि. के निदेशक विजय कुमार सिंह ने कहा, "यह एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. मुख्यतः ऐसा प्रतीत होता है कि पायलट रनवे को देख नहीं पाया. वह एक बेहद अनुभवी पायलट था, जिसके पास 16,000 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव था. सह-पायलट के पास भी 1500 घंटे का उड़ान अनुभव था. कैप्टन भी बेहद अनुभवी था. वह सहारा, जेटलाइट, जेट एयरवेज जैसी एयरलाइंस में काम कर चुका था और इस प्रकार के विमान को उड़ाने में भी उसे काफी अनुभव था."