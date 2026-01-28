ETV Bharat / bharat

जिस विमान का हुआ क्रैश, उसके मालिक ने कहा, 'संभवत: पायलट ...'

वीएसआर वेंचर्स प्रा.लि. के मालिक ने दी पहली प्रतिक्रिया. बताया दुर्भाग्यपूर्ण घटना.

Baramati plane crash
बारामती विमान हादसा (PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 28, 2026 at 4:48 PM IST

|

Updated : January 28, 2026 at 4:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : बारामती (महाराष्ट्र) में चार्टर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की क्या वजह रही, इस पर विमान का संचालन करने वाली कंपनी वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लि. के निदेशक ने अपना पक्ष रखा है. इस हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार समेत पांच लोग मारे गए.

वीएसआर एविएशन के नाम से कार्यरत कंपनी के निदेशक और प्रमुख मालिक विजय कुमार सिंह ने कहा कि विमान की किस तरह लैंडिंग कराई जाए, यह यह पायलट का निर्णय था. सिंह ने कहा कि पायलट ने रनवे 29 से लैंडिंग का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहे. उसके बाद फिर से उन्होंने कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुए. इसके बाद उन्होंने रनवे 11 से दोबारा प्रयास किया.

विजय कुमार सिंह ने कहा कि मेरा पायलटों से कोई संपर्क नहीं हुआ, यह एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है, हम इससे बहुत दुखी हैं. उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले उन परिवारों के साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है.

वीएसआर वेंचर्स प्रा.लि. के निदेशक विजय कुमार सिंह ने कहा, "यह एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. मुख्यतः ऐसा प्रतीत होता है कि पायलट रनवे को देख नहीं पाया. वह एक बेहद अनुभवी पायलट था, जिसके पास 16,000 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव था. सह-पायलट के पास भी 1500 घंटे का उड़ान अनुभव था. कैप्टन भी बेहद अनुभवी था. वह सहारा, जेटलाइट, जेट एयरवेज जैसी एयरलाइंस में काम कर चुका था और इस प्रकार के विमान को उड़ाने में भी उसे काफी अनुभव था."

उन्होंने आगे कहा, "विमान का रखरखाव बहुत अच्छी तरह से किया गया था. विमान में कोई समस्या नहीं थी, जहां तक हमें पता है, उसमें कोई तकनीकी खराबी नहीं थी... मेरी गहरी संवेदनाएं. कैप्टन सुमित कपूर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे. वे मेरे भाई समान थे. उनका बेटा भी हमारे यहां पायलट है. कैप्टन शम्भावी पाठक मेरे लिए बेटी समान थीं. वे दोनों बेहद अच्छे इंसान और बेहद कुशल पायलट थे."

साल 2023 की विमान दुर्घटना के बारे में उन्होंने कहा, "2023 में जो हुआ वह मुंबई हवाई अड्डे पर हुआ था. तब भी बारिश हो रही थी और दृश्यता कम थी. लैंडिंग के बाद पायलट रनवे से फिसल गया. यही घटना हुई थी." 14 सितंबर 2023 को VSR Learjet 45 VT-DBL विशाखापत्तनम से मुंबई के लिए नॉन-शेड्यूल्ड पैसेंजर फ्लाइट पर था, जिसमें छह यात्री और दो क्रू मेंबर सवार थे.

आज हुए वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (एएआईबी) बारामती हवाई अड्डे पर हुए विमान हादसे की जांच करेगा. भारतीय हवाई क्षेत्र में विमानों से संबंधित सुरक्षा घटनाओं को दुर्घटना, गंभीर घटना या आकस्मिक घटना के रूप में वर्गीकृत करने की जिम्मेदारी एएआईबी की है. यह दुर्घटनाओं की विस्तृत जांच करता है और सुरक्षा में सुधार के उपाय भी सुझाता है.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत तमाम नेताओं ने विमान हादसे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख अजित पवार की मृत्यु पर गहरा शोक जताया.

ये भई पढ़ें : डिप्टी सीएम अजित पवार का विमान क्रैश में निधन, लैंडिंग के समय हुआ हादसा, 5 लोगों की मौत

Last Updated : January 28, 2026 at 4:55 PM IST

TAGGED:

विजय कुमार सिंह वीएसआर वेंचर्स
बारामती विमान हादसा
वीएसआर एविएशन
VSR VENTURES REACT ON PLANE CRASH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.